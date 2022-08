Video: así aprieta el sindicato a trabajadores para que no rompan el bloqueo a planta de Lácteos Vidal

Lácteos Vidal es una planta láctea de Moctezuma, un pueblo en el partido bonaerense de Carlos Casares, que actualmente está bloqueada por el sindicato Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), quienes no dejan ingresar a los empleados y ponen en riesgo su continuidad.

La empresa procesa más de 500 mil litros semanales y se dedica a producir queso mozzarella, ricota y quesos duros desde 1981, año en que fue fundada por el inmigrante español, Vidal Bada Blanco. Sin embargo, está en problemas.

"Tenemos para procesar 580 mil litros de leche, ahora está vacía, no hay ni un litro, estamos sufriendo un piquete por parte del gremio conducido por Gastón Moreno que por un objetivo personal está arruinando fuentes de trabajo", señaló Alejandra, la actual presidenta de la planta, en un video que comenzó a circular por las redes desde el jueves pasado, cuando comenzó el reclamo.

Ahora, se dio a conocer otro video en el que se muestra como "la mafia sindical de Atilra acosa a los empleados que quieren ingresar a trabajar en Lácteos Vidal".

En las imágenes, un joven intenta ingresar a la planta láctea a trabajar pero un representante de Atilra no lo deja, y le pide a los empujones que lo acompañe a un costado para "hablar", mientras se escucha la voz de una mujer que le dice que lo deje ingresar.

Luego el sindicalista le dice al empleado que no se deje hostigar por ella, si bien él trabajador niega en todo momento que sea así y sigue insistiendo en que lo deje entrar a la empresa y que él quiere trabajar. El sindicalista no solo continúa acosando al joven sino que además le pide a la mujer, de muy mal modo, que no siga filmando, y ella se niega. Frente a un acercamiento del hombre y de quienes estaban con él, ella comienza a llamar a la policía.

Así la mafia sindical de Atilra, acosa a los empleados que quieren ingresar a trabajar en Lácteos Vidal.

Bloqueo a Lácteos Vidal: repercusiones

De este reclamo se hicieron eco varios referentes de la oposición. Entre ellos Patricia Bullrich, presidenta del PRO, quien en las redes aseguró que desde su espacio trabajarán "para dejar atrás la Argentina de los sindicalismos mafiosos y extorsivos que no dejan avanzar".

Otra de las referentes que ya participó de varias causas contra bloqueos de empresas fue Florencia Arietto, quien sostuvo "Lácteos Vidal resiste, no están solos" y aseguró que el "Movimiento Empresarial Anti Bloqueo ya está interviniendo".

La familia de #LacteosVidal podrá ser dueña de casi todo en Moctezuma, tal como nos lo expresaron los vecinos que habitan el lugar, pero hay algo que nunca van a poder comprar, la dignidad y la solidaridad de los trabajadores.

Desde la otra vereda, Heber Ríos, Secretario Gremial del Consejo Directivo Nacional de Atilra, publicó en su Twitter que "continúa la huelga hasta que cada compañero pueda realizar sus tareas sin que ningún patrón tenga la impunidad de poder tratarlos cuál si fueran esclavos".