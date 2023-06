En pleno divorcio, escondió su patrimonio en Bitcoin: ¿qué pasó cuando lo atraparon?

En pleno divorcio en la ciudad de Nueva York, un hombre pretendió esconder de su mujer su patrimonio convirtiéndo su fortuna a Bitcoin.

La mujer, atenta a la situación, contrató a un perito forense contable, que la ayudó a ubicar los 12 Bitcoin que su marido pretendía esconder.

Las dudas le surgieron porque su esposo aseguró que ganaba u$s3 millones al año pero los bienes no tenían correlación con lo acumulado durante los años de matrimonio, según reportó la CNBC.

La cadena norteamericana indicó que el hombre pretendía esconder alrededor de 500 mil dólares en ahorros transformándolos en criptomoneda.

Una práctica común

La pareja en cuestión llevaba 10 años casada pero la mujer sospechaba que su esposo no revelaba todos sus bienes. Fue por eso que la mujer contrató a un contable forense, que finalmente descubrió que su esposo no había declarado 12 BTC —por valor de unos u$s500.000 — almacenados en un monedero de criptomonedas no revelado.

Sarita, dijo que "nunca se me pasó por la cabeza, porque no hablábamos de ello ni invertíamos juntos. Sin duda fue un shock", expresó. Como resultado, el esposo de la mujer tendrá que separarse de algunas de sus tenencias de BTC.

El investigador aseguró que hoy 25% de su trabajo en divorcios involucra criptomonedas

Nick Himonidis, un investigador de Nueva York, reveló que "el análisis forense de criptomonedas y blockchain se han convertido en una parte importante de su trabajo". Estimó que el 25% de sus casos de divorcio involucra la investigación de criptoactivos. Y señaló que esta actividad es lo que está creciendo más rápido en su profesión.

Asimismo, desde otra parte de Estados Unidos, Texas, la abogada de divorcio Kelly Burris indicó que alrededor del 40-50% de los casos de división de bienes que ve implican el descubrimiento de criptomonedas.

Expertos consultados por este caso aclararon que mientras se pueda probar que el cónyuge tiene criptomonedas, eso suele ser suficiente para que un juez ordene la recuperación de esos fondos y la división que corresponda en el divorcio.