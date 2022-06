Invertir en oro: ¿cuáles son los beneficios de adquirir metales preciosos?

A la hora de invertir nuestro dinero son varias las opciones que se nos presentan; divisas extranjeras, monedas virtuales, metales preciosos, entre muchas otras cosas. ¿Cuáles son los pro y los contra de cada uno de estos activos?

Leiva Joyas cuenta con 50 años de trayectoria en el rubro de la compra-venta de oro, y para celebrarlo, lanzó su primer producto propio; lingotes de oro de 1, 5 y 10 gramos.

Desde la reconocida joyería nos cuentan que decidieron hacer lingotes de varios gramajes ya que entre sus clientes se encuentran pequeños y grandes inversores. Al comprar lingotes de 1 gramo, no es necesario disponer grandes sumas de dinero y, además, al momento de querer vender se puede hacerlo paulatinamente.

¿Cuáles son los beneficios de invertir en metales?

En diálogo con las ejecutivas de ventas de Leiva Joyas, nos cuentan que "la inversión en oro fino es una manera de ganarle a la inflación". Además, agregan que "el oro no depende de ningún gobierno, por lo tanto, no se ve afectado por las grandes crisis económicas. También cabe aclarar que no debemos pagar impuestos a la hora de adquirirlo ni nos vemos limitados en cuanto a la cantidad mensual que podemos obtener. Por último podemos agregar que es la materia prima de varios sectores, como por ejemplo, la joyería o la electrónica, lo que quiere decir que su demanda siempre estará garantizada".

Como sabemos, los metales son los activos elegidos por los grandes inversores y esto se debe, principalmente, a que en momentos de crisis económicas mundiales logran mantener su valor e, incluso, incrementarlo.

En los últimos años, el mundo entero se vio sumergido en una crisis inevitable luego de la pandemia de Covid-19. Durante ese período, el oro llegó a su máximo histórico: 2000 USD la onza. Por el contrario, Estados Unidos sufrió una inflación del 3.7% - en lo que va del 2022 - preocupando a los ahorristas que poseen todo su capital en dólares.

Oro vs Criptomonedas

Desde 2009 a esta parte las criptomonedas fueron creciendo en el mercado. De a poco se ganaron su lugar pero, por alguna razón, no terminan de convencer a los inversores.

¿Conviene ahorrar en monedas virtuales? Muchas veces la respuesta a esta pregunta será negativa y esto se debe a una serie de ítems en los que las crypto salen perdiendo frente a los metales:

Por un lado, la aceptación . El oro es bien recibido en cualquier país del mundo, ya que en cada sitio tiene historia que lo respalda.

Luego, es necesario hablar de la estabilidad . El oro siempre mantiene su valor e incluso, como mencionamos anteriormente, suele incrementarlo cuando las divisas en papel bajan. En el último tiempo las crypto demostraron su alta volatilidad ya que el BTC (Bitcoin) cayó aproximadamente un 27.11 % mientras que el ETH (Ethereum) hizo lo propio desplomándose un 34.88% .

En última instancia podemos mencionar la utilidad, el oro es la principal materia prima de sectores como joyería, electrónica y/o medicina, en cambio, las monedas virtuales se limitan a funciones de ahorro e inversión.

¿Cómo y dónde obtener lingotes de oro?

Si estás interesado en comenzar a invertir, no dudes en comunicarte con las ejecutivas de ventas de Leiva Joyas a través de whatsapp al 1123392643 o acercándote al local, ubicado en Avenida Corrientes 2813. También, en caso de querer realizar una compra de manera online, podés hacerlo ingresando al shop haciendo clic aquí.