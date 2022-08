Rating: Marcelo Tinelli se desinfla y se encienden las luces amarillas sobre su futuro

Este jueves 11 de agosto, La voz argentina y Canta conmigo ahora, dos de los programas más vistos de la TV Argentina, volvieron a disputarse el rating del horario estelar de la TV abierta porteña.

Como sucede desde el inicio de esta competencia, salvo que haya fútbol por la TV paga, el ciclo de Telefe se impuso con claridad.

La voz argentina logró despegarse el jueves de Canta conmigo ahora, y tocó picos superiores a los 14 puntos.

El programa que conduce Marcelo Tinelli cerró la semana con números bajo, y registró pisos inferiores a los dos dígitos.

Estos números volvieron a encender las alarmas en eltrece, la señal del grupo Clarín.

Los picos de ambos ciclos fueron los siguientes: La voz argentina tuvo 14.5 a las 22.59, mientras que Canta conmigo ahora marcó 10.6 a las 23.12.

Rating: Zuleyha barrió a Darío Barassi

Desde que debutó en eltrece con 100 argentinos dicen, Darío Barassi entregó buenos niveles de audiencia a eltrece, y llegó a ser el programa más visto de la tarde de esa emisora.

El ciclo tuvo varios cambios de horarios, para entregar un piso alto de audiencia a los siguientes programas.

Pero este jueves 11 de agosto, Barassi tuvo una noticia poco grata por causa de Zuleyha, su principal competencia.

Según los datos de la consultora Ibope, la novela de Telefe arrasó con picos de 11,1 puntos, y casi duplicó a 100 argentinos dicen", segundo con 6,4 puntos.

Barassi enfrenta el desafío de darle una vuelta de tuerca al formato, para no perder el interés del público.

El año pasado, 100 argentinos dicen tenía picos de 10 puntos en las tardes de eltrece, marca a la cual no llegó nunca en lo que va de 2022.

Sorpresa por la decisión de un ganador de Los 8 escalones del millón

Como todas las tardes, al final de Los 8 escalones del millón, en eltrece, el conductor del ciclo, Guido Kaczka, preguntó al ganador si tenía ganas de volver a la edición de la noche para probar suerte de nuevo e intentar llevarse el segundo millón.

Lucas había realizado un recorrido casi perfecto en la tarde del jueves, pero al llegar a la final tomó una decisión que dejó sin palabras a Kaczka. En la final se enfrentó con Agostina. Parados cerca del panel de jueces, compuesto por Nicole Neumann, Martín Liberman, Teresa Calandra, Gino Tubaro y la invitada especial, Mimí Ardú, debieron seleccionar cuál de ellos leería la consigna final.

Lucas eligió a Liberman mientras Tamara pidió a Neumann. No obstante, como regla del juego, ambos debían ponerse de acuerdo y, tras una breve deliberación, decidieron avanzar con Teresa Calandra. Luego de agradecerles por nombrarla a ella, hizo la pregunta para el premio.

"¿Qué edad tiene Jennifer Aniston?", leyó la actriz tras aclarar que la respuesta era por aproximación, es decir que, quien dijera el número más cercano al correcto sería el ganador. Agostina y Lucas dieron vuelta sus tabletas. La protagonista de la serie Friends tiene 53 años y Lucas dijo que tenía 58 años.

En medio de una lluvia de papeles de colores, Guido anunció al ganador mientras le entregaban el cheque. "Hizo el camino perfecto. Siete sobre diez en la final y en las dos aproximaciones que tuviste en el programa fuiste el que más cerca estuvo", recalcó Liberman.

"Lucas tiene el premio mayor. Lo tenés, el delantero que jugó al fútbol en la Argentina, pero también en Tailandia y en Vietnam, en Nicaragua, en tantos lugares. Lucas, ¿qué vas a hacer? Porque hoy a la noche podés ir por los dos millones", dijo el conductor.

"No sé, me parece que me bajo. Mucho estrés, estoy muy nervioso", respondió. A pesar de la insistencia, tanto del conductor como de Mimi Ardú se mantuvo firme en su elección. En su lugar, para la edición de la noche avanzó Agostina.