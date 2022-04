El sueldo de Javier Milei de $357.000 lo ganó una emprendedora bonaerense: reveló para qué usará la plata

El diputado nacional Javier Milei, quien amenaza "pisar fuerte" en las próximas elecciones presidenciales de 2023, volvió a sortear una vez más su sueldo, tal como lo había prometido durante su campaña electoral. En esta oportunidad, la ganadora fue Yanina Gómez, quien se quedó con el monto de $357.721.

De esta manera, el economista volvió a poner en funcionamiento Mi Palabra, nombre con el que denominó al sorteo de su dieta de legislador, de la que participaron 2.409.293 de personas.

Para qué utilizará la plata del sueldo de Milei

La joven que ganó el sorteo de abril

Gómez es una emprendedora que vive en la provincia de Buenos Aires y usará parte del dinero para arreglar su impresora, la que utiliza para trabajar.

Además, la ganadora del concurso se definió como seguidora del economista y dijo que lo va a votar en el 2023.

Cómo anotarse para el próximo sorteo del sueldo de Milei

Quienes se ya se anotaron para los sorteos anteriores, quedaron automáticamente inscriptos para las próximas ocasiones. Es decir que no deben molestarse en reinscribirse, dado que permanecen en la base de datos de Milei. Hasta ahora suman casi 2 millones y medio de personas.

A continuación, los pasos que se debés seguir para anotarte:

Ingresar a la página web Mi Palabra de Javier Milei

Completar DNI, nombre y apellido, correo electrónico de contacto, teléfono móvil y fecha de nacimiento.

Leer y aceptar las bases y condiciones.

Hacer clic en "Registrarme".

¿Por qué Milei sortea su sueldo?

Cuando anunció su decisión de llevar adelante los sorteso de su salario como diputado nacional, Javier Milei explicó que la idea tiene que ver con su "visión filosófica".

"Para mí, cobrar impuestos es un acto violento. El Estado le saca a la gente por la fuerza. Yo no quiero ser financiado por el robo", afirmó.

"No me parece un gesto de populismo", dijo Milei, y agregó: "No estoy diciendo que otros (diputados) no tengan que cobrar. Yo quiero renunciar a mi dieta y para eso hay que modificar la ley. Dado que este dinero me llega a mí, yo lo devuelvo".

"No quiero ser financiado por el robo", sostuvo Milei.

Cómo darse de baja del sorteo del sueldo de Milei

Los organizadores del sorteo explicaron que una vez finalizado cada evento, los datos de los anotados seguirán almacenados, con la única finalidad de que todos los inscriptos continúen participando todos los meses.

En caso de que alguien desee que su información sea eliminada de la base de datos, se debe enviar un correo a [email protected].

Además, los datos de los ganadores son eliminados de la base de datos luego de que se les entrega el premio. No obstante, nada impide que puedan volver a anotarse.