José Luis Espert y Verónica Llinás se cruzaron por la crisis del Incaa: ¿qué se dijeron?

El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, polemizó con la actriz Verónica Llinás a travcés de redes sociales por la crisis del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la gestión del extitular del Instituto, Luis Puenzo.

Llinás publicó un mensaje en Twitter, junto una pancarta con el siguiente llamado a la acción: "Esta gestión no va más. Están matando al cine argentino. Movilizamos todxs al INCAA. Lunes 11 a las 15 hs. Lima 319″. A ello, le agregó: "Ayuden a difundir".

La convocatoria en cuestión se llevó a cabo en la tarde de este lunes y finalizó con incidentes entre manifestantes y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, enfrentamiento que derivó a su vez en la detención de dos personas y la renuncia de Puenzo a pedido del ministro de Cultura, Tristán Bauer.

Espert citó el mensaje de la actriz y escribió: "Al INCAA hay que cerrarlo, que sus ñoquis se busquen un trabajo digno y reemplazarlo por una oficinita que se dedique a resguardar los derechos de autor", sostuvo.

Y agregó: "¡Ah! Me olvidaba, los impuestos de los laburantes, están para las funciones indelegables del Estado. El cine no lo es". Llinás, por su lado, le recordó al legislador que "eso es precisamente lo que está por hacer el actual Gobierno", y celebró de manera irónica: "¡Qué coincidencia!"

Luis Puenzo, titular del INCAA, eje de la polémica entre Espert y Puenzo.

Llinás: "Nunca he sido militante K"

"Es al revés, Vero", precisó el economista liberal y agregó: "Que putees ahora a los K siendo vos simpatizante kirchnerista porque les cortaron el chorro del INCAA demuestra, como dice el eslogan, que ‘no hay kirchneristas gratis’".

"Me extraña José Luis Espert que siendo diputado no tenga un equipo de asesores capaz de informarle nunca he sido militante K y que la ley de cine es anterior al kirchnerismo: fue sancionada en el año 94 por un gobierno que, según entiendo, su espacio político reivindica", retrucó Llinás.

Y luego precedió a resaltar "errores" en el discurso del diputado. "El INCAA no se financia con ‘el hambre del pueblo’, sino que es un mecanismo de gestión autárquico generado por las ganancias del mismo cine", señaló en primer lugar, a la vez que aclaró: "El cobro de derechos de autor no tiene nada que ver con el INCAA".

José Luis Espert arremetió contra la actriz kirchnerista.

Espert: "Leé bien lo que escribí, Vero"

"Me parece curioso que un liberal como usted ansíe traspasarle al Estado tareas que sociedades independientes realizan en forma perfectamente eficaz", lo chicaneó. También reivindicó a los trabajadores del Instituto al reprochar el uso del calificativo "ñoqui" y completó: "Es de mala fe lo que decís".

"De todo esto se colige que lo que habría que cerrar, José Luis, es la boca, cuando uno no tiene la menor idea de lo que está hablando. O, en todo caso, conseguirse mejores asesores- ya que hablamos de trabajos ineficaces costeados por las arcas públicas", arremetió la actriz.

Entonces, Espert volvió a salir al ataque. "Leé bien lo que escribí, Vero", puntualizó y desarrolló: "Dije ‘simpatizabas’, no ‘militante’. No me negarás tu simpatía por los K, ¿no? Es como si yo negara que detesto a los chorros y esclavizar al pueblo. Escuchá bien lo que dije y digo".

Te puede interesar Películas gratis por internet: las 22 mejores páginas

Sobre el final, Llinás sostuvo: "De todos modos me llama la atención que de todo lo que le contesté, la discusión pase para usted por si soy o no soy K. Bah, no", cerró.