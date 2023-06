Aumenta el valor de la visa para los Estados Unidos: cuánto tendrán que pagar los argentinos

El 17 de junio entrarán en vigencia los nuevos valores para obtener las visas que permiten viajar a Estados Unidos. Esta subas se deben a una actualización de valores en la prestación de servicios consulares y habrá cambios tanto para los montos que deben pagar los argentinos como también para los ciudadanos de otros países.

Los cambios en los costos aplicarán para aquellos que tramiten visas para no inmigrantes, es decir las de negocios o turismo, por trabajo temporal y para comerciantes o inversionistas por tratado especial.

Inicialmente, los nuevos montos entrarían en vigencia a partir del 30 de mayo. Sin embargo, hubo un aplazamiento de la fecha y ahora comenzarán a aplicarse el 17 de junio. El atraso responde a complicaciones administrativas, debido a que la regla final llegó al Senado estadounidense el 17 de abril y las normas federales establecen que debe contar con un período de 60 días.

La Embajada de Estados Unidos en Argentina dio a conocer los nuevos montos a través de un comunicado.

Los nuevos valores de la visa para Estados Unidos

La tarifa para visas de negocios o turismo (B1/B2) y otros tipos de visas que no requieren petición, tales como las visas para estudiantes o de intercambio, se incrementará de $160 a $185 dólares.

Por otra parte, la tarifa para ciertos tipos de visas de no inmigrantes basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) se incrementará de $190 a $205 dólares. Mientras que los valores para comerciantes por tratado comercial (E-1), inversionistas por tratado comercial (E-2), y solicitantes por tratado en una ocupación especial (E-3) se incrementarán de $205 a $315 dólares.

La Embajada de Estados Unidos en Argentina dio a conocer los nuevos montos que entrarán en vigencia en junio

Las tarifas para las visas de no inmigrante se establecen según el costo real que implica proporcionar los servicios, y son decididas tras conducir un estudio del costo de estos servicios.

Según informó la Embajada de Estados Unidos, "el Departamento utiliza una metodología de Costo Basado en la Actividad para calcular anualmente el costo de la prestación de servicios consulares, incluidos los servicios de visas. Las tarifas para la mayoría de las visas de no inmigrante que no están basadas en peticiones fueron actualizadas por última vez en el 2012, y algunas otras tarifas de visas de no inmigrante fueron actualizadas por última vez en el 2014".

Otras tarifas consulares no se verán afectadas por este dictamen, incluida la exención de la tarifa obligatoria de dos años de residencia para ciertos visitantes de intercambio.