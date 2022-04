Crédito Anses: cómo sacar y cuál es el monto para jubilados, AUH, SUAF y otros beneficiarios

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) tiene a disposición los créditos Anses para distintos beneficiarios, con la posibilidad de pedir hasta $200.000 o $240.000 en plazos que se extienden hasta 48 meses de acuerdo a la categoría del solicitante.

En este momento, los créditos Anses están habilitados para jubilados y pensionados, y aunque están suspendidos momentáneamos para quienes cobran la Asignación Familiar por Hijo (AUH), y para Asignación Familiar (SUAF), hay otros beneficiarios que pueden obtenerlo.

En cuanto a la forma de tramitar los créditos Anses, los mismos se pueden obtener a través de la web del organismo, facilitando el acceso a quienes no tengan movilidad o no puedan hacerlo de forma presencial en su totalidad.

Créditos Anses: los montos llegan hasta los $240.000.

Además, otra característica para todos por igual, es que los créditos Anses estarán disponibles tan solo en cinco días hábiles en la cuenta del beneficiario.

Créditos Anses para jubilados y pensionados

Una de las opciones de los créditos Anses es para quienes sean jubilados o pensionados.

A estos se suman quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o Pensión no Contributiva por vejez; Pensiones No Contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos); y Titulares de las prestaciones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos (nuevo sector incorporado).

En el caso de los jubilados y pensionados, los créditos Anses tienen como características principales las siguientes:

Los montos de los créditos Anses van desde los $5.000 hasta $200.000, en 24, 36, o 48 cuotas. En el caso de la PUAM y la PNC por Vejez el monto máximo es de 70.000 pesos.

en 24, 36, o 48 cuotas. En el caso de la PUAM y la PNC por Vejez el monto máximo es de 70.000 pesos. La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos Anses: requisitos y documentación

Para los jubilados y pensionados que quieran obtener los créditos Anses deben tener como condición que vivan en el país, tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito y presentar documentación como DNI, CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático u home banking.

Para solicitar el préstamo lo deben hacer a través de "Mi Anses", en el cual se debe ingresar el CUIL o la Clave de Seguridad Social. Luego se debe dirigir a la pestaña "crédito", solicitar crédito y Jubilaciones y Pensiones.

Una vez que se hayan verificado todos los datos para los créditos Anses (DNI, CBU o cuenta donde va a cobrar, el monto y cuotas seleccionadas) se puede enviar la solicitud.

Una vez enviada la solicitud el proceso de créditos Anses estaría listo y solo hay que descargar el comprobante y guardarlo.

Crédito Anses para beneficiarios AUH

En el caso de querer tramitar los créditos Anses siendo beneficiario de AUH, es decir, de la Asignación Familiar por Hijo, se puede hacer siempre que tenga un máximo de 5 hijos. Sin embargo, por el momento, esta línea crediticia no está disponible para nuevos solicitantes.

Los créditos Anses se pueden devolver hasta en 48 meses.

En caso de ser parte o que vuelva a abrirse la posibilidad de obtener los créditos Anses, las condiciones para obtenerlo también son como las de jubilados aunque la cuota no puede exceder el 30% del valor mensual de la asignación. A quienes cobran asignación familiar por hijo (hasta 5), con excepción de los monotributistas.

Se necesita ser mayor de 18 años, tener menos de 60 años cuando termine de pagar el crédito. El hijo por el que se solicita el préstamo debe tener menos de 18 años cuando lo cancele (a excepción de hijo con discapacidad).

Para solicitar los créditos Anses, hay que presentar DNI, CBU de tu propia cuenta bancaria, completar el Trámite N°/Of. Ident. y seleccionar el número de cuotas. Luego se pueden calcular las cuotas hasta aceptar el trámite. El crédito se depositará en la cuenta bancaria donde se cobra habitualmente dentro de los 5 días hábiles.

Prestamo ANSES Suaf

Los préstamos también son activados periódicamente para Asignacion Familiar (SUAF). Por el momento, los créditos ANSES para SUAF no se encuentran habilitados, al igual que los créditos para AUH.

De todos modos, en caso de volver al ruedo, lo pueden obtener:

Trabajadores en relación de dependencia (Sistema Único de Asignaciones Familiares – SUAF)

Trabajadores monotributistas

Trabajadores de temporada con reserva de puesto de trabajo

Trabajadores que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadores que cobren la Prestación por Desempleo

Algunos de los requisitos para poder cobrar SUAF son: los ingresos familiares por debajo del limite vigente y los hijos deben ser menores de 18 años o tener alguna discapacidad.

Los créditos en este caso van de los $1.000 hasta $12.000 por hijo, máximo 5 hijos, con plazos de 24 o 36 cuotas. La cuota no puede exceder el 20% del valor mensual de la Asignación.

Para obtener los créditos Anses, hay que ser mayor de 18 años y al finalizar el crédito se debe tener menos de 75 años. Los ingresos del grupo familiar no deben ser mayor a $ 62.421. El hijo por el que se solicita el crédito debe ser menor de 18 años, con excepción de quienes tienen una discapacidad.

Para sacarlo hay que tener DNI original y fotocopia del solicitante, DNI del hijo y el Certificado Unico por Discapacidad en caso que el hijo tenga una discapacidad. Si se desea tramitar el préstamo para SUAF personalmente en una oficina de Anses se necesitará tener turno previo.

Líneas de crédito Anses vigentes

Créditos Anses, disponibles para Jubilados y pensionados.

Actualmente, además de los Créditos Anses para jubilaciones y pensiones, están vigentes los siguientes beneficios:

Créditos ANSES para Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez

Créditos ANSES para pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos)

Créditos ANSES para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos

Créditos ANSES para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

Créditos Anses para Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez

Estos créditos Anses le corresponen a personas que cobren la Pensión Universal para el Adulto Mayor o la pensión no contributiva por Vejez.

Los requisitos que deben cumplir para obtener los créditos Anses son residir en el país y tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

En cuanto a la documentación a presentar, se necesita DNI y CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.

Los montos que se podrán solicitar son desde $5.000 hasta $85.000, en plazos que van desde las 24, 36, hasta las 48 cuotas. La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual y el crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Antes de solicitar el crédito, se podrá simular una cuota ingresando en Mi Anses.

Créditos Anses para pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos)

Otra de las opciones que están vigentes como créditos anses personales son para personas que cobren pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos.

El mismo le corresponde a personas que cobren pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos, y tienen que cumplir, como requisitos, el de residir en el país, ser mayor de 18 años, y tener menos de 78 años al momento de finalizar el crédito.

Entre la documentación a presentar se destaca el DNI, CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.

Los montos de los créditos Anses para estos beneficiarios van desde los $5.000 hasta $85.000, en 24, 36, ó 48 cuotas. La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles y del mismo modo que para otros beneficiarios, antes de solicitar los créditos Anses se puede simular la cuota ingresando en Mi Anses .

Créditos Anses para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos

Les corresponde a personas que cobren pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la Argentina.

Los requisitos son residir en el país, ser mayor de 18 años y tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

La documentación que se debe presentar es el DNI, y el CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.

Créditos Anses, hay cinco líneas disponibles.

Los montos que se pueden solicitar son desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, o 48 cuotas. La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos Anses para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

Otro de los créditos Anses son los programas de créditos personales para las y los titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

Les corresponde a los titulares de una Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra (Ley 23.848), con requisitos especiales de residir en el país y tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

La documentación a presentar es el DNI y presentar el CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.

Los montos son desde $5.000 hasta $240.000 en 24, 36, ó 48 cuotas, con cuotas que no puede exceder el 30% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Pasos para todas las solicitudes

Para quienes puedan obtener los créditos Anses y estén interesados en hacerlo, el primer paso es ingresar a Mi Anses. Esto lo pueden hacer con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Como paso número dos, se debe recolectar toda la información necesaria, contemplando el último ejemplar del DNI para iniciar la solicitud. También es importante que revises que tus datos de contacto estén actualizados en Mi Anses.

El tercer paso para los créditos Anses es iniciar la solicitud: en el menú se debe elegir la opción créditos Anses - Solicitar crédito - y luego la categoría que corresponda, como por ejemplo, Jubilaciones y Pensiones.

En el cuarto paso se deben completar todos los pasos: se podrá simular el monto y la cantidad de cuotas, elegir la opción de plazo y monto que prefiera. Una vez que se hayan verificado todos los datos (tu DNI, la CBU o cuenta donde vas a cobrar, el monto y cuotas seleccionadas) se podrá enviar la solicitud.

El último paso es el trámite completo, en el cual se descarga el comprobante y se guarda. En el mismo estará detallada toda la información sobre los créditos Anses solicitados.

Otros beneficios

La directora de ANSES, Fernanda Raverta, anunció que arrancó la inscripción al bono de hasta $18.000 anunciado recientemente por el presidente Alberto Fernández.

Se trata, por un lado, de una ayuda destinada a desocupados, monotributistas y trabajadores de casas particulares que será con un refuerzo de ingresos de $18.000 (se pagarán 9.000 en mayo y 9.000 pesos en junio). Podrán solicitarlo:

Trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales

Monotributistas A y B

Monotributistas sociales

Trabajadoras y trabajadores de casas particulares

También los jubilados y pensionados que reciban la mínima percibirán el refuerzo de $12.000 con su haber en el cronograma de pagos de mayo. La inscripción comenzó el 21 de abril y se extenderá hasta el 7 de mayo. Se realizará únicamente a través del sitio web oficial de la Anses.

Jubilados y pensionados no deben inscribirse ya que cobrarán el Refuerzo con el calendario de haberes habitual.

Cómo es la inscripción al bono Anses

La inscripción es muy simple y se realiza en dos etapas. La primera tuvo el inicio de inscripción el 21 de abril.

La persona que quiera solicitar el Refuerzo deberá ingresar a la página web de Anses y entrar al aplicativo de Mi Anses, para lo cual deberá tener a mano su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez que la persona haya ingresado a Mi ANSES, deberá elegir la opción Refuerzo de Ingresos y seguir los pasos para completar y actualizar sus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico).

La segunda etapa será desde el 28 de abril: La persona que ya actualizó sus datos de contacto, a partir del 28 de abril deberá ingresar nuevamente en Mi ANSES para finalizar con la inscripción: completar la declaración jurada y validar/cargar su cuenta bancaria a través del CBU, donde va a cobrar el refuerzo.

A partir del 5 de mayo se informará quiénes cobrarán el refuerzo.