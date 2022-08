Imputaron a Wanda Nara y Mauro Icardi por trata de personas

Mauro Icardi y Wanda Nara fueron imputados en el marco de una investigación que los acusa de presunto delito de trata de personas y reducción a la servidumbre. La novedad surgió tras los cruces entre la empresaria con su exempleada doméstica, Carmen Cisnero. Se trata de otro escándalo que tiene como protagonista a la mediática, después de los rumores de divorcio en 2021 y su pelea con la China Suárez en marzo de este año.

La denuncia, radicada a comienzos de este mes, también involucra a la madre de la botinera, Nora Colósimo y hace referencia a la situación laboral en la que se desempeñaba Cisnero en la casa de campo del matrimonio.

Mientras tanto, en las últimas semanas, se habían filtrado audios que comprometían a la pareja del futbolista y la empresaria, ya que la trabajadora denunció que no le pagaban y que -a pesar de insistir en reiteradas ocasiones- no le habilitaban la documentación para trabajar en blanco en Francia.

Denunciaron a Wanta Nara y Mauro Icardi: qué dijo la empleada doméstica

En la denuncia efectuada a principios de agosto, la empleada doméstica señala: "Me hicieron sentir que no era nada, por lo que tenía constantes ataques de pánico, producto del miedo, de no poder salir de la casa por temor a que me detuviera la policía, no tenía atención médica ni psiquiátrica, jamás me abonaron el sueldo, me trataron como basura".

En esta línea, el abogado de Cisnero, Alejandro Cipolla indicó: "Quedaron formalmente imputados Wanda Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo, la madre de Wanda". La imputación quedó formalmente efectuada en el Tribunal Correccional y Criminal N° 10 de Comodoro Py.

Para el letrado, Cisnero fue vulnerada en su situación laboral y migratoria. "La visa que le hicieron a Carmen dice ‘asilo político’, lo que es una defraudación al estado italiano y de un estado de vulneración tremendo. Era cuando ya estaba en Italia viviendo después de un año. Estaba por ser deportada y en vez de blanquear la situación laboral, prefirieron llevarla con una funcionaria italiana para pedir un asilo político", explicó.

"Wanda, en sus redes sociales, mostró una carta que dice que Carmen no le adeuda nada. A esa carta vamos a pedirle una pericia, porque fue escrita por la madre de Wanda y el novio de la madre. Y la hicieron firmar casi obligada", agregó finalmente Cipolla.

Los audios que filtró la empleada de Wanda Nara

En los primeros días de este mes, Wanda Nara llegó a la Argentina con el fin de avanzar en su emprendimiento de cosmética y protagonizar algunas entrevistas televisivas. Sin embargo, rumores de una posible separación de Mauro Icardi resurgieron diez meses después del supuesto triángulo amoroso que involucraba a la China Suárez.

Como si fuera poco, la empleada doméstica de la empresaria hizo pública su situación laboral y denunció que el famoso matrimonio no le pagaba desde hace tres años por su trabajo. "Hace dos años y medio que ella no me paga. Se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va a Francia y no la trae". "Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque iba a sacar el permiso para que trabaje en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ’¡Cómo jorobás! ¡No, no te lo voy a hacer!’", agregó.

La respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar. Aprovechó para desvincularse del suceso. "No tengo ninguna empleada que se llame Carmela. Tengo un montón de gente que trabaja para nosotros, y la verdad que todo esto que se dice no es así. No me sorprende porque han salido personas a decir que no le daba leche a mis hijos, empleadas que no han trabajado conmigo, ya no me sorprende nada", expresó.