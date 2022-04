La subasta de la camiseta de Maradona amenaza con batir récords con esta millonaria: oferta

La subasta por la camiseta que el exfutbolista Diego Maradona utilizó en el partido que el seleccionado argentino de fútbol masculino ganó a Inglaterra 2 a 1 en el Mundial de México 1986, y con la que supuestamente marcó los dos goles, comenzó con una oferta de cuatro millones de libras esterlinas (5,2 millones de dólares).

"Hoy mismo ha habido una oferta de cuatro millones. Sinceramente, creo que excederá el precio que estimamos y que se convertirá en la pieza de fútbol que más dinero ha alcanzado en una subasta", indicó Brahm Wachter, jefe de la sección de objetos modernos de Sotheby´s a la agencia de noticias EFE.

La camiseta -azul con escote en V plateado y el número 10 en la espalda- fue preservada en la galería de Sotheby´s en el centro de Londres y los fanáticos podrán visitarla en el lapso que durará la subasta, que se extenderá hasta el 4 de mayo.

La casaca es auténtica, según la casa de subastas, y pertenecía al exdefensor inglés Steve Hodge, con quien Diego presuntamente la intercambió al final del partido, y decidió subastarla.

Dudas de Dalma Maradona y Claudia Villafañe

No obstante, una de las hijas de Maradona, Dalma, y su exesposa Claudia Villafañe pusieron en duda si la casaca que salió a subasta era la verdadera. Es decir, si en efecto con ella el "Pelusa" había marcado los dos goles de la victoria argentina contra los ingleses en México.

"No es esa. No quiero decir quién la tiene porque es una locura. No la tiene este hombre. No lo confirmé yo, lo dijo él (Maradona). Me dijo: ´¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?´", afirmó Dalma Maradona.

John Robinson, de la empresa Resolution Photomatching, que verificó la autenticidad de la camiseta, indicó que "la concluyente comparación de imágenes basada en los hilos deshilachados e imperfecciones de costura en el parche frontal de la camiseta. Las comparaciones analizadas nos hicieron llegar a la conclusión que estas características son únicas en esta camiseta específica".

Cómo participar de la subasta de la camiseta de Maradona

En lo político y cultural la victoria sobre los ingleses se produjo en un contexto enrarecido entre los países, ya que apenas unos años antes se había desarrollado un conflicto bélico en la Guerra de las Islas Malvinas, suceso que enmarcó el enfrentamiento deportivo y le dio un tinte más emocionante para el pueblo argentino.

Desde hace 35 años la camiseta le pertenece al ex mediocampista Steve Hodge, que fue el que se atrevió a pedírsela al término de ese encuentro: "Pensé, no volveré a estar aquí. Intentaré conseguir la camiseta", recordó en diálogo con FIFA.

Posteriormente, en una entrevista televisiva, agregó: "Bajé, detrás de la portería, a los vestuarios… Mientras bajaba, Maradona caminaba con dos de sus compañeros. Lo miré a los ojos, le tiré mi camisa como diciendo ‘¿hay alguna posibilidad de intercambio?’, y él se acercó, hizo un gesto de oración e intercambiamos camisetas. Y eso fue todo. Tan simple como eso".

En una entrevista con The Guardian, el jefe de ropa y objetos coleccionables modernos de Sotheby’s, Brahm Wachter, aseguró: "La Mano de Dios es verdaderamente un momento singular no solo en la historia de los deportes, sino en la historia del siglo XX". "El momento resonó mucho más allá del mundo del fútbol, poco después del conflicto de las Malvinas y, a su vez, inspiró libros, películas y documentales. Maradona ahora es recordado como uno de los más grandes jugadores de fútbol, y este juego en particular es una parte fundamental de su legado".

La puja de manera online por la camiseta de Diego Armando Maradona se podrá realizar de forma online a partir del 20 de abril y durará hasta el 4 de mayo a través de la página oficial de Sotheby’s.

Una de las camisetas más importantes de la historia permanece, aún hoy, en el National Football Museum de Manchester.

Hodge decidió cederla para que los especialistas la custodien, pero en las últimas horas decidió desprenderse de este símbolo. "Ha sido un honor y un privilegio cuidar esa camiseta de Diego Maradona durante más de 18 años. Interesados en ver quién la captura a continuación. En nuestra plantilla siempre hay hueco para otro fichaje cedido...", escribió en sus redes sociales el Museo a la espera de seguir teniéndola como una de sus reliquias más allá del nuevo comprador.