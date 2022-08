El mejor alfajor del mundo es de Mar del Plata y se quedó sin stock en dos días

Este sábado, el alfajor de mousse de chocolate al licor producido por el local Milagros del Cielo de Mar del Plata fue elgido como el "Mejor del mundo". Al otro día ya se había quedado sin stock. "Nos quedamos sin alfajores", advirtieron.

Así lo definiron los expertos, al realizar una cata a ciegas en el marco del Primer Campeonato mundial del alfajor, realizado en el microcentro porteño y en el que participaron 150 productores de la Argentina y el mundo con 350 muestras de alfajores.

Desde que el pequeño emprendimiento marplatense recibió la noticia, no para de aumentar sus ventas. Una de sus trabajadoras expresó al respecto: "Fue una locura, vino todo el mundo a pedir el alfajor del campeonato".

El mejor alfajor del mundo es de Mar del Plata

Tras ser reconocido como el "mejor alfajor del mundo", el local de Milagros del Cielo se quedó sin stock. "Nos quedamos sin alfajores. Pero el miércoles vuelven a ingresar. ¡Incluso el de mousse de chocolate al licor!", escribieron en un cartel de la puerta del local ubicado en Diagonal Pueyrredón y San Martín

Milagros del Cielo es un emprendimiento que lleva 22 años en el mercado y cuenta con 7 trabajadores. La dueña, Fabiana Ocaranza, se mostró muy sorprendida luego de recibir el premio y señaló que "no dan abasto". "Fue una locura. Nos vaciaron todos los gustos especiales, porque tenemos 19 sabores, pero uno de los sabores, que es el de mousse de chocolate al licor, es el que ganó el concurso", dijo.

Sobre el concurso mundial, mencionó: "Yo no sabía de este Mundial de alfajores. Una de las clientes me llamó para decirme que estaba el primer mundial de alfajores en Capital Federal. ‘Tenés que presentarte', me dijo", contó. Además, explicó que participó casi sin expectativas: "Fui totalmente distendida, así que cuando pasó lo que pasó, me quise morir".

El mejor alfajor del mundo está hecho con dos galletitas y 50 gramos de mousse de chocolate al licor.

Rubro alfajores: el único que se salva

Los comercios que se dedican a la venta de alfajores parecen estar pasando por un gran momento, a pesar de la crisis económica generalizada.

Hace poco más de una semana, otra de las marcas reconocidas del sector, ratificó la buena situación por la que están pasando. "Qué nos vamos a ir si cada vez vendemos más", decía el dueño de Guaymallén.

Sin embargo, también hizo su reclamo por los constantes aumentos de la materia prima. "Aumenta la harina, aumenta el azúcar. Me cansé, nos vamos", mencionaba Hugo Basilotta, dueño de Guaymallén y con casi 100 mil seguidores en sus redes sociales.

En el video que subió a su cuenta de Twitter, a Basillota se lo puede ver saliendo desde su fábrica a la calle y haciendo señas al "cameramen" en gesto de "vamos, vamos". Luego el emprendedor muestra un camión de reparto cargado de stock que parece listo para partir.