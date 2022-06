Rating: Vicuña se toma revancha de "Pampita" con la ayuda de La voz argentina

Una de las competencias del horario estelar en la TV abierta porteña que genera morbo este año es la que mantienen la telenovela El primero de nosotros, en Telefe, y El hotel de los famosos, en eltrece, porque enfrenta a una famosa expareja.

La serie es encabezada por el actor chileno Benjamín Vicuña, y el ciclo de entretenimientos es coconducido por la modelo Carolina "Pampita" Ardohain.

Con la ayuda del piso alto de rating que hereda de La voz argentina, el programa más visto de la TV abierta, Vicuña se impone a su expareja, en las últimas emisiones de El primero de nosotros.

Los siguientes son los promedios de las principales competencias de la noche del jueves:

Bendita TV : 4,7

: 4,7 LAM: 2,9

Telefe Noticias : 11,2

: 11,2 Telenoche: 7

Fugitiva : 12,1

: 12,1 Los 8 escalones del millón: 9,9

La voz argentina : 17,8

: 17,8 El primero de nosotros: 12,2

El hotel de los famosos: 10,8

Rating: "Laurita" Fernández da una alegría a eltrece

Bienvenidos a bordo es una de las sorpresas del año para eltrece. El programa arrancó con niveles medios de audiencia, pero comenzó a remontar a partir de marzo.

Este jueves, el ciclo que conduce "Laurita" Fernández consiguió un pico de 8,9 puntos de rating, una de las marcas más altas del ciclo en lo que va del año.

Así quedaron los promedios de rating de la tarde del jueves en eltrece:

100 argentinos dicen: 8

Bienvenidos a bordo: 7,6

Los 8 escalones: 7,3

Momento D: 6,4

"Ariel en su salsa" suma como panelista a la exesposa de Jorge Rial

"Ariel en su salsa", en Telefe, se convirtió en uno de los programas más vistos de la mañana, y ante el éxito del ciclo, sumará una nueva integrante.

Se trata de Romina Pereiro, con experiencia en difundir consejos sobre nutrición en la TV y que habría quedado fuera del arranque del ciclo por "presuntas presiones", según comentó el periodista Ángel de Brito.

Jorge Rial, exesposo de Pereiro, se refirió a la novedad. "Se lo merece porque es una gran profesional", manifestó y aseguró no tuvo nada que ver con la demora de la producción en incorporarla.

Rial habló su divorcio con Pereiro. "¿Mi estado civil? Separado. Bueno, está bien, recién me mensajeé con Romi y sí, efectivamente y lamentablemente firmamos los papeles de divorcio", contó en diálogo con Alejandro Castelo.

"Lo digo con pena, pero no significa nada. Es un divorcio, pero no se sabe qué va a pasar en el futuro. Era necesario para nuestro bienestar", explicó.

A principios de junio, Rial fue visto en Madrid junto a la periodista Josefina Pouso. "No estoy en plan de ponerme en pareja, Josefina es una amiga, como tantas otras", señaló Rial este jueves.

"No quiero volver a casarme. No porque sea una mala experiencia, sino porque yo ya no creo en esto. La convivencia mata al amor. Lo mejor es estar el tiempo que quieras estar juntos... Yo aprendí, no está bien. Me parece que la distancia y estar cuando vos tenés ganas. Dos días, tres días, irse de viaje...", concluyó.