"La vida es hoy": la emotiva noche de Esteban Bullrich en la que recaudó millones para investigar el ELA

"La vida es hoy", así se llamó el evento que encabezó este martes Esteban Bullrich en el Movistar Arena con el fin de recaudar fondos para crear el primer centro argentino especializado en la atención de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la afección que sufre hace poco más de un año.

"Se vienen dos momentos sumamente especiales. Ya está llegando el protagonista de la noche con su familia"; decía el conductor del evento. Los presentes recibieron con un aplauso sostenido al dirigente opositor, que avanzó en el escenario junto con su esposa María Eugenia "Uque" Sequeiros.

"Que noche. Impresionante", atinó a decir Sequeiros a un auditorio colmado. "Siento mucha alegría profunda, del corazón, de gente buena que nos acompaña desde el principio y los que se sumaron. Esteban les movió algo en su corazón. Recibimos saludos", afirmó.

¿Cómo aprendiste a llevar la enfermedad?", le consultaron a Bullrich. "Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar", confesó.

La conmovedora noche en la que Esteban Bullrich inspiró con su lucha la búsqueda de una cura a la ELA

Bullrich contó sus temores

En otro tramo de la charla, se refirió a su mayor temor: "Me da miedo perderme". Y ante la pregunta de qué título le pondría a su vida, contestó: "Todavía no terminó, así que no le puedo poner titulo. Lo que sí, espero terminar como un buen tipo".

Y agregó: "Recibir tanto amor emociona, por supuesto. Pero nunca dudé del éxito de reunir esfuerzos para el éxito común. No pasa lo mismo en el Gobierno. No juntan esfuerzos. El poder les hace creer que se puede todo. Y no se puede todo. Ellos tienen que servir, no servirse".

Otro momento fuerte emoción en el público se dio cuando su hija Margarita le dedicó una canción de su autoría.

Una multitud acompañó al ex senador en la conmovedora noche

Espectadores

Entre los presentes, unas 3500 personas, se vio al jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel; al diputado nacional Diego Santilli; el exPuma Gonzalo Longo; al diputado nacional Gerardo Milman; al exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; a la conductora de televisión Cecilia "Caramelito" Carrizo, cuyo hermano murió por ELA; el diputado nacional Cristian Ritondo; Eduardo Escasany (Banco Galicia); y al expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger. En el evento se recaudaron 25 millones de pesos para la creación del centro.

Tras las palabras de apertura de Del Rio, la cantante Silvina Moreno abrió las presentaciones de los invitados especiales. "Este evento moviliza. Me fui de la Argentina y decidí volver años después. Y mi país me regaló la oportunidad de estar frente a ustedes", expresó la artista. "Espero que disfruten del espectáculo, hecho por alguien con tanto amor como Esteban Bullrich", sostuvo.

Luego, fue el turno de hablar sobre el futuro de Mateo Salvatto, fundador de la empresa que desarrolló "Háblalo", la app que le facilita la comunicación a más de 100.000 personas con dificultades del habla. "Me acuerdo de haber visto a Esteban Bullrich en la televisión contando sobre el uso de la app. Y me emocioné como nunca. Me cambió la vida", comentó, visiblemente emocionado, el joven de 23 años.

"Vivimos en un país donde la realidad que vivimos no tiene ninguna clase de sentido. Por eso, quiero transmitir: hay un futuro tremendo si queremos perseguirlo. Esteban es ejemplo de eso. Mi deseo es que nos vayamos de acá sabiendo que vivimos en un país que lo puede todo. Estamos todos acá reunidos con la intención de financiar la creación del primer centro especializado de ELA. No es menor", resaltó el emprendedor.

Mateo Salvatto, fundador de la empresa que desarrolló la app "Háblalo"

La presencia de Diego Torres

El cierre de la noche quedó a cargo de Diego Torres, que, convocado por el propio Bullrich, cantó "Sueños".

Antes, el artista también dedicó unas palabras al objetivo solidario del evento: "La vida es hoy. Tenemos que estar agradecidos. Vivimos distraídos. Y debemos hasta agradecer que tenemos un papá, una mamá, un hermano con el que pelearnos. Disfrutar de los besos, abrazos y caricias. Aprovechar el día a día al máximo. Sacarle el jugo a la vida. La vida es hoy, más que nunca", finalizó Torres.