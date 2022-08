Rating: con la ayuda de Fugitiva, La voz argentina se alejó de Marcelo Tinelli

El jueves es el último día hábil para estos ciclos de la TV abierta, que no se emiten los viernes porque es una jornada de encendido bajo

La voz argentina, el ciclo musical de Telefe, y Canta conmigo ahora, el programa de Marcelo Tinelli en eltrece, pelean mano a mano por el rating del horario estelar de la TV abierta porteña.

El jueves es el último día hábil para estos ciclos, que no se emiten los viernes porque es una jornada de encendido bajo.

Por eso, los jueves es el último día de competencia entre La voz argentina y el programa de Tinelli.

Favorecido por las últimas emisiones de Fugitiva, La voz argentina arrancó con números buenos y Tinelli muy abajo, pero Telefe luego se acomodó en 14 puntos de rating contra casi 10 puntos de eltrece.

Cerca de las 23.00 creció La voz argentina y Canta conmigo ahora se mantuvo en sus 10 puntos de rating.

En la última media hora La voz argentina se alejó de los 15 puntos y bajó a 13,6, mientras que Tinelli se mantuvo casi siempre dentro de los 10.

La voz argentina: terminaron los "knockouts" y llegan los "playoffs"

El jueves culminó en La voz argentina una etapa clave. Se trató de los "knockouts", donde los participantes de cada equipo compitieron de a dos con sus compañeros y sólo la mitad fue elegida por sus entrenadores para continuar en el programa.

A partir del domingo arranca la etapa de los "playoffs". A diferencia de la edición del 2021, este año los miembros del jurado integrado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky, y Lali, cada equipo terminó con 10 participantes.

En los playoffs, cada participante interpretará una canción de forma individual y ya no con un compañero, por lo que es la oportunidad para que cada uno resalte su talento, solo en el escenario.

En esta nueva etapa luego que todos los participantes de un mismo equipo terminen de cantar, cada artista elegirá a los que continuarán.

El público también será parte de la elección de los participantes.

Luego vendrán los "vivos", la fase cuando el ciclo que no se emitirá grabado, sino que saldrá en vivo por Telefe. Ahí los artistas podrán volver a interpretar canciones en forma individual y el público tomará un papel relevante en la elección de cada uno.

Es carpintero y emocionó a todos en Canta conmigo ahora

En Canta conmigo ahora, Mariano Bustos, quien se dedica a la carpintería, fue el tercer participante que se presentó en el escenario de Canta Conmigo Ahora, y sorprendió al público por la manera de presentarse frente a los 100 jurados del certamen. También tuvo un intercambio divertido con Tinelli, quien le pidió un mueble para la habitación de su hijo Lolo.

Antes de cantar, el cordobés de 30 años habló de los problemas que sufrió en su adolescencia: "Siempre fui muy inseguro, siempre me costó estar en un escenario, sufría mucho bullying en el colegio", y también se refirió a su entorno: "A veces es difícil con la familia que te puedan entender lo que vos querés hacer esto. Lo mío es esto, este es mi sueño y la verdad me ha costado mucho porque siempre he sido muy tímido".

"Nunca me la creí y estoy acá para demostrarme a mí mismo y para demostrarle a mi familia que puedo", concluyó entre lágrimas.

Cuando se mostró ante los 100 jurados y el público, manifestó: "Voy a cantar una hermosa canción y espero que lo disfruten". Luego giró la cabeza al costado y expresó: "Mamá, te amo", lo que generó un aplauso del público.

El cordobés interpretó "Hoy tengo ganas de ti" y logró que algunos jurados se pararan, pero con el correr de la canción captó una gran atención y aceptación. "Qué vozarrón", manifestó Tinelli cuando lo fue a saludar y agregó: "Hermoso, cuando se lo dedicaste a tu vieja, me mataste, ¿por qué esa dedicación especial?".

"Te quiero agradecer mucho porque nos diste una posibilidad muy grande a ella y a mí. Es una persona que me acompaña siempre, pero más que nada porque ha estado pasando por muchos problemas de salud y estos días que hemos estado acá no le dolía nada. Se olvidó de lo que le pasaba y eso es lo mejor", explicó.

Además, el cantante manifestó que su madre era fanática de Tinelli desde el ciclo Ritmo de la noche, por lo que el conductor fue a darle un beso a la tribuna y la llevó al escenario. Cuando se acercó, se abrazaron unos segundos y ambos se emocionaron hasta las lágrimas. "Me llena el alma escucharlo cantar", expresó la mujer con una sonrisa.