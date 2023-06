Destilería Moretti: la empresa argentina que inventó el gin tonic tirado, celebró el 25 de mayo en Madrid

El embajador Ricardo Alfonsín convocó para estas fechas patrias a distintas empresas argentinas que están trabajando en España para celebrar, junto a distinguidos y representativos invitados, el 25 de mayo, la mayor fiesta de la República Argentina. Fue así como Buenos Aires GIN llegó a los jardines de la Calle Fernando el Santo, de Madrid, con su gin tonic "de grifo", como le dicen los españoles al gin tonic tirado que se vende desde antes de la pandemia en los bares de toda Argentina y desde los últimos meses también en España.

En la fiesta se comió asado y se tomó gin tónic, en el espacio al aire libre de la residencia del embajador, en plena primavera europea, con personas destacadas de la cultura, la sociedad y la economía en Madrid, todos bajo la mirada atenta del embajador Alfonsín y su equipo de trabajo.

Buenos Aires GIN nació en el año 2016 como el primer producto de Destilería Moretti. Pero fue en el año 2018, que "frente a la creciente demanda de cócteles en los bares, desde nuestra empresa pensamos en una solución creativa para resolver ese aspecto de forma ágil y a prueba de fallas. A través de esa búsqueda fue que desarrollamos el primer gin tonic tirado a nivel mundial. Lo presentamos en barriles para servir tirado utilizando exactamente el mismo mecanismo, el mismo equipamiento, la misma temperatura y el mismo gas que la cerveza, de forma que los bares no tuvieran que implementar cambios en su equipamiento existente", explica Franco Moretti, dueño y co- fundador.

A ambos hermanos les sorprendía buscar y no encontrar nada similar en otras partes del mundo. "Mezclar gin con tónica no es en sí sorprendente, pero estandarizar el proceso de elaboración conjunta y comercialización a gran escala, con un Gin & Tonic que cumple con todo lo que debe tener, elaborado con productos premium, con las proporciones justas y la gasificación ideal, sin riesgo de falla, era algo que no tenía precedentes", agrega Bruno Moretti.

Destilería Moretti: la empresa argentina que inventó el gin tonic tirado, celebró el 25 de mayo en Madrid

A la conquista de nuevos mercados

A principios de este año, conquistaron dos nuevos premios internacionales en Londres, a raíz de su invención del gin tonic tirado. Fueron galardonados como "Íconos del GIN 2023" con 2 premios a la innovación, por ser el producto más innovador en el rubro del gin a nivel mundial según la World GIN Awards.

"Fue muy vertiginoso cómo se dieron los hechos. En 2016 comenzamos por montar una micro destilería en Palermo, Buenos Aires. Se parecía mucho a un laboratorio, rústico pero pintoresco, levantado 100% a pulmón. La destilación artesanal no estaba muy explorada por entonces y en nuestro país no se conseguía el equipamiento, pero logramos importar un pequeño alambique de Estados Unidos", cuentan los Moretti.

Sin dudas, la clave fue que el gin se volvió tendencia durante el período de confinamiento por el covid – 19. Una vez reabiertos los bares, la gente tomó las veredas con una copa de gin tonic en la mano.

"Hoy la tendencia no sólo se mantiene sino que continúa en alza. Frente a este panorama de demanda y oferta crecientes, es importante como productores poner mucha conciencia y sobre todo responsabilidad en lo que uno produce, en ofrecer un producto noble, estable en el tiempo, con estándares de calidad que fortalezcan el desarrollo de la actividad y que nos posicione como un país productor de alto nivel", explica Franco.

La marca de los hermanos Bruno y Franco Moretti fue convocada por la Embajada Argentina en España para formar parte de los festejos de la fecha patria

Se consolida en Europa

En el 2022, dieron un primer paso en el mercado europeo, comercializando su producto estrella, Buenos Aires GIN, en tiendas de bebidas de la península ibérica y a través de Amazon hacia toda Europa, y cerraron el año pasado con el lanzamiento oficial del Gin&Tonic "de grifo", 100% craft, elaborado con Buenos Aires GIN y el agua tónica 4.5BAR que ellos mismos crearon.

"Hoy ya tenemos un gran mercado en Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga y toda la Costa del Sol, y estamos desarrollando los mercados del norte del país también. Pero España no es el primer mercado internacional en el que plantamos bandera porque actualmente exportamos botellas a Canadá y Paraguay. En tanto, el ingreso a Estados Unidos y otros mercados europeos podría ser inminente. Creemos que se va a materializar a medida que vayamos ganando terreno y visibilidad en España", cuenta Bruno y agrega que sin dudas esta invitación del embajador Alfonsín y su equipo de trabajo es un gran reconocimiento a la historia que están construyendo en Europa.