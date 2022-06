Desde cuándo exigirán visa a los argentinos para ingresar a Europa: cuánto costará

Los viajeros argentinos que tengan planeado viajar a Europa deberán solicitar una visa especial para turismo. Este permiso, denominado ETIAS, es pago y habilita ingresar a 26 países pertenecientes al Espacio Schengen.

Este es el nuevo requisito para viajar a Europa, el cual es aplicable a ciudadanos de más de 60 países, en su mayoría latinoamericanos y entre ellos los argentinos. El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, ETIAS (por sus siglas en inglés), es un documento obligatorio para quienes quieran visitar el Viejo Continente.

El procedimiento se realiza exclusivamente online, y es válido hasta por 3 años, se podrá utilizar para múltiples entradas al continente, siempre que el pasaporte asociado se mantenga vigente.

Esta nueva normativa aplica a partir de finales de 2022, Desde esa fecha todos los visitantes de Argentina, incluidos los menores, deberán obtener una Visa ETIAS de forma online para viajar a los estados miembros de Schengen.

¿Cuáles son los requisitos?

Los viajeros argentinos tendrán que cumplir con estos requisitos para obtener la ETIAS:

Pasaporte argentino válido por lo menos 3 meses más de la estadía prevista.

Dirección de correo electrónico para recibir el ETIAS aprobado.

Tarjeta de crédito o débito para pagar la cuota del permiso.

ETIAS no es transferible a otro pasaporte, el documento de viaje debe ser el que tenga la solicitud.

Para tramitar ETIAS no se requiere hacer un trámite presencial en ninguna dependencia local del país de ingreso o destino

Qué es el sistema ETIAS

La propuesta del sistema ETIAS sugiere que inicialmente habrá 60 países elegibles, entre los que figura Argentina- para presentar la solicitud del permiso ETIAS en línea. Esta autorización es un permiso para aquellos que se desplazan por negocios o turismo y no sustituye las visas de estudiante o de trabajo

De este modo, será un requisito obligatorio para todos aquellos ciudadanos que viajen a Europa desde Argentina. Para tramitar ETIAS no se requiere hacer un trámite presencial en ninguna dependencia local del país de ingreso o destino, sino que el procedimiento se realizará exclusivamente online, y es válido hasta por 3 años, siempre que el pasaporte asociado no haya caducado. El trámite incluye a aquellos pasajeros en tránsito por el espacio Schengen ya que sin una autorización ETIAS, no podrán transitar en su viaje de conexión.

Por el momento, los ciudadanos argentinos que viajan a Europa están exentos de tramitar una visa Schengen para entrar y permanecer por estancias cortas de hasta 90 días (dentro de un lapso total de 180), pero desde finales de 2022 los visitantes de Argentina, incluidos los menores, deberán obtener la citada visa ETIAS, a través de internet.

Son 15 los países de Latinoamérica que se encuentran en la misma situación: además de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Panamá.

Para iniciar el trámite los solicitantes deberán contar con pasaporte argentino válido por lo menos 3 meses más de la estadía prevista, proveer de una dirección de correo electrónico para recibir la visa al momento de ser aprobada, tarjeta de crédito o débito para pagar el costo aún no definido por el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes.