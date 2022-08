El Banco Ciudad acompaña la cuarta edición del Laboratorio de Inclusión Financiera (LIF 2022) que organiza el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, y que este año estará orientado a la presentación de soluciones digitales para la inclusión financiera de las mujeres y de MiPyMEs dirigidas y/o propiedad de mujeres en América Latina.

Esta iniciativa está destinada a startups de todos los países miembros de CAF -entidad que cuenta con 80 aliados públicos y privados en la región- y busca contribuir con la reducción de las brechas de inclusión financiera de las mujeres en general y de las MiPyMEs conducidas o creadas por mujeres, a través del desarrollo de soluciones tecnológicas y de modelos de negocio innovadores. El Banco Ciudad formará parte del comité de aliados que tendrá la responsabilidad de evaluar y seleccionar los mejores proyectos.

La convocatoria a participar estará abierta hasta el próximo 9 de septiembre a través del micrositio https://www.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2022/07/laboratorio-caf-de-inclusion-financiera-2022/

La revisión y evaluación de las postulaciones se realizará del 12 al 30 de septiembre de 2022. Los proyectos finalistas participarán en un pitch day el día 20 de octubre donde se seleccionarán 10 ganadores, que entrarán en los programas de aceleración de Seedstars y Endeavor. Además, la primera propuesta ganadora recibirá 1 año de membresía a la Financial Alliance for Women y todas las propuestas finalistas tendrán también la posibilidad de participar en un workshop virtual sobre cómo desarrollar una Fintech con enfoque de género, organizado por la Financial Alliance for Women

Además, Seedstars Empowerment Hanbooks ofrecerá contenido gratuito asincrónico a través del cual las emprendedoras podrán hacer su propio onboarding a herramientas tecnológicas. El Seedstars Mentoring Hub ofrecerá la opción de acceder a 2 horas de consultoría, lo que les permitirá conectar con mentores de la región.

Te puede interesar Mostró las 3 formas de obtener la ciudadanía italiana y se hizo viral

Todas las personas que participen presentando sus proyectos contarán con la posiblidad de entrar en una ronda de financiación por parte de CAF y los aliados del sector privado del LIF 2022. También podrán entrar a MentorDay y usar un servicio de scoring para valorar las solicitudes que se presenten.