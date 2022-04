Cuándo es Semana Santa y qué días se consideran feriados

La celebración de Semana Santa caerá los días 14 y 15 de abril, pero no todos los días se consideran feriados, ya que también hay no laborables

La celebración de Semana Santa este año caerá los días 14 y 15 de abril. Esta fecha es una de las más esperadas, ya sea por motivos religiosos o simplemente por la espera de un fin de semana extra largo de descanso.

No obstante, no todos los días dentro de la Semana Santa se consideran feriados. De hecho, el jueves 14 se lo llama día no laborable, lo cual implica que en este caso el empleador puede optar si se debe ir o no a trabajar y el empleado no recibirá cambios en su salario.

En cambio, el viernes 15 si es considerado como feriado nacional por el calendario oficial. En este caso, si el empleador decide que sus empleados vayan a trabajar deberá pagarles el doble del valor del día.

Semana Santa: qué pasa con el sábado y el domingo

Los días sábado y domingo de Pascua también son considerados días no laborables. Si bien es menor la cantidad de personas que trabajan durante estos días, lo cierto es que si el empleador opta porque sea un día laboral será como una jornada regular.

Los únicos que siempre están exentos de no trabajar en los días no laborables y pueden aprovechar el fin de semana XXL son losa trabajadores públicos, ya sea nacional, provincial o municipal, y los trabajadores de los bancos y seguros.

Feriados 2022: cuáles son los próximos fines de semana largos

