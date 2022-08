Video | El marido de Pampita, furioso con la izquierda: "Me dan lástima, obligan a los chicos a ir a los piquetes y les encanta la guita"

Tras una jornada con la Plaza de Mayo colmada de manifestantes y con un caos en el centro por las agrupaciones piqueteras, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires Roberto García Moritán explotó contra los legisladores de izquierda y los acusó de "esconderse detrás de los chicos que obligan a asistir a los piquetes".

El político y empresario, conocido por ser marido de la modelo y conductora Pampita, tomó la palabra por varios minutos para descargar su furia contra los representantes del sector que organiza gran parte de las manifestaciones.

En esa línea, García Moritán señaló: "Los que somos gente de bien no le tenemos miedo al esfuerzo. Y a ustedes no les tenemos más miedo tampoco. Hay un montón de gente que no les tiene más miedo. Vamos a salir nosotros también, porque la calle y el pueblo es nuestro, no es de ustedes, que lucran con el pueblo".

El marido de Pampita explotó contra la izquierda

El legislador Roberto García Moritán hizo uso de su palabra en la sesión de este jueves en la legislatura porteña para contestarle a su par del Frente de Izquierda Alejandrina Barry, y remarcarle que le daban lástima sus afirmaciones.

"Los que los usan como escudos no son los padres o las madres, son los diputados que se esconden y hacen el negocio, que están del otro lado de la banca. No es el padre, ni la madre la que se escuda con el hijo, es Usted diputada, a mí usted sí me da lástima y debería darle muchísima vergüenza", sostuvo furioso.

Finalmente, terminó su acusación ante Barry diciendo que "a la izquierda le encanta el consumo del capitalismo, le encanta la guita a la izquierda. Le encanta inventar relatos, le encanta lucrar, les encanta. Los que se esconden detrás de los niños son ustedes".

A la izquierda le encanta el consumo del capitalismo, le encanta la guita y les encanta lucrar. Para eso se esconden detrás de los chicos que obligan a asistir a los piquetes: para cuidar su negocio. pic.twitter.com/RKm2tVswfl — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) August 11, 2022

Las declaraciones de García Moritán se produjeron un día después de que numerosas agrupaciones de Izquierda y movimientos sociales se manifestaran este miércoles en Plaza de Mayo y amenazaran con un acampe -el cual se extendió por varias horas- si el ministro de Economía, Sergio Massa no accedía a reunirse con ellos.

Detuvieron a un conductor que se quejó por los piquetes

En medio de las movilizaciones, que se llevaron adelante desde la zona del Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo, varios fueron los conductores molestos por no poder pasar y llegar hasta sus hogares o lugar de trabajo.

Uno de ellos fue detenido por resistirse a la autoridad y el hecho, que fue viralizado en las redes sociales, causó indignación en miles de usuarios. Tal es así que el propio jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debió pedir disculpas al igual que el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro.

"Lo que acaba de pasar con la detención de un automovilista en un piquete está mal y no tendría que haber pasado. La Policía de la Ciudad está para cuidar a los vecinos, defenderlos y asegurar el ejercicio de sus derechos. Pedimos disculpas, el chico detenido ya está libre", publicó Larreta en su cuenta de Twitter.