Boris Becker: el rápido ascenso, la destacada carrera y la fuerte caída de una estrella del tenis

Boris Becker irrumpió en el circuito con solo 17 años en 1985 cuando se convirtió en el campeón individual más joven de Wimbledon, cuyo público lo adoptó rápidamente como su jugador predilecto por su juego dinámico y su entusiasmo juvenil.

En 1989, ganó Wimbledon por tercera vez y se adjudicó su primer título del Abierto de Estados Unidos.

Sin embargo, luego de llegar al número uno del mundo dos años después, comenzó su caída. Propenso a los arrebatos emocionales, perdía con frecuencia partidos que estaban a su alcance y era multado por romper su raqueta, mostrando una personalidad volátil que le dificultó el mantenerse en la cima del tenis.

Boris Becker levantó su último título de Grand Slam en el Abierto de Australia de 1996 antes de retirarse tres años después.

Un joven Boris Becker, en el comienzo de su carrera

Después, fue entrenador de Novak Djokovic de 2013 a 2016, ayudando al serbio a quebrar el dominio de Roger Federer y Rafael Nadal.

Pero su vida privada fue turbulenta, con rupturas matrimoniales y un extraño incidente en el que afirmó ser el representante para el deporte, la cultura y los asuntos humanitarios de la República Centroafricana ante la Unión Europea.

En 2002, un tribunal en la ciudad alemana de Múnich lo condenó a una pena en suspenso de dos años de cárcel y a una multa de 300.000 euros (330.000 dólares) por evasión fiscal de unos 1,7 millones de euros.

La condena que recibió Boris Becker

El ex tenista alemán Boris Becker, quien ganó seis torneos de Grand Slam y fue número 1 del mundo, fue condenado por la justicia británica a dos años y medio de prisión, sin libertad condicional. El ex deportista fue encontrado culpable de ocultar activos y bienes cuando se le declaró la quiebra en junio de 2017. Tiene 28 días para apelar el fallo.

Boris Becker, en pleno juego, en sus años de éxito tenístico

El Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de Londres, consideró que Becker escondió sus trofeos de Wimbledon y del Abierto de Australia, varias propiedades y unos 1,8 millones de libras (2,3 millones de dólares). La jueza Deborah Taylor determinó que Becker, de 54 años, es culpable. Al momento de declararse la quiebra, las deudas del ex N° 1 del mundo se estimaban en 50 millones de libras.

La justicia británica descubrió que el alemán no declaró un departamento en el barrio londinense de Chelsea y dos propiedades en su país. Además, que sustrajo ciento de miles de libras transfiriéndolas a otras cuentas, entre ellas la de su ex pareja Barbara Becker y la de su esposa Sharlely Becker, de la que está separado.

Boris Becker fue condenado a dos años y medio de prisión

Para conocer la sentencia, Becker se puso de pie, fijó su mirada, agarró un bolso con sus cosas que tenía cerca y fue escoltado por un oficial hasta la puerta. Cabe mencionar que debe empezar su sentencia en la prisión de Wandsworth, en el sur de Londres. Sin embargo, también tiene 28 días para apelar el veredicto.

Becker llegó en taxi al tribunal, junto a su pareja Lilian de Carvalho Monteiro. Se lo vio serio y lucienco una corbata violeta y verde, que son los colores de Wimbledon; también estuvo acompañado por su hijo mayor, Noah, de 28 años. "Reconozco la humillación que has sentido, pero no has mostrado humildad", afirmó la jueza del caso.

Los cargos que enfrentaba Becker y sus condenas

Boris Becker enfrentaba cargos por lo que podía haber recibido hasta 7 años de prisión. El ex tenista fue hallado responsable de cuatro imputaciones contempladas en la Ley de Insolvencia y absuelto en otras 20 por parte de la jueza Deborah Taylor. Por ese motivo, deberá pasar el primer año y medio en la cárcel, plazo a partir del cual gozará de libertad condicional.

Boris Becker fue encontrado culpable de ocultar activos cuando se declaró en quiebra

Durante el proceso, la fiscalía reveló que Becker cobró 1,13 millones de euros (1,22 millones de dólares) por la venta de un concesionario de autos Mercedes Benz que tenía en Alemania, que ingresó en una cuenta bancaria profesional que utilizaba para pagar compras de lujo y gastos de escolarización de sus hijos.

Qué dijo la defensa de Boris Becker

Además de conocerse los cargos y algunas afirmaciones de la magistrada, la defensa de Boris Becker también se expresó.

Te puede interesar Los "trucos" que recomienda la ANSES para anotarse en el IFE 4 y no fracasar

Su abogado afirmó: "Hizo su propia elección de a qué acreedores pagar, en lugar de dejar que los fideicomisarios conjuntos decidieran cómo se debe usar el dinero. Sus asuntos financieros eran un desastre. No podrá encontrar trabajo y dependerá de la caridad de los demás si quiere sobrevivir. Les pido que respeten las penas de prisión que inevitablemente tienen que imponer por estos delitos".