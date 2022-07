Cambios en las comisiones de tarjetas de débito y crédito: qué propone la oposición

La oposición en el Congreso Nacional no deja de marcarle la cancha al Gobierno en cuanto a proyectos económicos se refiere. Casi a diario, en el Parlamento ingresan iniciativas de diversos diputados o senadores de Juntos por el Cambio para terminar o aliviar la asfixiante presión impositiva de la Argentina. Y en esa línea, una de las últimas propuestas plantea reducir las comisiones de las tarjetas de débito y crédito.

El pedido de la oposición consiste en modificar la Ley N° 25. 065, promulgada en 1999. Lo que establece esta normativa es el límite máximo de comisiones que pueden descontar las emisoras de tarjetas de débito y crédito.

Incluso, en un principio, cuando se promulgó dicha ley, establecía un porcentaje del 10% en el pago de comisiones, pero luego en el año 2004 fue modificada con una reducción al 3%, que rige hasta el día de hoy.

"Al hacer política comparada y ver qué ocurre en otras partes del mundo con este tema, nos permite plantear modificaciones a la legislación vigente... Por ello, al tratar de facilitarle un poco la vida a los comerciantes y emprendedores, presentamos este proyecto para darle un alivio a los contribuyentes", dijo el diputado nacional del PRO, Héctor "Tito" Stefani, que es el autor de la iniciativa.

Cuánto quieren reducir las comisiones de tarjetas

Así las cosas, lo que propone Juntos por el Cambio es bajar las comisiones de tarjetas de crédito de un 3% al 1,5%, y de las tarjetas de débito del 1,5% al 0%.

"Este es un proyecto que si bien lo acompañan 20 diputados del interbloque (JxC), es una iniciativa que puede funcionar en el Congreso porque no hay grieta en este tema, no hay una postura ideológica en esto", respondió Stefani a iProfesional al ser consultado sobre las chances de que avance su propuesta en el recinto. Y en esa misma línea, añadió: "No solo va a tener el apoyo de la Juntos por el Cambio, sino que creo que los libertarios pueden apoyarlo... Y además creo que para el Gobierno no significa un problema tampoco".

Los artículos del proyecto de ley sobre comisiones de tarjetas

El proyecto que impulsa el diputado Héctor "Tito" Stefani consta de dos artículos, pero concretamente, en el primero expone cómo quedaría la modificación del artículo 15 de la Ley 25.065 -si se aprueba la iniciativa-.

"ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el artículo 15 de la Ley 25.065, el que quedará redactada de la siguiente forma:

ARTÍCULO 15. – El emisor no podrá fijar aranceles diferenciados en concepto de comisiones u otros cargos, entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos o servicios.

El emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores a UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.

El emisor de tarjetas de débito bancario no podrá efectuar descuentos ni aplicará cargos, estableciendo la gratuidad de este medio de pago", cita la propuesta, que además aclara que la acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante tarjetas de débito en las cuentas de los establecimientos adheridos, se hará en un plazo máximo de TRES (3) días hábiles.

"A veces estas cosas se modifican por decreto y tiene mucho que ver con la discrecionalidad del Gobierno de turno en modificar estos porcentajes, por eso nosotros queremos que a través del Congreso Nacional se modifiquen los porcentajes actuales para darle a los comerciantes y a los emprendedores, como se merecen, seguridad jurídica", argumentó el legislador en diálogo con este medio.

Argentina es uno de los países con comisiones más altas

En ese sentido, el legislador de la oposición lamentó que Argentina sea uno de los países que refleja las comisiones más altas en materia de tarjetas de crédito y débito. Su argumento es sólido y los datos lo respaldan:

En España es del 0,50 %.

En Grecia 0,90 %.

En Italia 0,95 %.

En Perú 1,5 % y 2 %.

En Brasil y Chile 1,30 %.

Mientras que en Argentina las comisiones de tarjetas de crédito son de un 3% y de débito del 1,5%.

A su vez, en el proyecto de la oposición insiste respecto a la carga impositiva que deben sostener los emprendedores y comerciantes, por lo argumentaron que además de los costos que incluye la comisión de las tarjetas de crédito y débito, "se les debe agregar los costos fiscales del impuesto del IVA y otros impuestos internos como el que se aplica a los débitos y créditos bancarios".

Y añaden: "Tampoco podemos omitir la excesiva presión impositiva que existe en nuestro país, por la cual un comerciante o emprendedor debe resistir no sólo a los impuestos nacionales como IVA o Ganancias, sino también al porcentaje aplicable por el Impuesto a los Ingresos Brutos dependiendo de la jurisdicción".

Tarjetas de débito y crédito como medio de pago

Otro de los argumentos del diputado Stefani para impulsar su proyecto es el modo en que los argentinos (y el mundo) eligen para pagar y realizar sus transacciones, en las que las tarjetas de crédito y débito predominan por sobre el dinero en efectivo.

"Los medios de pago en el país cambiaron mucho. Hoy más del 90% de las transacciones son electrónicas, la gente anda con muy poco dinero en efectivo y creemos que el volumen de compras con tarjetas de débito y crédito se van a seguir multiplicando muchísimo más", agregó el diputado por Tierra del Fuego.

Otro de los beneficios que traerá el proyecto de ser aprobado en el Congreso, será, según el legislador, "generar muchas más transacciones formales... Creemos que este proyecto lo va a alentar, y que va a facilitar el ingreso a la formalidad de sus actividades económicas (de comerciantes y emprendedores)", sentenció Stefani.

Por otro lado, en los fundamentos de la iniciativa la oposición asegura que también se verán beneficiados los consumidores, y en esa línea añadieron: "Estamos convencidos que la actual situación económica que atraviesa el país, no solo afecta a los emprendedores y a los comercios minoristas sino también al consumidor, porque los costos financieros y fiscales se terminan reflejando en los precios".

"Por ello, es indispensable una reforma normativa, que se funda principalmente en los costos desmedidos que significan las comisiones vigentes", cita el texto presentado.

En contramano con Horacio Rodríguez Larreta

La idea de Héctor "Tito" Stefani curiosamente va en contramano de las medidas que impuso su compañero de partido (PRO), Horacio Rodríguez Larreta.

Recordemos que en plena pandemia del Covid-19 (en el 2021), el jefe del Gobierno de la Ciudad decidió que los porteños que utilicen tarjeta de crédito deberán abonar un cargo adicional de 1,2 por ciento en concepto de impuesto de sellos. Incluso, si el cliente de la tarjeta no reside en Capital Federal pero tiene declarado un domicilio porteño para uso del plástico, es alcanzado igual por el impuesto a los sellos.

En ese sentido, y consultado sobre si su proyecto no va en contramano con las ideas de uno de los líderes más importantes del partido al que pertenece, Stefani respondió:

"No, no lo creo. Yo creo que la Argentina lo que sí necesita es poner algunas cosas en blanco sobre negro, y la primera cosa que necesita cambiar es su esquema de coparticipación, una ley obsoleta del año 88. Si se modifica, esta coparticipación federal acotaría mucho el margen a los gobernadores para generar carga impositiva a los ciudadanos".

Y siguió: "No creo que este proyecto vaya en contramano de ninguno de los integrantes del bloque ni de ninguno de los legisladores que hoy integran el Congreso de la Nación, lo veo así".

Sobre la situación económica

Por último, y consultado sobre la situación económica que atraviesa el país, con un dólar que trepó los 300 pesos, el diputado de la oposición mostró su preocupación y consideró que "Argentina tiene una profunda crisis, una de las peores de los países de la región, una crisis política, social y económica, producto del partido gobernante, el Presidente y la vicepresidenta, cosa que está haciendo mucho mal a todos los argentinos".

A su vez, lamentó que actualmente en el país una jubilación mínima corresponda a un equivalente en dólares a u$s125, "cuando nosotros modificamos la ley jubilatoria la mínima eran alrededor de 8 mil pesos con un dólar a 19, o sea, estamos hablando de 425 dólares", reflexionó.

"Hay una profunda crisis en el Gobierno y la situación económica de la Argentina es muy compleja", dijo Stefani, que según su criterio, el Congreso de la Nación "no está tocando los temas que preocupan a los argentinos".

