¿Apagar y encender el celular o reiniciarlo? Estas son las diferencias

¿Alguna vez te preguntaste cuál es la diferencia entre el reinicio y el apagado de un celular? Puede que sí, o puede que no, pero lo cierto es que todos sabemos que en ciertos momentos puede ser necesario realizar algunas de las dos acciones. Es por eso que resulta importante saber qué características tiene cada una.

Estas son las principales diferencias entre apagar y reiniciar el celular

Consumo de energía

La mayoría de las personas sabe que después de apagar el teléfono, es necesario encenderlo manualmente antes de que se pueda volver a encender. Este flujo de trabajo consumirá mucho de poder.

En cambio, al reiniciar el teléfono, no es necesario que lo opere el propio usuario, el teléfono se iniciará automáticamente y el consumo de energía es relativamente pequeño.

Es importante saber cuál es la diferencia entre reiniciar y apagar y encender el celular

Principio de funcionamiento

Cuando se apaga, el sistema y el hardware están apagados. Cuando el teléfono se encienda de nuevo, todo el hardware del teléfono se comprobará de nuevo y se volverán a cargar todos los datos.

En cambio, el principio de reinicio del teléfono móvil solo se basa en el inicio del software del teléfono móvil, y el hardware no se detectará al reiniciar. Y algunas tareas que se ejecutarán directamente se apagarán automáticamente y el reinicio ingresará a la página del sistema más rápido.

Diferentes velocidades

Dado que el apagado y el reinicio requieren un proceso de autocomprobación de copia, todo el proceso se ejecutará mucho más lento porque muchos procesos deben reiniciarse.

Según qué le pase al celular, puede ser necesario reiniciarlo o apagarlo para volver a encenderlo

Por otro lado, el reinicio no necesita verificar el hardware, y algunos procesos durante el apagado no necesitan ejecutarse, por lo que la velocidad de reinicio es más rápida que la velocidad de apagado.

Rendimiento

Dado que el teléfono tiene un nivel más profundo de autocomprobación cuando se apaga y se enciende nuevamente, algunos archivos basura ocultos del sistema se limpian durante la autocomprobación. Por lo tanto, el rendimiento general del teléfono móvil mejorará y la suavidad del teléfono móvil será mejor.

En cuanto al reinicio, dado que el celular no realizará la autocomprobación al atravesar este proceso, es natural que no se produzca un poco de basura de nivel profundo. Cuando el teléfono esté funcionando de nuevo, no será tan suave.

Hay algunas diferencias entre reiniciar el celular y apagarlo para encenderlo nuevamente

Pantalla que se congela

Finalmente, en muchas ocasiones se reinicia o se apaga el teléfono porque está bloqueado o congelado. En este caso, suele ser recomendable el reinicio del teléfono. Sin embargo, si el teléfono con frecuencia se congela y congela, es mejor elegir apagarlo primero y luego encenderlo.