Rating: Guido Kaczka ganó de la mano de los niños

Guido Kaczka sigue siendo la ficha de oro de eltrece y en el horario estelar del lunes logró imponerse en el rating a El primero de nosotros, en Telefe.

La señal de Viacom apostó a una reorganización, con una emisión doble de Fugitiva para mantener el nivel de audiencia, tras la salida de MasterChef Celebrity. Sin embargo, Los 8 escalones kids se impuso como lo más visto.

La competencia es entre chicos quienes, con el apoyo de sus padres, responden preguntas de cultura general por un viaje a Disney acaparó la atención de la audiencia.

Kaczka marcó 14.3 como marca máxima frente a 13.3 de la ficción protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Mercedes Funes, Luciano Castro, Damián De Santo y Jorgelina Aruzzi.

Rating: ¿cómo fue la competencia entre Fugitiva y El hotel de los famosos?

Telefe necesitar que los números de audiencia del horario estelar crezcan, tras las cifras bajas del final de MasterChef Celebrity. Por ello, decidió poner al aire una doble emisión de Fugitiva.

La primera emisión logró muy buenos niveles de audiencia, con picos de 12 puntos de rating. Sin embargo, la segunda emisión no corrió con la misma suerte, y perdió contra la gala de eliminación de El hotel de los famosos.

A las 23.32, el ciclo de eltrece tenía 11 puntos versus 10.7 de Fugitiva. Pero a las 23.47, la diferencia escaló a 11.1 versus 9.3.

Rating: LAM y Bendita TV se sacaron chispas en el minuto a minuto

La competencia de las 20.00 entre América y El Nueve está más caliente que nunca. Bendita TV se impone por escaso margen a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito.

A las 20.31, Bendita se imponía por 4.3 contra 3.2 de LAM. Media hora después, los números eran 5.1 versus 4.3.

"No tenía ideas": Mica Viciconte se sinceró sobre "MasterChef Celebrity la revancha"

Mica Viciconte transita las 38 semanas de gestación de su primer embarazo y tuvo un paso de "debut y despedida" por el nuevo programa "MasterChef Celebrity la revancha" que se estrenó este domingo.

La modelo hizo su descargo en historias de Instagram: "Gracias a todos una vez más. Mi cuerpo y mi mente ya no daban más. No tenía ideas, no llegué a recuperarme de tanto esfuerzo. Pero feliz de no fallar a mi trabajo porque los que me conocen saben que siempre estoy como un soldado".

Reiteró que está decidida a dedicarse a pleno a la maternidad. "Gracias a todos y @lucacubero a dedicarme al 100 con vos y esperándote feliz".

En el certamen gastronómico, siguen en carrera Juariu, Joaquín Levinton, Analía Franchín, "El Polaco", Sofía Pachano, Vicky Xipolitakis, Georgina Barbarossa y María O´Donnell.