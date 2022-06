Exclusivo | Las escuchas telefónicas del caso Cositorto: auge y derrumbe de Generación Zoe

No hay una estafa más documentada en la Argentina que la que creó Leonardo Cositorto con su "Generación Zoe". Casi como si fuera un personaje de caricatura supo capturar el momento y la tecnología a su favor.

Más allá de todo lo publicado, siempre quedó flotando el interrogante de qué tan grande fue el monto del fraude. El 14 de febrero de 2022, y gracias a una filtración de una parte menor de los contratos y utilizando un script, pude extraer algunos montos. Esto quedó plasmado en este video, contabilizando más de un millón de dólares:

Esto fue solo el resultado de unos pocos miles de contratos filtrados, y ahora gracias a las escuchas telefónicas realizadas por la Justicia cordobesa antes de las masivas detenciones que ordenó, podemos tomar una dimensión más ajustada del volumen de la estafa.

Cómo fue la estafa de Leonardo Cositorto y "Generación Zoe":

Transportaron millones de dólares en cash por el país en cajas.

Gran parte del dinero no fue bancarizada, ni fue "perfeccionada" con documentación legal.

Sabían que habían perdido todo y que recibían inversiones que no podrían devolver.

Habían perdido la fe y seguían adelante para garantizar su propia inversión.

Se estafaron entre ellos mismos.

Parte del dinero lo despilfarraron o perdieron en malas inversiones .

Y los profesionales que estaban para defenderlos terminaron robándolos.

Las siguientes transcripciones, a las que iProfesional tuvo acceso, forman parte del expediente que tramita en los Tribunales de Villa María, Provincia de Córdoba, y fueron capturadas durante los meses de enero y febrero de 2022 en el marco de la investigación sobre Generación Zoe.

Esta primera recopilación tiene como objetivo poder entender el volumen de dinero que manejaba la organización en dólares no bancarizados y cómo comenzó la caída de la misma, que precipitó más de una docena de detenciones en las provincias de Córdoba y Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la de su protagonista principal Leonardo Cositorto en República Dominicana.

¿Quiénes son los protagonistas de Generación Zoe?

Para tener una mejor comprensión de las escuchas, es necesario saber quiénes son sus protagonistas.

Gustavo Saavedra: uno de los abogados del grupo Generación Zoe. Detenido en su domicilio en Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, el 12 de abril de 2022. Actualmente con prisión preventiva.

Norman Próspero: uno de los contadores del grupo Generación Zoe. Detenido en su estudio de la Ciudad de Buenos Aires el 18 de febrero de 2022. Actualmente con prisión preventiva.

Claudio Álvarez: responsable de la oficina de Generación Zoe en Villa María, Provincia de Córdoba, y de más de 10 sucursales en el resto del país. Detenido en la ciudad de Carlos Paz, Provincia de Córdoba, el 4 de marzo de 2022 luego de haberse profugado. Actualmente con prisión preventiva.

Agustín Pereno: uno de los "traders" de Generación Zoe en Villa María, Provincia de Córdoba. Detenido el 23 de febrero en Villa María. Actualmente con prisión preventiva.

Gladys Ortíz: integrante de Generación Zoe, se desconoce su función específica dentro de la organización.

Héctor Luis Yrimia: director jurídico de Generación Zoe, según se autodenomina en varios videos públicos. Con pedido de captura internacional desde el 18 de marzo de 2022, residiendo supuestamente en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

El auge y caída de Generación Zoe

Conversación entre Norman Próspero y Gladys Ortiz

GLADYS: ¿Por qué no paga?

NORMAN: Qué sé yo.

GLADYS: Porque dinero hay.

NORMAN:¿Cómo sabes?

GLADYS: Y, porque plata entra.

NORMAN: Bueno.

GLADYS: El otro día en uno de los grupos explotó, resulta que de Catamarca mandaron dos viajes acá con 6.000.000 de dólares.

NORMAN: ¿Y?

GLADYS: Lo dijo la persona de allá a cargo, y ahora están suplicando que manden aunque sea una partecita para pagarle a la gente. ¿Dónde carajo están los 6.000.000 de dólares? No estamos hablando de 600.000 pesos…

Norman Próspero, integrante de Generación Zoe

(A pedido de Norman, Gladys busca de dónde sale el dato de los 6 millones de dólares)

NORMAN: Pone seis millones, pone seis mil o seis o pone la palabra mil solo.

GLADYS: seis mil a ver… me salen mil, mil siete resultados con mil personas, evento de mil personas… este fue el otro día, a ver… el próximo acá está. Acá está, Nacho escribió: "no solo nos mueve la fe, sino las acciones". Sí señor, por eso en dos meses desde Catamarca facturamos entre dos personas más de 6.000.000 de dólares y despachamos las cajas a Baires, pero ahora debemos el 90% de las membresías y no paramos de accionar ¿La culpa es nuestra? Justamente esto, eso es lo que hace ruido… ¿Vos estás en este grupo? ¿Norman?

NORMAN: Estoy acá, estoy acá.

GLADYS: Pensé que se había cortado y estaba…

NORMAN: Sí.

GLADYS: Esto fue el domingo, si estás en ese grupo, el domingo a las 16:46

Conversación de Claudio Álvarez con un hombre de nombre José

(Los argumentos de venta para estas inversiones eran inverosímiles y estaban diseñados para tener al ingenuo a reinvertir la ganancia y no extraer nunca).

JOSÉ: Sí, sí, sí, 42 mil.

ÁLVAREZ: Tiene el 40%, decile. Bueno, escuchá, se lo tomamos eh… a 204.

JOSÉ: ¿Querés hablar con él?

ÁLVAREZ: Dale.

JOSÉ: Ahí te doy con él.

(Continua conversación entre Claudio ÁLVAREZ y GUSTAVO)

GUSTAVO: Hola, Claudito querido.

ÁLVAREZ: Esa voz yo la conozco, muy conocida, muy famosa esa voz.

GUSTAVO: ¿Cómo andás, querido? Mirá cómo estoy confiando en vos, mirá cómo estoy confiando en vos, te traigo los millones.

ÁLVAREZ: A disfrutar después los beneficios que te va a dar esto, va a ser impresionante, ya que estas jugándotela así en grande.

GUSTAVO: Sí.

ÁLVAREZ: Ya vas a ver, la devolución la vas a ver rapidísimo. Escuchá…

GUSTAVO: Sí.

ÁLVAREZ: Tenes un 40%, vas a agarrar justo la promoción del 40%, eh…

GUSTAVO: Bien.

ÁLVAREZ: 40% más, nunca se vio eso. ¡Es una locura hacer un 40% más de lo que estás poniendo! Escuchá, 204 lo tomamos, bajamos $2 pesos, te los pongo yo a eso.

GUSTAVO: Dale Claudito, dale, dale, dale.

ÁLVAREZ:¡Ja!

GUSTAVO: Sí, sí, le metemos para adelante, total yo tengo que cobrar el robot el 15, y lo que me falta lo agrego.

ÁLVAREZ: Dale, listo, listo. Excelente, excelente. Estamos nomás.

GUSTAVO: Fantástico, porque a partir de 50 me dicen los chicos que es al 10%.

ÁLVAREZ: ¡Exacto, por eso, golazo!

GUSTAVO: Claro, fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, perfecto Claudito. Hacemos la transacción. Ya voy a hacer la transferencia ahora mismo.

ÁLVAREZ: Dale, te felicito.

Claudio Álvarez, integrante de Generación Zoe

Conversación entre Claudio Álvarez y Agustín Pereno

(Creyeron su propio cuento)

AGUSTÍN: Bueno, viene bien la mano y va a ir mucho mejor, obviamente.

ÁLVAREZ: Excelente.

AGUSTÍN: Podía haber sacado medio millón de dólares y me quede en 100 porque me faltó confianza.

ÁLVAREZ: Dale.

AGUSTÍN: Así que sigo con eso, vamos para adelante.

ÁLVAREZ: Dale papá, gracias querido.

AGUSTÍN: Gracias.

ÁLVAREZ: Nos vemos.

Conversación entre Claudio Álvarez y Norman Próspero

(Habla de las advertencias que recibieron por parte de la CNV en septiembre y octubre de 2021. Finalmente la CNV sacó una alerta pública el 7 de enero de 2022).

NORMAN: No, ya está. Voy a tener una reunión seguramente con el presidente de la Comisión Nacional de Valores entre el lunes o el martes, ¿sí? Para ya presentar el detalle del descargo porque es exactamente lo mismo, es así… En la nota de septiembre bajaron una información que nosotros contestamos, después en octubre nos hicieron una segunda pregunta y nosotros volvimos a contestar. Lo que se hizo ahora con el sumario es la apertura de prueba de lo que ellos dicen y de lo que nosotros dijimos o sea es… presentar la documentación respaldatoria así que no es más que eso. No es más.

ÁLVAREZ: Sí.

NORMAN: No es nada de clausura, problemas o cosas raras.

ÁLVAREZ: Más de lo mismo entonces, perfecto.

NORMAN: Es más de lo mismo, simplemente que el sumario lo único que pide es mostrar lo que dijimos. Por lo tanto con esto, esta publicidad relativamente negativa por así llamarla, de alguna manera va a ser una publicidad que va a ser una especie de boomerang. Porque cuando los medios digan, ahora o después van a decir, "ZOE pirulito pirulito, ha cumplido con toda normativa y con todas las exigencias que…"

ÁLVAREZ: ¡Bomba!

NORMAN: …a lo cual es una sociedad bien puesta punto, y va con disparo.

ÁLVAREZ: ¡Excelente!

NORMAN: Ahora lo tenés claro, ¿sí?

ÁLVAREZ: Excelente, listo Norman. Gracias por pasar los datos, todos están preguntándote lo mismo.

Héctor Yrimia, integrantes de Generación Zoe

Conversación entre Claudio Álvarez y un hombre de nombre "Fernando"

(El poco dinero que fluía "aguas abajo" era para incentivar a los nuevos y traer más aporte a la estafa).

ÁLVAREZ: Hola.

FERNANDO: Claudio, Claudio querido, ¿cómo te va?

ÁLVAREZ: Bien, bien, voy manejando.

FERNANDO: Este muchacho que invirtió casi 70 mil dólares, veinte, cuarenta, sesenta, setenta, de ahí de Talamuchita.

ÁLVAREZ: Sí.

FERNANDO: Me está consultando, "che, ¿cómo viene el tema del pago por todo este lío, por toda la información que hay?", entonces te lo quiero recomendar a vos particularmente a ver qué, es el primer mes que va a cobrar, cómo lo vas a manejar desde ahí.

ÁLVAREZ: Bueno, bueno, que no se preocupe, que venga y cobre nomás sin preocuparse. Para qué se va a preocupar gratis.

FERNANDO: No, por eso yo le dije "tranquilo, todo bien", pero viste, todo el mundo está hablando.

ÁLVAREZ: Y bueno, si quiere preocuparse, que hable con ellos o que si quiere venir a buscar la plata que venga y cobre y punto, directamente.

FERNANDO: No, no, ya sé, ya sé.

ÁLVAREZ: O sea, está complicada la cosa y sí está complicado porque mucha gente que ha querido sacar el dinero y ha dejado sin fondo todos lados, y estamos sacando hasta donde teníamos invertido capital para poder pagar a estas personas. Y por eso llamamos a la solidaridad a muchas personas que no lo necesitan al dinero, para que lo dejen dos o tres meses para que lo podamos seguir moviendo nuevamente y generar la plata para pagar.

FERNANDO: Sí, sí, este muchacho tiene, quiere invertir más.

ÁLVAREZ: Sí.

FERNANDO: Viste, invirtió 70 lucas de una.

ÁLVAREZ: Si, para probar, o sea, yo le dije.

Fernando: Tiene más.

ÁLVAREZ: Para probar, yo le dije, empezaste con todo, le digo te va a ir espectacular, pero…

FERNANDO: Tiene más para invertir y para referir gente para poner, pero por eso te quería decir, bueno que le podamos pagar lo que corresponde de sus robots y ahí ya tenemos una entrada importante que va a seguir haciendo de fideicomiso, porque se quiere enganchar ahora con el 50% de esto, algo va a reinvertir. Entonces digo, bueno le voy a avisar a Claudio para que cuando te llame, lo manejes directamente vos.

ÁLVAREZ: Sí, está buena esa iniciativa.

FERNANDO: Porque a vos te dio 70 mil y él después al otro día llevó 20 mil más a Córdoba capital.

ÁLVAREZ: Sí, el tema está, es ese que puso todos robots viste, eso también complica, como vos dijiste, vos sumá lo mismo que pienso yo, o sea, estar metiendo todo en robots…

FERNANDO: Yo se lo dije a Leo, le dije, Leo tenes que hacer un fideicomiso de 10 mil y un robot de 10mil, no podés hacer un robots de 10 mil con un fideicomiso de 500.

ÁLVAREZ: No, no, no.

FERNANDO: Pero Leo, viste…

ÁLVAREZ: Bueno, pero bueno, ya está, eso ya está, ahí nos vamos a sumar. Yo le voy a decir lo mismo a Leo, ya cuando somos varios los que le estamos diciendo, ya tiene que escuchar, viste…

FERNANDO: Y lo otro que le dije a Leo también es que en este mes que viene, le pague primero a los nuevos y después a los viejos, como decís vos. El que viene cobrando hace seis, siete meses, un año… bueno, aguanta un mes, aguanta dos. Pero a los nuevos que confiaron en la compañía ahora, hay que tratar de cumplirles.

Gustavo Saavedra, integrante de Generación Zoe

Conversación entre Norman Próspero y un hombre de nombre "Gus"

(Hubo gente que operó millones de dólares).

NORMAN: Hola Gus.

GUS: Hola, sí.

NORMAN: Lo que te decía Guillermo, es ese Guillermo G.

GUS: No sé quién es, boludo.

NORMAN: Es de coso, el de la tarasca… de los dos palos gringos.

GUS: Porque lo va a querer…

NORMAN: ¿Te ubicás lo que te digo?

GUS: Porque lo va a querer…

NORMAN: No tengo idea, para mí se confundió Guillermo con coso… Pará, nunca me atendió el teléfono el chabón y me estoy subiendo al vuelo que son 9 o 10 horas, qué sé yo. Cagué, no voy a tener tiempo de tirarle fruta hoy, va a tener que ser mañana.

Agustín Pereno, integrante de Generación Zoe

Conversación entre Norman Próspero y su pareja

(El entorno de Generacion Zoe hacia su propio negocio).

NORMAN: Si. Yo digo Luis, que quiere ver tal cosa, que quiere ver tal otra, yo lo que quiero ver es que lo mío funcione y ya está, ¿viste? Ya está afuera aparte, así que bueno, vamos a ver qué sale. La verdad que estoy muy dubitativo hoy, del tema de Zoe, porque se están matando.

PAREJA: ¿Dubitativo en qué sentido?

NORMAN: Y… dubitativo de que los tipos bajaron plata, le están pagando a todo el mundo en cuentagotas… Pero la cantidad de ratas que había alrededor chupando guita, y que dicen "ahora hay que esperar"… Hoy me llamaron 2, que no me llamaban nunca, y literal me dicen "Norman, nosotros queríamos saber cómo estaba la situación, porque estoy preocupado, vi como esto de que no hay fondo. Y no hay fondo porque están siendo utilizados de otra manera". Le digo, "¿cuál es el problema?"… Y yo estoy preocupado.

PAREJA: Y sí, totalmente, es la guita de cada uno. ¿Pero quienes te llaman?

NORMAN: Todos los curritos te llaman.

PAREJA: ¿Pero quiénes te llaman?

NORMAN: Los mismos de ZOE, como Cositorto le cortó los víveres a todos, entonces llaman a los profesionales a ver si hay algún profesional que le dice "miren muchachos, esto se terminó, explotó, no sirve más, tal cosa, tal otra"…

PAREJA: ¿En qué sentido le cortó los víveres?

NORMAN: No hay un sope para ellos, solo hay plata para pagar el tema de intereses por fideicomiso.

PAREJA: ¿Y ellos qué cobraban?

NORMAN: Y venían y le decían "che Leo, tengo que gastarme 50.000 pesitos en esto, 1.000.000 en esto, 3.000.000 en esto", y Leo les daba.

PAREJA: ¿En cosas para la empresa?

NORMAN: Supuestamente en cosas para la empresa. Y hay uno que tenía antes un 308 y ahora tiene un Mercedes 300.

PAREJA: Ah, choreaban a cuatro manos.

NORMAN: Sí.

PAREJA: ¿Por qué? ¿A quién le rendían todo eso?

NORMAN: A nadie.

PAREJA: Ah, bueno. Sabés cómo se van a ir como ratas como en barco hundido…

NORMAN: Todos. Por ejemplo, ahora en las redes está, cerraron el local de Puerto

Madero… claro, fue una de las ratas que se fue corriendo.

PAREJA: Uh, están abandonando el barco como ratas.

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra

(Inversiones no documentadas a sabiendas de la ilegalidad del procedimiento).

NORMAN: Gustavo.

GUSTAVO: Si.

NORMAN: Situación, en Córdoba tengo un pibe que le dijo "mirá, yo quiero renunciar". El pibe estaba en administración, después estuvo en caja y tiene tanto bot, como membresía por 270.000 dólares. Entonces yo le dije "mirá, me parece que por el monto le conviene que se retire del establecimiento, mando la renuncia, mando todo…está todo bien". Pero él quiere recuperar sus 270.000 dólares. Le dije mira, yo lo que recomiendo es que se vaya. Me dice que no firmó nada cuando le dio los 270.000 dólares. Le digo bueno, pero hacele firmar… El tipo me dice que

yo le quiero hacer firmar algo como que se los doy. Un "recibí de ALCoaches Sociedad Anónima Simplificada simplificada, la suma de 270.000 dólares… por, en concepto de…", no le puedo poner bot, no le puedo poner inversión de administración…

GUSTAVO: ¿Qué le quiere hacer firmar?

NORMAN: El tipo le quiere hacer firmar algo, je…

GUSTAVO: Le va a devolver la plata.

NORMAN: Si, es lo más fácil. A ver, el pibe sabe, se te presenta en un juzgado penal y te dice "sí, yo recibía la plata y se la di a tal…", es oferta pública y estafa, y ponele todo lo…

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra

(La vieja guardia reclama al líder volver a las bases, al negocio corto pero efectivo del 7.5% de ganancia y salir del esquema de bot, metaverso y otros drivers que aceleraron y descontrolaron el negocio).

NORMAN: Hay un audio de Leo, ahí en el grupo de administración que dice: "chicos hay que aguantar la parada hasta el fin de semana… Termino de vender los metaversos…".

GUSTAVO: (Risas) Este viene diciendo banquen la parada, esta semana, la otra, la otra…

NORMAN: Y el hijo de puta va a sacar los 40 palos de abajo de la tierra. Y yo te digo algo, yo me voy a sentar con él… le voy a decir "mira, vos de esto no pagas un mango y a partir de ahora todos estos putos que invirtieron, si… te vas a sentar a negociar con todos, uno por uno. Y le vas a decir y la guita te la pongo así, así y así; y te voy a poner esto y esto; y las nuevas condiciones van a ser esta; y más de 7.5 mensual no te puedo pagar; y te la metes en el culo…". Este es el nuevo formato de negociación y armado, y listo. Y si te gusta, te gusta y si no te gusta, me avisás…

GUSTAVO: ¿Y la Zoe Cash? No se habla más de la Zoe Cash…

NORMAN: 0.8 centavos.

GUSTAVO: Ah bueno, si tenés cambiala ya, porque…

NORMAN: No, sabes que nunca tuve Zoe Cash. Nunca supe cómo comprar Zoe Cash, por eso no tengo.

GUSTAVO: Para qué querés comprar esa verga…

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra

(Justificación de fondos millonarios en Colombia y la poca gratitud al contador Norman Próspero por parte de Cositorto).

GUSTAVO: ¿Vos decís que no tiene voluntad de pago?

NORMAN: No. Si él tuvo los 300 k, y tuvo los 50 k, y tuvo los 48 k y puso el ímpetu de lo que puso, ¿si? Luis Yrimia se encargó perfectamente de dejar bien en claro que yo soy un pelotudo…

GUSTAVO: Bueno, eso sí.

NORMAN: Me molesta de una manera. ¿Me entendés? Me pone que habla con este tipo que ofrece tarjeta, habla con este de un banco para comparar, acomoda a full la contabilidad. Está acomodada la contabilidad. ¿Cuántas personas crees que te van a firmar por 2.000.000 de dólares? Así te lo digo, para que vos justifiques tus fondos en Colombia, pelotudo.

GUSTAVO: Sí, sí.

NORMAN: ¿Me dijo, me lo planteó, me lo verificó? No. ¿Me lo ninguneó? Sí. ¿Me pagó los 100 k? No. Listo, tengo el objetivo cumplido, tengo un ciclo cumplido, independientemente de los chistes que vos y yo hacemos.

Conversación entre Norman Próspero y Gustavo Saavedra

(El contador Norman Próspero le pone nombre al error que llevó al desastre a Cositorto).

NORMAN: Él tendría que dejar de, claro y armar, yo a ver, el tema de… a ver, ¿vos querés abrir una oficina? Sí. Bueno, tenés que depositar acá, en aval de garantía, 350 mil dólares. Se lo dije 150 veces, ¿entendés? Y el problema son las malas eh… las malas inversiones, eso lo dijo. Hemos tenido un registro de un montón de malas inversiones, así dijo.

GUSTAVO: Pero generadas por el cabeza de tacho, boludo.

NORMAN: No, pero, a ver eso… ¿sabés dónde está la ruina de Cositorto? En haber confiado. El tipo confió plenamente en Luis y en los 100 millones que le iba a sacar del préstamo de la mina para tapar todo.

GUSTAVO: Se confió.

NORMAN: Si, y empezó a gastar a cuenta y armó Zoe Pizzas, ja, ja…

