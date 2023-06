Las mejores aplicaciones de citas para mayores de 50 años en Argentina

Las aplicaciones de citas se convirtieron en una de los métodos preferidos de los solteros para encontrar pareja. Cada vez son más las personas que utilizan estas apps, no solo los jóvenes sino también los adultos mayores.

Existe una gran variedad de aplicaciones de citas exclusivamente para aquellas personas mayores de 50 años que están en busca de pareja.

¿Cuál es la app de citas más usada en Argentina?

Actualmente, la app de citas más usada por los argentinos es Litmatch. Se trata de una aplicación que muchos jóvenes la utilizan como red social ya que no es exclusivamente para tener citas, sino que muchas personas la usan para encontrar amigos nuevos.

Luego de Litmatch, algunas de las aplicaciones de citas más descargadas en la argentina son Happn, Badoo, Influxy y Match.com.

Durante mucho tiempo la app más utilizada por los argentinos fue Tinder, en el último año dejó de ser la aplicación de citas principal. Sin embargo, Tinder sigue siendo la app en la que más dinero gasta la gente a nivel nacional y mundial. Las aplicaciones que le siguen en este aspecto son Happn, Bumble y Grinder.

La mayoría de estas apps cuentan con planes premium que permiten funciones extra pero requieren de una suscripción mensual. Algunas de las funciones a las que se pueden acceder son tener más visibilidad, poner más fotos en el perfil, mejorar o ampliar la ubicación para encontrar a más personas, entre otras.

Tinder es la app de citas en la que la gente más dinero gasta.

¿Cómo se llama la nueva plataforma de citas para personas mayores de 50 años similar a Tinder?

Las aplicaciones de citas dejaron de ser solo para los jóvenes, cada vez más adultos mayores de 50 años las utilizan. La mayoría de ellos en búsqueda de pareja luego de haberse divorciado o enviudado.

Our Time es una app de citas enfocada específicamente en personas de más de 50 años. Es similar a Tinder, pero los usuarios deben cumplir con la edad requerida y cuenta con asistencia virtual para resolver cualquier tipo de dudas.

Todas las cuentas en Our Time son verificadas por lo que asegura que haya personas reales detrás de los perfiles. En la aplicación se busca que todos los usuarios tengan la mejor experiencia y puedan conocer a otras personas.

La app de citas usa geolocalización para conectar a personas que se encuentren cerca y al igual que el resto de las aplicaciones, su algoritmo busca reunir a aquellos usuarios con los mismos intereses y gustos.

Además, Our Time cuenta con una asistente virtual llamada Julia que ayuda a los usuarios ante cualquier consulta. Julia puede ayudar a personalizar y completar el perfil o como enviar los primeros mensajes cuando se hace match con otro perfil.

La plataforma tiene otro servicio de atención al cliente para ayudar a los adultos a navegar dentro de la aplicación. En caso de que alguien se sienta incómodo con otro usuario, se puede bloquear o denunciar.

Lo particular de la plataforma Our Time, es que no solo trata de una aplicación, sino que se encarga de organizar actividades y eventos para que sus usuarios se conozcan de forma presencial.

Our Time es una de las apps de citas más populares para los mayores de 50 años.

Por el momento, esta app de citas está solo disponible en España y algunas de las actividades que se realizan en todo el país son recorridos culturales, paseos por parques, noches de música, talleres de cocina o viajes cortos.

Estos encuentros se organizan con el fin de que los usuarios tengan una primera cita en un contexto en el que se sientan seguros. Asimismo, la plataforma permite invitar algunos amigos para ir acompañado a las actividades.

¿Cual es la mejor app de citas para mayores de 50 años?

Los adultos mayores de 50 años pueden utilizar apps de citas pensadas exclusivamente para estos usuarios.

La mejor aplicación será la que se adapte mejor a las preferencias y objetivos de cada persona. Por esta razón, es importante contemplar las opciones existentes y crear una cuenta en la que el usuario se sienta más cómodo.

Algunas de las apps de citas más usadas son como ya mencionamos Our Time, la cual es una de las líderes.

Finally es una aplicación muy popular, diseñada para solteros mayores que buscan encontrar pareja. Al igual que la mayoría de las plataformas de citas, tiene en cuenta las preferencias personales y la ubicación de sus usuarios para conectarlos. Finally sólo está disponible para descargar en teléfonos móviles con sistema android.

Finally, Solteros 50 y Be2 son algunas de las aplicaciones de citas enfocadas en los adultos mayores de 50 años.

Lumen solía ser una buena opción para estas personas que buscaban citas con gente de su edad, porque contaba con valores de respeto y seguridad. La app se fusionó con Bumble, una de las aplicaciones más populares para los jóvenes, con la posibilidad de ajustar sus filtros de edad y otras preferencias.

¿Dónde conocer gente de más de 50 años?

Muchos adultos buscan crear nuevos vínculos amorosos o de amistad y no saben cómo hacerlo. Una de las opciones es utilizar las aplicaciones para encontrar a otras personas, según el tipo de relación que se esté buscando, la plataforma en la que se debe crear el perfil.

Algunas opciones de apps disponibles para conocer gente son: