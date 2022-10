IFE 5 de $45.000: Alberto Fernández ratificó un nuevo bono, ¿quiénes y cuándo lo cobrarán?

El Presidente confirmó los anuncios económicos anticipados por Massa y cargó contra Macri. "Nosotros no encarcelamos opositores para que se callen", dijo

En el Día de la Lealtad peronista, el presidente Alberto Fernández encabezó un acto de inauguración en Cañuelas. El mandatario ratificó los anuncios anticipados por el Ministro de Economía, Sergio Massa, sobre el pago de un nuevo bono (ya conocido popularmente como IFE 5) para los sectores vulnerables. Además, cuestionó duramente al expresidente Mauricio Macri.

El mandatario decidió seguir su propia agenda este lunes, a pesar de que se llevaron adelante cuatro celebraciones de esta jornada clave para el peronismo. La vicepresidenta Cristina Kirchner, también evitó mostrarse junto al jefe de Estado, ni con los gremialistas que encabezaron la mayoría de las propuestas.

En cuanto a los anuncios, el Presidente confirmó que entregará un bono para sectores vulnerables, reiteró la suba del piso de Ganancias a $330.000 y lanzó el "Plan Ahora 30" para comprar televisores, celulares, entre otros equipos y electrodomésticos.

IFE 5: Alberto Fernández confirmó nuevo bono

"En el transcurso de esta semana, vamos a reforzar la ayuda social, vamos a entregar un bono para los más vulnerables y que no reciben ninguna ayuda del Estado porque no queremos que nadie quede olvidado", aseguró el mandatario.

Como se venía anticipando, se trata de un bono que se pagará durante los últimos meses del año (noviembre y diciembre) para sectores vulnerables. Los beneficiarios no deberán contar con otra ayuda estatal vigente y será necesario que mantengan sus datos de Anses actualizados.

Aunque Fernández no dio indicaciones sobre el monto, se estima que el refuerzo extra sería de entre $45.000 y $50.000, los cuales se abonarán en dos cuotas. En esta línea, hay ciertos grupos que no podrán acceder al beneficio:

Titulares de AUH y AUE.

Titulares de SUAF por Embargo.

Beneficiarios de Becas Progresar.

Beneficiarios de Potenciar Trabajo

Beneficiarias de Mi Pieza.

Alberto Fernández disparó contra Macri

Mientras inaguraba una nueva autopista -que conecta Ezeiza con Cañuelas-, el Presidente cuestionó duramente a su predecesor, Mauricio Macri -mencionando su nombre- y al libro que recientemente presentó el líder de Juntos por el Cambio: "Para qué".

En este sentido, Alberto Fernández expresó: "En estos días donde muchas voces se alzan reclamando libertad, han aparecido una serie de personajes que dicen que parece que la libertad en la Argentina no existiera, y que lo que necesitamos para crecer es libertad. Esos cultores de ese falso liberalismo. Nadie quiere más libertad que nosotros", dijo. Y agregó: "No somos nosotros los que perseguimos o espiamos, los que tenemos mesas judiciales y encarcelamos opositores para que se callan, ellos son los que reclaman libertades".

Mientras Massa, Katopodis y Kicillof aplaudían con fervor, el Presidente repasó algunos párrafos del texto escrito por Macri. "Hice algo que a los peronistas nos da un poco de dolor de estomago. Me fui a ver el libro del expresidente a ver qué nos propone porque esta autopista era parte de siete proyectos de PPP, que nosotros dejamos sin efecto y las licitamos con licitaciones públicas y transparentes. Advertimos que el precio era un 70% más bajo de lo que eran las PPP. ¿Quiénes se llevaban esa plata? Los amigos del poder de entonces", aseguró.

"Ahora, Macri no piensa como nosotros, quiere volver a terminar con el Estado, poner fin a la aerolínea de bandera, terminar con nuestros ferrocarriles. Voy a leerlo textualmente: 'Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con la legislación en materia laboral, previsional, sindical y fiscal y lo vamos a hacer de entrada'. ¡Caray!, resulta que vamos a terminar con todos los derechos de nuestros trabajadores y mujeres, con todos los derechos que conquistamos durante este tiempo", continuó.

Segundos después, planteó: "Él cerró 23 mil pymes, él las cerró y nos llevaron al fondo del pozo. Nosotros recuperamos las pymes, la industria. ¿Qué país no están proponiendo los cultores de la libertad? Son los mismos que nos acusaban por no firmar contratos con Pfizer que no nos parecían convenientes para el país, todo el mundo están revisando los contratos que firmaron, son los mismos que nos decían que se mueran los que tengan que morir, deja que la economía siga".

Alberto Fernández ratificó anuncios y trabaja en la inflación

Al cerrar el acto en Cañuelas, el Presidente se refirió a la inflación y señaló que trabaja con Massa para "ordenar el tema inflacionario". Luego repasó algunos de los anuncios adelantados por el ministro (Plan Ahora 30 para comprar televisores, celulares, entre otros equipos con una tasa mucho más baja; la suba del piso de Ganancias y un bono para sectores marginados).

Finalmente recordó la influencia de la guerra entre Rusia y Ucrania en el consumo de gas y energía. "Por la guerra entre energía, alimentos, fertilizantes, a la Argentina le costó 5 mil millones dólares. Teníamos una opción, no salirnos del libreto y programar cortes como en Europa, y tuvimos el día de mayor consumo de gas y de energía y nadie se enteró porque decidimos invertir para que no falten", concluyó.