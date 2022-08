"Limpiar todo": los mensajes de José López que complican a Cristina Kirchner

Luego de que Cristina Kirchner fuera acusada de liderar una asociación ilícita, en el marco de la causa de Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani utilizó como prueba hoy una serie de mensajes del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José López para comprobar que la expresidenta y Lázaro Báez se reunieron una vez más.

El encuentro, registrado poco antes del 10 de diciembre de 2015 -día de la asunción del exmandatario Mauricio Macri-, complicaría más la situación de la presidenta del Senado en el juicio por corrupción en la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Causa Vialidad: qué mensajes complican a Cristina Kirchner

A partir de los mensajes del teléfono de López, para el fiscal "quedó claro que Báez se reunió con Cristina Kirchner". En esa línea, Luciani se refirió a "la connivencia de Lázaro Báez y Cristina Kirchner" y mostró un mensaje del expresidente de Austral Construcciones Julio Mendoza: "Para saber tu plan, porque la señora llega a la tarde y se reúne con L", decía.

Como parte de los alegatos, Luciani explicó que "al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner las empresas del Grupo Austral (Báez) eran las únicas contratistas a las que no se les adeudaba ni un centavo".

Luego agregó que el análisis del teléfono de López "permite reconstruir cómo se coordinaban los pagos y hasta los despidos a los empleados de Báez". "Esto demuestra que Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández", sentenció.

Los mensajes que fueron enviados para chequear, estaban en el celular iphone que le secuestraron a López cuando lo detuvieron en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con los bolsos con nueve millones de dólares. Días después sería condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Corrupción en la Obra Pública: "Limpiar todo"

En uno de los mensajes de López, el exfuncionario habla de "limpiar todo". Esto es en relación a las obras en Santa Cruz que estaban a cargo de las empresas de Báez. En ese sentido, López le plantea a Mendoza: "Esto es hasta el 15 de enero", y el ejecutivo le responde: "No entiendo". "Limpiar todo. Ok", cierra el exsecretario.

Algunos de los mensajes que intercambiaron Lázaro Báez, Julio Mendoza y José López.

El fiscal Luciani expuso que "la planificación final del cierre de la empresa provenía de las máximas autoridades del Ejecutivo y se bajaba una línea. López le ordenó a Julio Mendoza (Austral Construcciones) ‘limpiar todo, no dejar sensación de fuga y nunca más retomar las obras’".

También aclaró que "desde la quinta de Olivos y Santa Cruz se coordinaron los últimos pagos que se debían a Lázaro Báez" y, de acuerdo al exhaustivo análisis, surge que el abandono de las obras del empresario kirchnerista "fue una idea gestada y avalada por la propia Cristina Kirchner".

Aunque la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.