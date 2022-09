Apple lanzó el iPhone 14 junto a su nueva línea de Apple Watch y AirPods: cuánto salen y cómo reservarlos

Apple anunció este miércoles su nuevo iPhone 14. El lanzamiento oficial se llevó adelante en el evento "Far Out" en el teatro Steve Jobs de Cupertino, California. Tim Cook, el CEO de la compañía, mostró y explicó las nuevas características de esta versión y las funciones innovadoras que ofrecerá el dispositivo a los usuarios.

En esta ocasión, Apple presentó las versiones iPhone 14 y iPhone 14 Plus con pantallas de 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas respectivamente. Esta decisión llega con el objetivo de lograr una mayor visualización de videos y juegos en smartphones. En cuanto a la cámara de fotos principal, posee 48 megapixeles e incrementa no solo su calidad de color, sino también un mejor congelamiento en las capturas y énfasis en los detalles más pequeños. Además, contarán con un 49% más de capacidad para tomar imágenes en ambientes con poca iluminación.

Otra de las novedades anuciadas por la firma estadounidense tiene que ver con que se suma una funcionalidad llamada "action mode", que permite una estabilización automática del dispositivo durante la grabación de un video sin necesidad de acudir a equipación externa. Los dispositivos se podrán emplear sin tarjeta Sim y aun así se podrán recibir planes de datos o servicio de operadoras telefónicas.

iPhone 14: cámara de 48 megapixeles y sin tarjeta sim

Desde la compañía con sede en California pusieron en marcha la venta de las nuevas versiones de iPhone y sus modelos. Entre las características, Tim Cook mencionó:

Nueva pantalla Super Retina XDR con ProMotion y siempre activa por primera vez en un iPhone, con el doble de brillo.

Dynamic Island, que permite interactuar de nuevas formas con el iPhone e incluye un diseño que difumina la línea que separa hardware y software. Se adapta en tiempo real para mostrar alertas, notificaciones y actividades importantes.

Un nuevo ultra gran angular de 12 Mpx, con píxeles de 1,4 µm, que permite capturar imágenes más nítidas y detalladas, y mejora las prestaciones de la fotografía macro, ya de por sí muy potentes.

con píxeles de 1,4 µm, que permite capturar imágenes más nítidas y detalladas, y mejora las prestaciones de la fotografía macro, ya de por sí muy potentes. Un nuevo modo Acción , que permite grabar vídeos increíblemente estables que se ajustan a sacudidas, movimientos y vibraciones incluso en mitad de una acción trepidante.

, que permite grabar vídeos increíblemente estables que se ajustan a sacudidas, movimientos y vibraciones incluso en mitad de una acción trepidante. Nuevo acelerómetro de doble núcleo capaz de detectar mediciones de fuerza g de hasta 256 g y al nuevo giroscopio de amplio rango dinámico, la detección de accidentes del iPhone ahora puede detectar una colisión grave y llamar automáticamente a los servicios de emergencia

La gama del iPhone 14 estrena también Emergencia SOS vía satélite.

El chip A16 Bionic del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max ofrece un 50 por ciento más de memoria y es perfecta para apps y juegos de gran carga gráfica.

y es perfecta para apps y juegos de gran carga gráfica. Con eSIM, los usuarios pueden conectarse de forma sencilla o transferir digitalmente sus planes de datos con rapidez. Es una alternativa más segura a la tarjeta SIM física que permite tener varios planes de datos móviles en un solo dispositivo.

¿Cuánto sale el iPhone 14?

Los interesados por adquirir el iPhone 14 y 14 plus podrán realizar pedidos anticipados desde el viernes 9 de septiembre, con disponibilidad para iPhone 14 a partir del viernes 16 de septiembre y disponibilidad para iPhone 14 Plus a partir del viernes 7 de octubre. El iPhone 14 cuesta u$s799, mientras que el iPhone 14 Plus sale u$s899.

El iPhone 14 Pro podrá adquirirse en cuatro colores: morado oscuro, plateado, dorado y negro espacial

Otra de las versiones disponibles son el iPhone 14 Pro -u$s999- y el iPhone 14 Pro Max -u$s1099-. Estos últimos estarán a la venta en morado oscuro, plateado, dorado y negro espacial con capacidades de almacenamiento de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB.

Además de la familia de celulares, el gigante de Cupertino anunció tres nuevos relojes inteligentes (Apple Watch Series 8, Apple Watch SE y Apple Watch Ultra) y la última versión de los auriculares AirPods Pro con cancelación de ruido. Los precios de los nuevos Apple Watch van de los u$S399 a los u$s499. En cuanto al SE, costará entre u$s250 y u$s299. Tanto el SE como el Series 8 son reservables desde hoy y saldrán el 16 de septiembre.

En relación a los AirPods, tendrán instalado un pequeño altavoz en el estuche, que emitirá un sonido para cuando queramos buscarlos. Su precio rondará los u$s249, se podrán reservar desde hoy y se podrán comprar a partir del 23 de este mes.