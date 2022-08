Plácido Domingo habría "consumido prostitución" en una red de trata

El tenor español Plácido Domingo, que ya se enfrentó en 2009 a distintas acusaciones por acoso sexual dentro de la corriente #Metoo surgida en EE.UU., vuelve a saltar a la palestra al verse implicado en una investigación sobre un caso de explotación sexual llevada a cabo por la justicia argentina.

El artista sería un consumidor de la oferta sexual de la secta ‘Escuela de Yoga de Buenos Aires’, según señalan fuentes del caso en declaraciones recogidas por la agencia AP.

"No delinquió, ni es parte de la organización, sino que era un consumidor de prostitución", afirmaron fuentes que investigan la causa. Su líder, Juan Percowicz, es uno de los 24 arrestados por las fuerzas de seguridad.

En concreto, se habrían interceptado varias conversaciones telefónicas del tenor con un miembro del grupo, identificada como Susana Mendelievich, donde habría cerrado con ella una cita con fines sexuales en el hotel de la ciudad de Buenos Aires donde se hospedaba en el pasado mes de abril.

Concretamente, en una de las llamadas se menciona un presunto encuentro entre el cantante y una mujer llamada Mendy.

En una segunda llamada, Domingo exige presuntamente: "Cuando salgamos de la cena venimos separados".

Filtraciones de llamadas

En otras llamadas filtradas se escuchan conversaciones entre una voz aparentemente femenina y un hombre en las que se mencionan los viajes de un presunto cliente nombrado directamente: "Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en New York y lo recordó ayer"

Hay, además, una charla entre "Mendy" y el contador Percowicz, a quien le avisa: "Ya me llamó (Domingo) y armó la matufia (engaño) para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta". Y un bromista Percowicz le responde: "Qué degenerada eres". A lo que ella agrega: "me parece que un poquito colaboraste con este producto".

Pese a que las investigaciones siguen en curso, la justicia argentina ha confirmado que la voz de las llamadas corresponde a la de Plácido Domingo. Además, la Escuela de Yoga estaba en el punto de mira de los servicios policiales por presunta trata desde su apertura hace más de 30 años.

La Escuela de Yoga de Buenos Aires ha funcionado en esa clave delictiva a lo largo de tres décadas y años atrás ya había estado en la mira de la Justicia. El juez Ariel Lijo volvió sobre esa causa y ordenó las escuchas telefónicas. El tenor, quien ha sido denunciado por acoso sexual en Estados Unidos, no es objeto de la investigación del magistrado.