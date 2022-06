El morrón, mejor "inversión" que el dólar: por qué el pimiento rojo vale hasta $800 en verdulerías

Ya sea para acompañar una pizza con jamón, preparar una salsa criolla o usarlo como la base para cocinar un tuco, el morrón puede considerarse un elemento indispensable de la cocina argentina. Pero la realidad marca que, hoy en día, agregar un pimiento rojo a las recetas clásicas no es apto para cualquier bolsillo.

Es que el morrón rojo puede costar actualmente cerca de $700 el kilo y los especialistas destacan que puede haber diferencias en los precios según la procedencia del producto y del lugar donde se compre.

Por caso, en las principales cadenas de supermercados, el precio del pimiento rojo oscila entre los $629 y $689 el kilo. En una de esas firmas, el morrón "especial" cuesta incluso $799. En las verdulerías, en tanto, los valores varían entre los $600 y los $700 el kilo.

En el precio del morrón influyen cuestiones estacionales

A fines de marzo, el kilo del morrón rojo rondaba los $499. Es decir que tuvo un aumento en torno al 35% en tres meses. Se dio, justamente, cuando las verduras cedieron y "ayudaron" de alguna manera a que el rubro alimentos no presione todavía más sobre el índice general de la inflación.

Por caso, según informó el INDEC, mientras que en mayo el rubro "Alimentos y bebidas no alcohólicas" subió 4,4% en el Gran Buenos Aires, el segmento "Verduras, tubérculos y legumbres" cayó 2,8%. En abril, habían bajado 6,5%.

El precio del morrón rojo ronda los $700 en supermercados y verdulerías

Como el frío puede complicar su producción, en la provincia de Buenos Aires el morrón suele cultivarse cuando termina el invierno: en la primavera-verano, sobre todo, en el cordón hortícola de La Plata.

"Estamos en invierno, por lo que el pimiento viene del norte del país: puede ser de Corrientes o de Salta y Jujuy. El de Salta y Jujuy siempre vale en el mercado un 50% más que el de Corrientes. A mi negocio traigo ese, que se vende a $600 el kilo", explicó a iProfesional Mariano Winograd, consultor frutihortícola, quien subrayó que el precio actual del morrón es como consecuencia de cuestiones meramente estacionales.

"Es inevitable que el pimiento valga más ahora que en el verano, porque en el invierno hay menos producción y probablemente más consumo: porque es más probable que la gente haga guisos, empanadas o guarnición de una carne al horno en invierno que en verano", agregó.

"En este momento, en un país con una elevada inflación y con un debate acerca de quién tiene la culpa, la realidad es que en estos últimos dos o tres meses, las hortalizas han contribuido a reducir el índice de aumentos de precios. Cosa que no es lo que había ocurrido en el verano y no es lo que ocurrió en 2020, por ejemplo", señaló Winograd, quien agregó: "Diría que este año los precios de las frutas y hortalizas, en principio, son iguales o inferiores a los del año 2021, con una inflación del 60%. Estamos baratos".

En ese sentido, el especialista sostuvo: "Podríamos entrar en la discusión de si es caro, barato o razonable. ¿Qué parámetro usamos para decir que algo es caro? Normalmente, se compara con algún precio anterior. Pero hace cinco años, el pimiento llegó a valer $1.000 el kilo".

Por eso, Winograd sostuvo que "hay que tener en cuenta qué parámetros se utilizan para considerar si es caro o barato". "El público, en general, considera que las frutas y hortalizas no tienen que valer nada. Cualquier precio parece alto", remarcó.

El morrón es, generalmente, utilizado como condimento para distintas comidas.

El morrón, fuera de temporada

Con todo, Winograd señaló que "no es temporada de pimiento". "Estamos en invierno y efectivamente es uno de los productos valiosos que actualmente tenemos en el negocio. Pero hay que aclarar que el pimiento es un condimento, no es un alimento: se usa para condimentar un guiso, una salsa criolla o aderezar una carne. Esos productos, que son condimentos esencialmente, como el limón, el ajo y el pimiento, son difícilmente reemplazables por otra cosa. Entonces, ese producto, cuando hay una escasez, normalmente sube de precio y la gente lo que hace es comprar menos cantidad o menos calidad. Cuando un pimiento vale de $500 a $600 el kilo, es probable que quien tiene un presupuesto más acotado no los compre", remarcó.

En ese contexto, el especialista resaltó que también hay "pimientos más económicos". "El verde vale un 30% menos. Desde el punto de vista alimenticio, es exactamente lo mismo, pero si querés hacer una guarnición, no es lo mismo que esté verde que rojo. El verde es el mismo que el rojo, pero con menos maduración. En verano, el productor espera que se madure y trata de sacarlo todo rojo. Y a veces en pleno verano, el verde podría llegar a valer más que el rojo, porque llega menos al mercado", subrayó. En supermercados, el morrón verde cuesta actualmente en torno a $369 por kilo.

Por su precio el morrón se transformó en un bien preciado y de difícil acceso para muchos bolsillos argentinos. Eso hace que, según remarcan desde distintas verdulerías, muchos consumidores opten por su "versión" verde o directamente busquen los pimientos rojos más chicos de la góndola. Si es que, directamente, no se resignan a utilizarlo.