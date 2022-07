Reveló los viajes de lujo que se pueden hacer por el precio del nuevo iPhone en Argentina: se volvió viral

La brecha entre el dólar ahorro y el dólar blue, que cada vez se amplía más, sumado al cepo para la compra de moneda extranjera que sigue vigente y la corrida financiera de comienzos de esta semana, hizo que muchos argentinos aprovecharan para comprar electrodomésticos.

En este contexto, este fin de semana los shopping vivieron un domingo similar a la época de Navidad en las horas previas en la que el dólar blue tocara su récord histórico al cotizar a $280, en el comienzo de semana. La gente salió a comprar lavarropas, heladeras, consolas de juego y televisores para ver el mundial, aseguraron desde la Cámara de Shopping Centers.

Unos días previos a esta movida, una instagramer había subido un video en las redes sociales en donde revelaba qué viaje internacional se puede hacer, partiendo desde Buenos Aires, con la misma plata que vuesta un iPhones.

¿Qué cuesta más en Argentina, un iPhone 13 o un viaje a Cancúm?

Qué viaje podés hacer con lo que cuesta el último iPhone

La influencer Giannicersosimo compartió un video en su cuenta de Instagram en donde en donde compara el valor de un iPhone nuevo en la Argentina (previo al salto del blue del lunes pasado) con el costo de un vuelo a México, incluyendo hotel y comida.

"En Argentina, el iPhone 13 Pro Max de 256Gb sale 599.299 pesos, vendido por Apple. Veamos qué viajes podemos hacer con ese precio", comenzó diciendo la Influencer. "Podemos volar a Cancúm desde Buenos Aires por aproximadamente 133 mil pesos (629 dólares). Si vamos con otra persona, gastaríamos 266.770 pesos", agregó.

"Vamos a la hotelería y la comida. Riviera Maya all inclusive pega muy bien: 7 días en un hotel 4 estrellas con todo incluido para dos personas vale 1.363 dólares, lo que equivaldría a 288.956 pesos", afirmó.

Y concluyó: "Entonces, el viaje con vuelo a México, hotel y comida cuesta unos 555 mil pesos, esto es 44 mil menos que el último iPhone".

Previo a suba del dólar blue, récord de ventas

En la Cámara de Shopping Centers explicaron a iProfesional que el rubro electro vendió un 35% por encima del domingo anterior, el último de junio, y el volumen de ventas fue superior porque se aceleraron las ventas de electrodomésticos.

"Si alguien tenía dudas en comprar un bien durable, con la crisis institucional golpeando a la puerta de Olivos, la gente salió comprar lavarropas, heladeras, consolas de juego y televisores para ver el mundial", afirmaron en la Cámara.

Según la data recopilada, el movimiento de adquisiciones fue más fuerte en las ciudades del interior del país mientras que en la región del AMBA, Ciudad de Buenos Aires más los partidos del Conurbano que la rodean, fue un poco menor.

Las cámaras empresariales de la CABA como FECOBA afirman que en supermercados grandes y, también, en centros mayoristas se anotaron más despachos de televisores y calefactores y mucha demanda para comprar a través de canales digitales. Ahora bien, según Fabián Castilla, su titular, "ya existen problemas en algunos rubros que hoy directamente decidieron no abrir ante la incertidumbre por las medidas que puedan venir".

En ese sentido, la voz de la ministra de Economía designada, Silvina Batakis, exponiendo sus planes, será fundamental para ordenar la economía y el abastecimiento en el corto plazo. Lamentablemente, no es novedad que en momentos previos a rumores de una devaluación de la moneda nacional los mayoristas de alimentos y bebidas comienzan a suspender las entregas a comercios más chicos a la espera de noticias.

Las empresas que continúan entregando productos lo hacen con nuevas listas de precios

Nuevas listas de precios con dólar blue récord

Por ese motivo, el consumidor final, cuando se acerca a una góndola del super al que concurre habitualmente, ve precios al alza de sus productos favoritos y poca oferta de los mismos.

A media lengua, un comerciante chino sentado frente a su caja registradora en un salón casi despoblado de clientes, explicó a iProfesional: "No sabemos qué va a pasar y por las dudas los proveedores que tengo no me confirman los pedidos que les hago".

"Se está viviendo muy mal, últimamente", analizó el comerciante ante el asentimiento de dos clientes que se acercaron con productos en lata para llevar.

Las empresas de alimentos y bebidas continúan abasteciendo y entregando productos confirman en las cadenas de supermercados pero lo hacen con nuevas listas de precios. "Indudablemente el mercado comienza a ver una corrección que se realizará por las buenas o por las malas", sostiene un ejecutivo de una cadena supermercadista local de origen nacional.

El dirigente empresarial se refiere a una cuestión macro económica que todos los argentinos sienten en la piel. El recibimiento a Batakis de parte del mercado, con un dólar blue que llegó a picos de $280 (si bien ya viene moviéndose por debajo de los $260) puede ser entendido como un síntoma de extrema desconfianza o como un ruego de los actores económicos para que se sinceren las cuentas de una buena vez, con el costo social que esa medida implicará.