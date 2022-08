Batakis quiere tomar el control del Banco Nación: le exigió a Fernández que reemplace a toda la cúpula

La exministra de Economía, ahora presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis asumió su cargo decidida a tomar el control. Para eso le exigió a Alberto Fernández que reemplace a toda la cúpula de la entidad.

Tras el pedido de la funcionaria, el mandatario hizo lo propio y le trasladó el pedido de renuncia a todos los miembros del directorio. La extitular de Economía busca instalar al equipo que la gestionó durante su breve paso por el ministerio.

Debido a que la gran mayoría de los directores del Banco Nación se negaban a dejar sus cargos, Batakis recurrió a la máxima autoridad y tuvo éxito. Finalmente podrá ocupar 4 de los 9 puestos con personas de su máxima confianza.

Se trata de un conflicto inesperado, ya que al cambiar la cúpula de la institución se espera que los funcionarios pongan su renuncia a disposición. Esto no sucedió.

¿Quién manejará el Banco Nación con Batakis?

La idea de Batakis es trasladar a casi todo el equipo técnico que la acompañó en el Ministerio de Economía durante los 24 días de su gestión. Se trata de unas 25 personas en total.

De esta manera, la flamante directora del Banco Nación designaría como directores a Karina Angeletti (ex secretaria de Política Económica), Martín Di Bella (ex secretario de Hacienda), Martín Pollera (ex secretario de Comercio Interior) y José Ballesteros (ex secretario Legal y Administrativa). "Cuando cambia la conducción, los funcionarios ponen a disposición su renuncia, esto es de manual", explicaban cerca de Batakis.

Fernández reemplazó a Batakis como ministra de Economía tras 24 días y la puso al frente del Banco Nación.

Uno de los que no quería dejar su silla -a menos que el mismo Alberto Fernández se lo pidiera- fue Claudio Lozano. "Nos sorprendió que Batakis pidiera descabezar la conducción completa del banco, lo que era incorrecto. Ahora lo pidió la presidencia y nos asombra que se quiera compensar de esta forma cuando la gestión del Nación fue​ exitosa", lamentó.

Otro de los cuatro integrantes del directorio que descartaban dejar su puesto eran Cecilia Fernández Bugna, Federico Sánchez, Angel Mercado y Guillermo Wierzba. "Es una directora más", argumentaban.

Continúan las renuncias en el Gobierno

A las numerosas idas y vueltas que se conocieron durante la última semana en el Gabinete de Alberto Fernández, se le suman las del Banco Nación.

La comunicación entre las gestiones no parece ser un aspecto que caracteriza a este Gobierno. El expresidente de la entidad bancaria, Eduardo Hecker se encontraba en Catamarca dando un discurso cuando se enteró de su reemplazo por Silvina Batakis, quien a su vez estaba volando desde Washington cuando supo que sería reemplazada por Sergio Massa en Economía.

Con el nombramiento de la exministra, la cúpula del Banco Nación pende de un hilo y ya son tres las renuncias anunciadas a pedido del presidente Alberto Fernández.

El rumbo de Batakis parece decidido. Pretende designar a otra veintena de sus habituales colaboradores en lugares estratégicos de la entidad y en seis empresas vinculadas al grupo: Seguros, Reaseguros, Retiro, Bursátil, Servicios y el fondo Carlos Pellegrini.