Revelan los detalles más terribles y oscuros de la vida de Anne Heche

Además de haber tenido una exitosa carrera tanto en el cine como en la televisión y de haber sido protagonista de sonados romances, la actriz Anne Heche también fue noticia cuando decidió darle luz a sus zonas más oscuras, que ahora salen a la luz tras su trágica muerte.

En su libro autobiográfico, Call Me Crazy (Llamame loca), publicado en 2001, la actriz que murió este viernes tras haber estrellado su auto contra una vivienda y permanecer varios días en coma, reveló que su padre la violó hasta que cumplió 12 años y que no encontró consuelo ni empatía en su madre.

Por eso, para lidiar con sus traumas, creó una especie de alter ego: Celestia, un ser de la cuarta dimensión que era hermanastra de Jesús y recibía información directa de Dios.

"Me violó. Me acarició, me puso en cuatro patas y tuvo sexo conmigo", contó, sin rodeos sobre el abuso perpetrado por su padre.

Y reveló, además, que debido a aquel contacto, el hombre le contagió herpes genital. Su padre, Donald, fue una de las primeras personas diagnosticadas con HIV en los Estados Unidos. De esa manera, su esposa, su familia y su entorno se enteraron de que el respetado ministro bautista había tenido durante décadas una doble vida con múltiples amantes varones.

Heche también expresó: "Creo que siempre es difícil para los niños hablar sobre el abuso, porque es solo un recuerdo. No llevaba una grabadora... No esculpí nada en piedra... Cualquiera puede mirar y decir: ‘Bueno, ¿cómo podés estar tan segura de que realmente ocurrió?’ Y esa es una de las cosas más dolorosas que pueden pasarte. No estás segura".

Para lidiar con sus traumas, Anne Heche creó una especie de alter ego: Celestia

Anne Heche sufrió abusos y violencia desde temprana edad

Según contó Heche, su padre nunca admitió ser gay y murió debido a complicaciones en su enfermedad a la edad de 45 años.

"Estoy convencida de que mi padre era un adicto sexual. Veía a todo el mundo como un ser sexual. Pero creo que en ese momento estaba viviendo un estilo de vida homosexual muy extravagante", le dijo la actriz a Larry King en una entrevista de 2001. Y agregó: "En ese momento había saunas donde lo único que importaba era con cuántos podías estar en una misma noche. No hay duda de que eso era lo que estaba haciendo".

Su hermana, Susan Bergman, una escritora y conferencista que murió en 2006 a la edad de 48 años, tras batallar durante años con un cáncer cerebral, fue la primera de la familia en publicar sus memorias, en 1994. Allí, habló sobre la vida clandestina de su padre y afirmó que su familia descubrió que era homosexual el mismo año en que murió. Bergman lo definió como un músico talentoso que estaba "separado de la realidad". "Buscaba constantemente negocios monumentales que dejaban a la familia en bancarrota una y otra vez", agregó.