Fuerte cruce entre Eduardo Feinmann y Mirta Tundis: llanto y pedido de disculpas

El periodista Eduardo Feinmann y la ex diputada nacional por el Frente Renovador Mirta Tundis protagonizaron un fuerte cruce luego de que el conductor la criticara por "no llorar en la televisión como lo hacía durante el gobierno de Macri" por la situación económica de los jubilados.

"No la veo criticar a este gobierno que usted apoyó", chicaneó el periodista Eduardo Feimann, a lo que Tundis recogió el guante: "Yo me fui de la política porque no estuve de acuerdo con muchas cosas que se han hecho. No renové banca porque considero que no logré hacer las cosas que quería. Los proyectos que presenté nada tienen que ver con lo que lleva adelante el gobierno".

Luego de unos segundos de tensión, la dirigente del Frente Renovador cuestionó: "No estoy haciendo notas. Si usted me llamó para seguir atacándome como lo viene haciendo…No me ve en ningún programa de televisión porque estuve muy enferma y a usted le importó nada de mi enfermedad, donde tuve prohibido ponerme en situación límite porque mi cáncer fue por la angustia de lo que sucedió con los jubilados".

En declaraciones a radio Mitre, Tundis ratificó su apoyo al designado ministro de Economía, Sergio Massa, a quien volvió a calificar como su "líder", pero se despegó del armado del Frente de Todos: "No formé parte. Mi candidatura [como diputada nacional] era por el Frente Renovador y terminé por el Frente Renovador".

"Hoy me critican los kirchneristas y los del PRO, pero yo sigo ayudando a muchísima más gente de la que usted se imagina. Todos los días recibo notas. Usted no sabe la cantidad de jubilados que me llaman todos los días para contenerme y decirme que saben lo que soy. Nunca le cobré nada a nadie, a mí nunca me dieron ningún tipo de plata para acompañar, seguir o para proteger", enfatizó.

Jubilaciones por debajo de la línea de pobreza

Con el objetivo de desmentir algunas versiones periodísticas que indicaban que con la fórmula de movilidad jubilatoria que había dispuesto el gobierno de Macri los jubilados ganarían $62.000, argumentó: "¿Sabe cuánto ganarían con la fórmula anterior? $35.000 y con esta fórmula $37.000 ¿Alcanza? No, los jubilados son pobres, casi indigentes".

"Hice hacer el cálculo con la fórmula anterior por una persona que hace liquidaciones y que no tienen nada que ver con la política. Eso que andan diciendo de que los jubilados ganarían $62.000 es mentira. Ustedes le generan a los jubilados una impresión mentirosa", disparó la ex legisladora nacional.

Además, argumentó que "los jubilados ganan tan poco porque cuando están en actividad el empleador le dice 'yo te pago el sueldo de convenio y lo demás te lo doy en negro'. Cuando se van a jubilar los jubilan con el sueldo de convenio no con el sueldo en negro, por eso tenemos tantos jubilados con haberes bajos".

Tundis también aseguró que su jubilación está vinculada a sus aportes laborales y no tiene relación con su actividad en el Congreso de la Nación: "La jubilación de diputada se anuló en el 2002. Yo estoy jubilada por mis años de trabajo".

La angustia de Tundis

Luego de compartir el cuestionamiento a los ingresos que recibe la vicepresidenta Cristina Kirchner en concepto de jubilación, Feimann y Tundis volvieron a enfrentarse porque el conductor la acusó de no expresarse públicamente en contra del monto jubilatorio que recibe la ex mandataria.

"Es una barbaridad y yo lo dije en alguna radio que me llamaron. Si usted me llamó para atacarme como lo hace constantemente… Yo recuerdo a un gran periodista, Néstor Ibarra, con el que trabajé en radio Mitre y le decía 'por qué usted no ataca' y él me respondía 'porque estoy para preguntar y el otro para responder'. Usted tiene un manejo conmigo, desde hace muchísimo tiempo, solamente para atacarme", apuntó Tundis.

En tanto, el periodista respondió duramente: "No me gusta la hipocresía, Mirta. Discúlpeme, yo no soy Ibarra. Soy Eduardo Feimann. Él es un grande y yo soy una porquería, pero no importa".

Para descomprimir la situación, emocionada, la ex diputada ponderó una actitud del conductor: "¿Sabe lo que le valoro a usted respecto de muchos periodistas? Que siempre fue crítico a Cristina, no lo es solo en este momento. Yo se lo acepto y se lo valoro respecto de muchísimos otros periodistas, porque usted siempre tuvo una postura".

"Yo no ayudé a Cristina ni a este Gobierno [a estar en el poder] porque no estuve en la lista. No me acuse de algo que no soy. Terminé y me fui a mi casa no a ocupar otro puesto", agregó.

Al concluir la entrevista, Feimann le agradeció por haber accedido a dialogar con él, a lo que Tundis contestó: "Se lo agradezco mucho, lo pensé mucho".

"Yo soy incondicional de Sergio Massa y no me arrepiento porque conozco sus valores y lo único que deseo es que equilibre las cuentas y que les devuelva a los jubilados lo que les quitaron en 2020. No voy a dar más notas, se la di a usted y acá termino, porque las notas por el tema de jubilados me duelen", concluyó la dirigente massista.