Rating: Pampita "resucita" con estos números buenos de audiencia

El hotel de los famosos, que coconduce la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, es una de las grandes apuestas de eltrece en el horario estelar. Luego de un comienzo prometedor, cayó a números de un solo dígito de audiencia, sinónimo de fracaso en esa franja.

Sin embargo, esta semana el ciclo superó los 10 puntos, al captar parte de la audiencia que tenía MasterChef Celebrity 3. Este jueves lideró gran parte de su franja, con picos cercanos a los 12 puntos de audiencia, un número que no lograba desde la semana e su debut.

Rating: competencia reñida en el horario estelar

La noche del jueves en la TV abierta porteña tuvo una competencia reñida entre los canales. En cuanto a los promedios, Bendita TV, en El Nueve, se impuso a LAM, en América, por 4.9 a 3.7.

En la competencia de los noticieros, Telefe Noticias marcó 11.9, casi el doble de Telenoche, que tuvo 6.9 de promedio. Fugitiva, en Telefe, le ganó por 12.7 a Los 8 escalones del millón, que registró 11.4.

Los picos marcaron otros liderazgos. A las 22:02, Fugitiva tenía 12.6 y Los 8 escalones del millónm, 11.7. Sin embargo, a las 22.55, el ciclo de Guido Kaczka tuvo 13.6 de pico, contra 11.5 de El primero de nosotros.

Alejandro Fantino se despidió de Intratables

El programa del jueves de Intratables no fue distinto al resto: el conductor, los panelistas habituales y un puñado de invitados debatieron el casamiento de Jorge Lanata y la nueva ley de alquileres, entre ellos.

Sin embargo, a las 23.24, Alejandro Fantino decidió tomarse los minutos finales para despedirse del ciclo, que lo tuvo como cuarto conductor, tras la salida de Santiago Del Moro, Guillermo Andino y Fabián Doman.

"En la televisión pasa algo, por lo menos yo lo interpreto así, similar a lo que le ocurre a un bailarín, a un jugador de fútbol, o a un jugador de tenis. Yo vengo del mundo del periodismo deportivo y soy una persona que ama al deporte; entonces, entiendo esta profesión un poco ‘deportivamente’", comenzó su largo discurso, plagado de imágenes ‘futboleras’.

También explicó cuál es su situación contractual con el canal: "Se me termina el contrato en América; tengo unos meses más de contrato con el canal y no sé si seguiré o no seguiré. Eso depende de una dinámica que se va dando, son cuestiones que no defino yo solo, sino que también depende del interés del canal"..

¿Quién reemplazará a Fantino en Intratables?

"Este programa no termina. Un programa como este es una marca, es una línea de producción en una marca grande que es América. Entonces, es como que se deja de hacer tal auto por un tiempo; pero esto no es que se termina y no vuelve nunca más", reflexionó.

Y aventuró: "Tal vez Intratables siga los fines de semana o el año que viene... Intratables tuvo miles de conductores, todos uno mejor que el otro. Yo soy simplemente una anécdota en este camino largo de 10 años de Intratables".

Sobre su futuro inmediato, Fantino precisó: "Me estoy despidiendo hoy porque voy a hacer Animales Sueltos. Si Dios quiere, la primera semana de mayo estamos volviendo con ese clásico. Tengo ganas de hacerlo. Me voy muy feliz porque estos pibes son tremendos".

Sobre el futuro del ciclo, que ya lleva una década en el aire de América, explicó: "Llega Paulo Vilouta mañana y se queda unos días; se quedan ellos... He sido muy feliz acá. El programa está ternado a los Martín Fierro, no por mí, pero un poco por todos nosotros. Hemos tenido una buena noche hoy. Gracias a toda la gente de Intratables y a ustedes que me han permitido conducir este tiempito. Espero que les haya gustado. Lo hice con mucho cariño e intenté hacerlo con la mayor profesionalidad que pude; si lo hice bien o mal, quedará en ustedes".