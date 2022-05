Empleados gastronómicos abrochan suba de sueldo de hasta 70%: cuál será el salario inicial

La salida de la pandemia generó una fuerte reactivación en el sector gastronómico, que sufrió una brutal caída con el cierre de numerosos locales y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Con los motores otra vez en marcha, la Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) acordó la paritaria 2022-2023 con las diferentes cámaras, con aumentos de sueldos que van del 60 al 70%, aplicables en tramos y con doble cláusula de revisión.

El gremio que encabeza el secretario General, Luis Barrionuevo, y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) sellaron un incremento salarial del 60% para el Convenio Colectivo de Trabajo 389/04.

Desde el 1 de julio se abonará un 6% de recomposición, sobre el básico del mes de enero 2022 según el Acuerdo 2021/2022. A esto se agrega un 18% no remunerativo para el trimestre septiembre, octubre y noviembre, que es el primer tramo de la paritaria 2022/2023 (se volverá remunerativa a partir de diciembre).

El gremio encabezado por Luis Barrionuevo acordó aumentos de sueldo del 60 y el 70%

Aumento de sueldo en cuotas

El segundo tramo implica el pago de un 14% no remunerativo en diciembre (que se volverá remunerativo en enero); el tercer tramo comprende otro 14% no remunerativo en enero y febrero de 2023 (que se volverá remunerativo en marzo) y el cuarto tramo se pagará en marzo y abril de otro 14% no remunerativo (que se volverá remunerativo en mayo).

De esta forma, en mayo de 2023 el nuevo salario básico estará conformado por la suma de los incrementos remunerativos y no remunerativos, totalizando un 60%. Los básicos en agosto serán de $69.467 para la categoría inicial y de $88.156 para la más alta.

Una vez volcados todos los porcentajes, en mayo de 2023, el salario inicial será en $111.164, en tanto que el tope se ubicará en $141.050. A esto hay que sumarle un 28% de adicionales que, obviamente, potencian el ingreso.

El sindicato señaló que también se firmó la paritaria con la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) en 60% que se aplicará en cuatro tramos e incluirá el mismo porcentaje para las subas remunerativas y no remunerativas que lo convenido con FEHGRA.

El gremio acordó un aumento de sueldo en cuotas y con dos cláusulas de revisión

Suba de sueldo del 70% para el personal de comedores

Por otra parte, los miembros paritarios de Gastronómicos acordaron una mejora del 70% con Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios (CACYR) y Cámara Argentina de Empresas de Catering, Servicios de Alimentación, Comedores Privados y Afines (CAECSAL).

En este caso, se trata del personal que se desempeña en los comedores de fábricas, entidades deportivas, hospitales, clínicas y sanatorios, entre otros. Se pactó otorgar un 10% no remunerativo en compensación de la paritaria 2021-2022. En cuanto al aumento para este año y el 2023 se pagará un 15% en septiembre y octubre; 15% en noviembre y diciembre; 10% en enero y febrero del 2023; 20% en marzo y abril.

Los salarios del sector para agosto serán $87.288 para la categoría inicial y de $151.529 para los más altos. En tanto, en mayo del año que viene, los básicos estarán en $139.661, mientras que los puestos más altos cobrarán $242.446. También habrá dos cláusulas de revisión: en noviembre y marzo.

Los trabajadores gastronómicos tendrán un aumento de entre el 60 y el 70% según la categoría

Fuertes caídas y pérdida de puestos de trabajo

Barrionuevo valoró la reactivación del sector luego de años durísimos producto de la pandemia, con una caída laboral de alrededor de 100.000 puestos de trabajo. Señaló que "hoy está creciendo la economía en nuestro sector con fuertes inversiones".

Destacó el convenio celebrado entre el gremio y los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de Nación para avanzar en la reconversión de planes sociales en empleo genuino. En ese marco, dijo que "ya se incorporaron 4.000 nuevos trabajadores a la actividad".

A su vez, elogió las políticas públicas para revertir los daños de la pandemia. En ese sentido remarcó la importancia del plan Previaje del gobierno nacional y los proyectos destinados a extender la temporada de turismo en la provincia de Buenos Aires, con iniciativas del gobernador Axel Kicillof en materia de viajes para jóvenes egresados y jubilados.

Te puede interesar El plazo fijo "calesita": cómo funciona el mecanismo que promete una rentabilidad anual del 90%

Barrionuevo también subrayó "la colaboración y la recepción de los distintos gobiernos, más allá de que ideológicamente y políticamente pueden estar en distintos lugares, en lo que respecta al trabajo y la capacitación encontramos totalmente una recepción".