Rating: Boca perdió ante el Corinthians pero ganó por goleada en la pantalla chica

Boca Juniors quedó último en su grupo en la Copa Libertadores de América luego de perder 0-2 de visitante ante Corinthians, pero ganó por margen amplio en la pantalla chica, pese a que su derrota se emitió sólo por televisión por cable.

Los promedios de audiencia del horario estelar fueron los siguientes:

Telefe Noticias: 9.9.

Telenoche: 7.3.

Fugitiva 10.2.

Los 8 escalones del millon: 9.9

Corinthians vs. Boca Juniors: 15.6.

El primero de nosotros: 9.9.

El hotel de los famosos: 9.5.

Jésica Cirio habló del regreso de La peña de Morfi: "no va a ser simple"

El domingo regresará a la pantalla de Telefe La peña de Morfi. El programa musical tendrá una nueva edición después del fallecimiento de su productor y conductor, Gerardo Rozín, por un tumor cerebral.

Jey Mammon tomará el lugar de Rozín y Jésica Cirio, quien conformó la última dupla de conducción con Rozín, habló de la nueva propuesta.

"No va a ser simple el regreso: la pérdida de Gerardo (Rozín) fue fatal para todos nosotros. Y no hablo sólo de mi que, como ya he dicho en varias oportunidades, lo consideraba un amigo y mi confidente: es duro para todo el equipo que hacía el programa".

"Pero hay una realidad: Gerardo amaba mucho a La Peña, la consideraba su casa y la cuidaba con esmero porque era el espacio en el que recibía a los artistas con cariño y respeto. Entonces todos vamos a esforzarnos para que este programa que él creó siga adelante con el mismo éxito de siempre", dijo Cirio a la revista Gente.

Graciela Alfano disparó munición pesada sobre Socios del espectáculo

La salida de Graciela Alfano de Socios del espectáculo tomó por sorpresa a los televidentes de ese ciclo. A pocas semanas del lanzamiento de dicho programa, la actriz dio un paso al costado y en una nota con LAM explicó los motivos que impulsaron su decisión, en donde fue tajante con los conductores de esa producción, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Durante la nota, Alfano reconoció: "El primer día, el programa tiene una marca jodida, ustedes se acuerdan el incidente con Jorge Rial. Entonces Adrián se pone muy mal, no sé qué pasó entre ellos, fue una cosa fuerte".

Más adelante, relató el que sería uno de los motivos centrales de su retiro del programa, que tenía que ver con Pallares. "Entiendo que yo soy una mina que hablo de sexo, de mis relaciones, que hablo de lo que se me da la gana. Y primero pensé ‘se pone mal, no le gusta que hablen de sexo, voy a bajar los decibeles, voy a hacerme la tontita, la sumisa’".

"Pero después me doy cuenta que pasa todo el tiempo, entonces a este flaco cada vez que alguien dice ‘bombacha’ se incomoda. Y dije: ‘Evidentemente cada vez que hablo lo pongo muy mal’", dijo Alfano.

Continuó: "Era más con los temas que tienen que ver con lo sexual. No voy a hacer de rubia tarada, te dejo en paz y hasta luego. Me voy porque realmente no aporto nada, y al conductor lo pongo de mal humor", concluyó.