Video viral: el exabrupto que un sonidista de Canal 26 tuvo al aire

Este martes en la noche, se vivió un tenso momento durante el pase entre dos programas de Canal 26. Cuando uno de los conductores le llamó la atención al sonidista por un problema técnico, el operador lo increpó al aire con un insulto que dejó a todos atónitos.

Sol Pérez y Gustavo Mura hacían el pase entre sus informativos, pero debido a unos problemas técnicos no podían escucharse entre sí. "Se está complicando bastante", expresó la influencer. Mientras que el periodista de Canal 26 redobló: "Estamos con problemas de sonido, a ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención".

No solo no se quedó callado, sino que el sonidista increpó al conductor, pero no lo hizo de manera privada a través del auricular conocido como "cucaracha", sino que optó por responder a viva voz, por lo tanto televidentes y conductores pudieron escucharlo.

El momento en el que los conductores quedaron en silencio tras el exabrupto del sonidista

"La con... de tu madre. No soy yo", gritó el técnico. La expresión tomó por sorpresa de los conductores de Canal 26, que quedaron impactados sin saber qué responder, y trataron de seguir adelante con el programa.

Luego de un corto instante de silencio, Sebastián Dumont retomó palabra y siguió con el desarrollo de la información. Los minutos pasaron y al poco tiempo ya había comenzado a viralizarse la escena.

El video en el que se escucha el exabrutpo del sonidista de Canal 26

