Rating: MasterChef ganó la noche del domingo con una gala especial

Este domingo se llevó a cabo la gala de repechaje de MasterChef Argentina, la competencia de cocina que conduce Wanda Nara junto al jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Antonio, Emilio, Micaela, Carlos, Juan Ingacio, Estefanía, Agustín y Delfina tuvieron que realizar de nuevo los platos que los dejaron fuera del ciclo que emite Telefe.

La gala arrancó con un piso de 10,8 puntos que le dejó Pasapalabra, y encabezó la franja con una marca máxima de 13,8 puntos, en la noche cuando Antonio, Estafania y Juan Ignacio volvieron al ciclo.

Emilio, Micaela, Carlos, Juan Ignacio, Agustín, Delfina y la última eliminada, Estefanía, ingresaron al mercado con la obligación de buscar ese ingrediente que fue su "karma" y reutilizarlo para reivindicarse.

Recetas con pulpo, chorizos, mollejas y naranjas comenzaron a verse en las diferentes estaciones. Una vez que probaron todos los platos, los jueces pasaron a deliberar.

Al momento de volver al piso, hicieron pasar a todos adelante y les dijeron: "Creo que para todos fue una muy linda y emocionante segunda oportunidad. Cada uno con su estilo y formas, creció y cocinó mejor", aseguraron los expertos.

MasterChef: ¿quiénes volvieron gracias al repechaje?

Luego anunciaron que Antonio era el primer elegido para volver a la competencia. "No voy a desaprovechar esta segunda oportunidad, hay Antonio para rato", aseguró el joven estudiante de enfermería.

La segunda fue Estefanía, quien se relajó y se mostró con la emoción a flor de piel. "Estoy muy emocionada y siento que hay un montón de gente abajo que merece estar acá y eso me pone un poco triste, es una mezcla de sensaciones", aseguró ya desde el balcón con el delantal blanco.

Los chefs aseguraron que había un lugar más en el balcón para que un competidor subiera. Y revelaron que no serían ellos quienes anunciaran el nombre sino quienes están en competencia. Así, Silvana, Rodolfo, Juan Francisco, María Sol, Daniela, Candelaria, Rodrigo y Aquiles entraron para votar.

Los participantes debieron escribir los nombres de sus favoritos para que ingresen al programa y después lo anunciaron. Silvana y Rodolfo dieron un voto cada uno a Emilio. Juan Francisco y Candelaria votaron a Juan Ignacio. María Sol y Rodrigo a Carlos, mientras que Daniela le dio un voto a Agustín. De esta manera, la decisión final quedó en Aquiles, quien votó por Juan Ignacio quien logró 3 votos y tuvo su delantal blanco.

Un exGran Hermano estrena programa en un espacio de Telefe

Aunque sigue a la espera de recuperar su cuenta de Instagram, "Nacho" Castañares está listo para estrenar su programa en el "streaming" de Telefe y comentó a sus seguidores que se viene nuevos proyectos.

El subcampeón de Gran Hermano reveló a sus seguidores en Twitch que tiene una propuesta laboral en Uruguay. "Los viernes se viene algo copado allá. Por ahora no puedo contar", señaló.

Los exparticipantes de la última edición de Gran Hermano lucran con la fama obtenida.

Se comprometió a un post stream tras el programa que compartirá con "exhermanitas", de lunes a jueves, desde su canal para regurgitar el contenido y seguir en contacto con sus seguidores.

En su transmisión de Twitch, Nacho lamentó que aún no puede recuperar su cuenta de Instagram y no sabe por qué se la suspendieron. "No quiero perder los recuerdos; más allá que es una fuente de trabajo", relató.

Telefe lanza un nuevo contenido de streaming en sus canales de Twitch y YouTube. Desde este lunes, Julieta Poggio, Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila "La Tora" Villar vuelven a juntarse para estar al frente de "Fuera de Joda".

De lunes a jueves a las 19.00 en vivo por los canales de Twitch y YouTube de Telefe, el grupo de amigos que se formó dentro de la casa más famosa se suma a una propuesta descontracturada.

Además, en todas las redes sociales de @telefe (Facebook, Instagram, Twitter y TikTok) podrán verse los mejores momentos del programa, informó el canal.