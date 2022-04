Respaldado por Hugo Moyano, el Sindicato bloqueó el ingreso de camiones en San Nicolás

Tras la visita del líder gremial Hugo Moyano, quien concurrió este sábado para expresar su respaldo a la protesta, el Sindicato de Camioneros mantiene bloqueado el ingreso de camiones a la ciudad de San Nicolás, como una fuerte presión, tras la detención del secretario general de la seccional local, Maximiliano Cabaleyro, y del dirigente Fernando Espíndola, ordenada por la Justicia. Ambos están acusados de extorsión.

En un clima de máxima tensión, la medida de fuerza impide el cumplimiento del servicio de recolección de residuos y de limpieza en San Nicolás, lo que afecta a 160.000 vecinos y aumenta la posibilidad de consecuencias más extremas, como el desabastecimiento y riesgo sanitario.

Además de conducir la seccional local del Sindicato de Camioneros, Cabaleyro es concejal y vicepresidente del bloque del Frente de Todos.

Si bien el bloqueo se levantó después de la visita de Moyano, se espera que se retome a partir de la medianoche

Las detenciones fueron ordenadas por la jueza de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, quien había rechazado la exención de prisión, medida que fue ratificada el viernes por la Cámara de Apelaciones, con lo que quedaron firmes las órdenes de captura. Ambos gremialistas se entregaron voluntariamente.

Solicitamos al Sindicato de Camioneros que revea y cancele la medida de fuerza que perjudica a los vecinos de nuestra ciudad.Los nicoleños no tenemos la culpa de los problemas que tiene su Secretario General, Maximiliano Cabaleyro, con la Justicia. — Manuel Passaglia (@manupassaglia) April 9, 2022

"Es inaceptable que pretendan tomar a los #vecinos de San Nicolás de rehenes, bloqueando los accesos a la ciudad, desabasteciendo a los comercios y dejándonos sin recolección de residuos", expresó por Twitter el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia (Juntos por el Cambio).

Los hechos que derivaron en la denuncia por extorsión contra los dos dirigentes sindicales y el posterior bloqueo sindical se registraron en el municipio de San Pedro, donde también está asentada la empresa pyme que habría resultado afectada. #Estamos pagando en San Nicolás las consecuencias de un conflicto que nos es ajeno", se quejaron fuentes allegadas al municipio.

Según trascendió, el bloqueo de los camioneros, que afecta el desarrollo de actividades en las empresas siderúrgicas de la zona, apuntaría a lograr que en las próximas horas la jueza acceda a dictar la prisión domiciliaria de ambos detenidos.

El intendente Passaglia pidió, en tanto, al gremio que no perjudique a la comunidad local por la situación judicial de sus dirigentes. "Solicitamos al Sindicato de Camioneros que revea y cancele la medida de fuerza que perjudica a los vecinos de nuestra ciudad. Los nicoleños no tenemos la culpa de los problemas que tiene su secretario general, Maximiliano Cabaleyro, con la Justicia", escribió en tuit, tras señalar que "no puede haber espacio para la extorsión y el apriete".

Apoyo a Cabaleyro

El Frente de Todos local defendió al concejal Cabaleyro y pidió el cumplimiento de las normas del "debido proceso" en la causa judicial, en un comunicado, con una cuidada redacción.

"Ante la reciente decisión judicial de la Cámara de Apelaciones en lo penal, que confirmó la detención de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, referentes gremiales del Sindicato de Camioneros, exigimos que el mismo se lleve adelante en el marco del debido proceso, sin pretender obstaculizar el proceso judicial", señaló la agrupación.

"Nos solidarizamos con Maximiliano Cabaleyro, quien se desempeña, a su vez, como concejal del Frente de Todos y es vicepresidente de este bloque", añadió la declaración partidaria.

El conflicto se habría originado cuando el sindicato exigió a una pyme, del empresario Ricardo Rey, de San Pedro, pasar a sus 35 empleados al convenio sindical de Camioneros, pero en forma individual y no conjunta, con "una colaboración". La empresa habría recibido previamente varias inspecciones del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires

Antes de que la Cámara ratificara las detenciones de ambos dirigentes, el sindicato había planteado fuertes exigencias.

"Muchachos: no se trabaja más en ningún lado", exclamó la semana pasada el dirigente Julio Cabaleyro, padre del titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, en una asamblea, al adelantar acciones de protesta en caso de que se dispusieran las detenciones.

Al llamar a defender a su hijo, Cabaleyro padre arengó en la asamblea: "Lo que le está pasando a Maxi hoy es consecuencia de haber defendido a los derechos de los trabajadores. Los jueces para algunas cosas son capaces y para otras cosas no".