Argentino en Australia mostró cómo equipó su casa con 1 sueldo y encima le sobró para un asado

Cada vez son más los argentinos que deciden ir a vivir a otros países del mundo por diversos motivos. Muchos de ellos lo hacen por cuestiones económicas: sucede que gran parte de los gastos que eran de la vida cotidiana en la Argentina se volvieron imposibles incluso para las familias con buenos trabajos, registrados y profesionales.

Frente a esto, causa sorpresa que en otros países el ingreso de las ocupaciones con menores sueldos alcancen para darse esos "gustos" que hoy los argentinos reservan para ocasiones especiales, en el menor de los casos.

Pero no solo los gustos: también hablamos de equipar una casa en tan solo un mes, como lo mostró este argentino que está en Australia.

Cuánto sale equipar tu casa en Australia

"El mes pasado en Australia ahorré 4.890 dólares y hoy les quiero mostrar cuánto sale equipar tu casa entera", dijo Francisco en su cuenta de Instagram @picomori.

Posteriormente, detalló qué cosas fue adquiriendo en dichas semanas: "Me podría comprar esta heladera (u$s659) y también esta cama de dos plazas (u$s899). También me puedo comprar este sillón (u$s899) con esta tele (u$s635) y ya que estoy le agrego esta Play 5 (u$s797)", relató.

Y agregó: "Para hacerle un asado a los pibes me compro esta parrilla (u$s599), y para el día a día me compro este microondas (u$s219), esta tostadora (u$s39) y esta licuadora (u$s29)".

"Acá les quiero mostrar que con un mes de trabajo fuerte te podés equipar toda tu casa", concluyó.

Cuánto cuesta un asado para 8 en Italia

Un grupo de amigos argentinos en Italia decidió comer un asado para rememorar una de las costumbres más tradicionales de su país de origen.

La autora del video fue la que se encargó de hacer las compras y sorprendió a todos con el precio que pagó para ocho personas. El video fue subido a TikTok.

Esta chica quiso hacer un asado y fue a comprar sola a pesar de no saber mucho sobre el idioma. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuánto gastó.

Bajo el usuario @elibravera, compartió la anécdota que vivió con sus amigos. "Me mandaron a comprar asado para ocho a mí sola", contó. Cuando llegó a la carnicería, no entendía nada porque no está familiarizada con el idioma. "Bueno... llevo un kilo de salchichas, un kilo de eso que parecen chinchulines aunque no sé si son chinchulines", le dijo a la chica que la atendió.

Explicó que sus amigos la habían mandado a un puesto que tenía un carnicero argentino, pero cuando llegó, estaba cerrado. "Por suerte, la chica que me atendió me tuvo mucha paciencia", agregó. Dijo también que volvió varias veces porque siempre se olvidaba de algo. "Habrá pensado que estoy loca", acotó.

Mientras pedía la carne, estaba con el celular preguntándole a sus amigos cómo se decía cada cosa y si en verdad era eso o la estaban engañando.

Para finalizar, contó que terminó comprando mollejas, chinchulines, chorizos y dos tiras de asado. A través del chat GPT, pudo traducir cada cosa que quería pedir. En todo eso gastó 47 euros, que serían alrededor de 10 mil pesos en nuestro país.

La publicación tuvo hasta el momento más de 3 mil reproducciones y 130 ‘me gusta’. En los comentarios, los usuarios le pidieron datos del lugar donde hizo la compra y también le recomendaron otros locales a los que ir. Aseguró que la carne no tiene el mismo sabor pero estaba muy rica.