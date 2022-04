Creó La Morocha, Crobar y otros boliches pero se mudó a Miami y la pegó con un restaurante top

Diego D'Alvia es el creador de reconocidas discotecas de Buenos Aires como Bulldog, Caix, La Morocha y Crobar. También es el fundador de la chivitería Rex – Best Chivito in Town – la exitosa cadena de restaurantes que tiene presencia en Argentina y franquicias en otros países como Uruguay.

"Hace años que estaba en mi mente emprender este nuevo concepto gastronómico de fusión de comida andina y asiática", cuenta Diego a iProfesional. "Era una idea que tenía en mi mente y como todo emprendedor sabe, no dormís hasta que uno empieza a transitar el camino para que suceda. Eso fue en el 2019", continúa.

Hoy vive en Miami, donde creó un restaurante en Wynwood que ya es un paso obligado para todas las celebrities que visitan la ciudad. Wayku Restaurant & Bar es el lugar elegido por Tini, Romina Ricci, Joaquín Levinton, Zaira Nara y Julieta Prandi, entre otras estrellas.

Según dice, "el motivo principal que me llevó a tomar la decisión de emigrar fue sin duda mi espíritu emprendedor y la necesidad de encontrar nuevos desafíos. Habiendo trabajado tanto en Argentina y en Uruguay, y confiando en mi experiencia en la gastronomía, tenía pendiente probar un nuevo rumbo, una nueva cultura, un desafío profesional".

Wayku Restaurant & Bar es un restaurant que eligen celebridades que visitan Miami

Miami, nueva meca de la cultura y la gastronomía

D'Alvia eligió la ciudad de Miami y específicamente Wynwood pensando en nuevos circuitos gastronómicos que están comenzando a crecer en la zona. "Mi propuesta está dirigida a un público cosmopolita, Wayku ofrece una experiencia culinaria diferente", asegura el empresario.

Y agrega: "Emprender en otro país es un proceso continuo de aprendizaje cultural, es desafiante. Necesitás observar y entender las reglas de un nuevo juego, muchas veces toca volver casilleros para atrás, hasta incluso a la casilla de ‘Largada’, así es la manera de avanzar, revisar y seguir".

Diego D'Alvia es el creador de uno de los restaurantes más famosos de Miami

Y en cuanto a los beneficios, Diego lo relaciona con que "todo nuevo proyecto te hace crecer y vivir nuevas experiencias, sientes una energía vital, adrenalina".

"Los primeros pasos en el exterior o en cualquier nuevo proyecto tienen que ver con tener en claro el propósito y ser organizado en la proyección e implementación de etapas", sostiene. "También es fundamental encontrar buenos proveedores o socios que generen valor. Se trata de un aprendizaje constante, hoy uno tiene que ser flexible a las tendencias sin perder la esencia del negocio", señala.

Wayku Restaurant & Bar está en el barrio de Wynwood

Hoy Miami se ha convertido en un sitio que respira cultura, arte, música, diseño y gastronomía. "La ciudad ya no solo mira a la playa, sino que tiene su propia vida", destaca D'Alvia. Y agrega: "Las propuestas son enormes y se ajustan al estilo de viaje que quieras realizar o a cómo quieras vivir la ciudad".

Los orígenes

"Desde muy joven siempre emprendí proyectos relacionados con la gastronomía, eventos, discotecas, festivales electrónicos y todo proyecto que me apasionaba", cuenta. "En Argentina formé toda mi carrera, la que hoy me da las herramientas para poder llevar adelante este nuevo proyecto. Y sigo apostando al país con cadenas de comida rápida y acciones puntuales de eventos".

Diego extraña la familia, el fútbol, los domingos en la cancha, los amigos, "y puedo seguir enumerando", dice. "Por suerte, viajo bastante a la Argentina y puedo disfrutar de las cosas que extraño, pero hoy no me cuestiono volver o no volver, mi presente está en Miami".