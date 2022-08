La mujer que estacionó mal y atacó al portero tenía el registro vencido: qué pasará ahora con su licencia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio a conocer que la mujer que había estacionado su camioneta en una parada de colectivo y luego atacó a un encargado de edificio quien le había advertido de esta situación, tenía la licencia de conducir vencida.

"Conducía con su licencia vencida, estacionó sobre una parada de colectivos y reaccionó violentamente cuando le hicieron notar su error. Tras el pedido de la ANSV al @GCBA, deberá someterse a una reevaluación que determine si está apta para volver a conducir", dijeron desde la cuenta de Twitter del organismo.

"La conductora adujo que tenía permiso por contar con un certificado de discapacidad. Sin embargo, la franquicia para discapacitados no permite obstruir paradas de colectivos, sendas peatonales o rampas, entre otros lugares", agregaron desde Seguridad Vial.

El director de ANSV, Pablo Martínez Carignano, señaló: "La ley estipula que hay lugares donde no se puede estacionar por más que el vehículo tenga el símbolo. La franquicia exige que se esté transportando a la persona con discapacidad en el auto. Si no, quien conduce comete un fraude".

Esta jornada se dio a conocer un video que muestra a una mujer que estacionó su camioneta en una parada de colectivos de Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo, e increpó a un encargado de edificio que le señaló que estaba prohibido por ley parar en ese lugar.

"Señora, con todo respeto, está parando en una parada de colectivo y la ley no dice que usted tiene derecho a parar en la parada de colectivo", dijo el hombre, mientras grababa todo en su celular.

La furia de la mujer que estacionó mal contra el portero

Al bajar de la camioneta, la mujer comienza a increparlo: "Los discapacitados podemos parar en cualquier lado. ¿Por qué no te comprás una vida, tarado?".

"¿Por qué? Le estoy hablando bien, señora. Le estoy hablando con todo respeto", responde el hombre.

Ella, indignada, lo amenaza con llamar a la Policía de la Ciudad. "No tenés un carajo que hacer. ¿Sos planero, no?", lo denigra y luego comienza una presunta conversación telefónica con la Policía.

"Tengo a un maleducado que dice que no puedo estacionar. Debe ser un planero que está al recontra al pedo, vestido todo de negro. Ah, claro, es portero, le pagan tanto que está recontra al pedo a esta hora", dice.

La dueña de la camioneta le pide al hombre que no la grabe más y le pega un manotazo. "Está todo vestido de negro, tiene un barbijo de portero. Los porteros están todos al pedo, ¿no? Me está grabando y le voy a reventar el teléfono. Todas las discapacidades no son no poder manejar, pedazo de infradotado".

Luego corta el llamado, le pega otro manotazo y mientras sube a su camioneta para irse, le grita: "Resentido, en tu puta vida vas a tener una camioneta así, negro de mierda".