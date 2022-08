Cambios en el Gobierno: le ofrecen a Eduardo Hecker un cargo en el directorio del Banco Central

El Gobierno le ofreció a Eduardo Hecker, presidente saliente del Banco Nación, un puesto en el directorio del Banco Central, que hasta el momento se encuentra bajo la conducción de Miguel Pesce. Hecker será reemplazado por Silvina Batakis, quien a su vez fue reemplazada por Sergio Massa.

De acuerdo a lo trascendido, el ofrecimiento se lo hizo la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, por pedido del presidente Alberto Fernández.

Es importante tener en cuenta que el directorio del Banco Central está completo, por lo que tendría que renunciar otro director para que ingrese Hecker, un economista de muy buena relación con el presidente de la Nación.

Cómo se enteró Hecker de su salida del Banco Nación

En el día de ayer, un día de cambios fuertes en el Gabinete de Alberto Fernández, Hecker se enteró antes de subir al escenario en un acto en Catamarca que sería reemplazado por Silvina Batakis, la ahora ex ministra de Economía. A continuación, asistió a una actividad oficial del banco. Un video ocasional, durante el acto en la provincia del norte, capturó el gesto de sorpresa en su rostro, pese a que ya estaba al tanto de la noticia, dos horas antes.

El economista se estaba preparando para dar un discurso en un acto al que había ido con fines institucionales, en el que presentaría la Tarjeta Minera Nación.

Segundos después de que le llegara la noticia, el ex presidente del Banco Nación se dirigió ante los presentes e hizo una especie de balance sobre su gestión. "La verdad que uno intentó cumplir con lo que uno pensó que tenía que ser la función y cómo tiene que ser un banco público, entre otras cosas, en el trabajo profesional y político. Estoy, la verdad, así son las cosas, el banco que hoy dejamos, o que hoy me toca dejar a mi o que hoy me deja a mi. En algún casillero podré ubicarme, pero este banco es uno que está mucho mejor del que nos tocó recibir. Uno podría hacer apreciaciones subjetivas, nosotros recibimos uno que no daba créditos a las pymes. Cuando volvimos a darles créditos a las pymes los mismos funcionarios dijeron ‘bueno vamos a hacer algo normal’", comentó Hecker.

Batakis lo reemplazó al frente dle Banco Nación

De esta forma, en medio de gestos de desilusión, Hecker finalizó su gestión para dar paso a Batakis, la ex ministra que solo duró 24 días en su anterior puesto.

Silvina Batakis reemplaza a Eduardo Hecker como presidenta del Banco Nación

El vicepresidente primero del BCRA es Sergio Woyecheszen y el segundo es Jorge Carrera, quien tiene buena relación con Pesce. Por su parte, el directorio está compuesto por Claudia Berger, Zenón Biagosch; Arnaldo Bocco y Claudio Golonbek, que son cercanos a Pesce; Pablo Carreras Mayer; Agustín D’Attellis; y Betina Stein.