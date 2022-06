Cositorto se quejó de sus días en la cárcel: "Matamos 10 cucarachas por día"

Leonardo Cositorto, el CEO de Generación Zoe, mostró su descontento con su estadía en la cárcel de Bouwer, ubicada en la provincia de Córdoba, en donde está viviendo mientras lo investigan por asociación ilícita, luego del estallido de denuncias por estafas.

El imputado dijo que "hay cucarachas" y que matan "10 por día en cada celda". "No hay nada que no sea vergonzoso acá, desde la comida hasta los insecticidas para cucarachas", dijo sobre la prisiòn en la que se encuentra.

"Si son 10 cucarachas por día en cada una de las celdas, o sea, matamos 20 mil cucarachas por día", advirtió. "Nadie dice nada, porque todos se quieren ir y tienen miedo de lo que le puedan hacer", afirmó en diálogo con CNN Radio.

Además, comentó que en la cárcel "la gente duerme de a dos en colchones, duerme debajo de las camas, acá no hay baños". Y agregó: "Hacemos pis en un bidón. Yo he hecho caca arriba de un cartón, no te dan papel higiénico ni por 5 días, y encima, si decís algo, te ponen una sanción".

"No busco impunidad de los presos, pero lo que quiero es que no dejen preso a la gente que es totalmente inocente", reclamó el titular de Generación Zoe. Además, sumó que "Córdoba es el epicentro de la corrupción, la extorsión y la manipulación".

¿Reabren Generación Zoe?

En medio de la investigación judicial y las denuncias de estafas, la ex esposa de Cositorto, Laura Schwindt, volvió con charlas por Zoom con ahorristas, a quienes les presentó una propuesta prometedora: tiene la intención de abrir nuevamente la empresa.

"Cuando se dieron todas estas situaciones me puse de pie para acompañar y para llevar adelante la carga, por decirlo de alguna manera. Para llevar adelante la empresa, la voz cantante de él ante la incertidumbre",dijo.

También les aclaró que la denuncia penal contra Cositorto en Argentina "se había caído", pero la civil se mantiene. Y advirtió que la investigación contra su ex marido en realidad se origina en la sucursal de Córdoba, por lo que intentó desligar al hombre de la investigación.

Imputado por más de 170 hechos de estafa

La fiscal Juliana Companys dictó a fines de mayo la prisión preventiva para Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, por 176 hechos de estafa en la localidad cordobesa de Villa María, donde se lo apunta como jefe de una asociación ilícita.

En dicha localidad de Córdoba, la empresa Zoe montó su mayor oficina justamente en el interior del país, donde trabajaban más de 20 empleados dedicados a captar y procesar dinero, así como el proyecto de montar su propio club de fútbol, Zoe Athletic Club.

La medida de prisión preventiva emitida por la fiscal Juliana Companys también incluyó a Maximiliano Batista, el "número dos" de Zoe; a Claudio Álvarez, jefe de Zoe en Córdoba y uno de los mayores reclutadores de damnificados a nivel nacional; Silvia Fermani, (madre de Álvarez y coach ontológica y reclutadora); y Agustín Pereno, un joven que se autodenominaba "trader en criptomonedas" y que operaba en la oficina de Zoe en Villa María.

El contador Norman Próspero, otro de los imputados, recibió la prisión preventiva aunque solo fue acusado de ser parte de la asociación ilícita, no de los hechos de estafa.

Además hay otros seis acusados con vinculaciones a la oficina de Zoe en la provincia de Córdoba, que aún siguen en libertad y dos prófugos por los cuales hay pedido de captura: se trata del exjuez Héctor Yrimia (una pieza clave) y Miguel Ángel Echegaray (mano derecha de Cositorto, coach ontológico y el encargado de llevar su dinero). Se estima que en las cuentas, este último tendría más de 180 millones de pesos y 65 mil dólares.