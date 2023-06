Crearon la primera app del país que calcula la huella de carbono del transporte de carga

Según un estudio del Banco Iberoamericano de Desarrollo, más del 60% de los camiones tienen viajes vacíos. A partir de esta problemática y de la necesidad de digitalizar al sector, Diego Tonietti y Mauro Gorbea desarrollaron una aplicación que permite empezar a medir la huella de carbono.

"ACARGA surgió, como creo yo surgen casi todas las ideas, en una charla de café con Mauro, impulsados por nuestra experiencia en áreas logísticas y nuestra pasión por emprender", dice Tonietti a iProfesional.

Diego es Contador Público y ha trabajado más de 8 años en el área de logística de 2 multinacionales, donde también se desempeñó como auditor de calidad. Mientras que Mauro es Ingeniero Mecánico y cuenta también con 10 años de experiencia en varias empresas multinacionales.

"Nos llevó más de dos años de trabajo constante, sobre todo porque nos enfocamos en desarrollar una aplicación que permitiera abordar las problemáticas medioambientales a la vez que mejoraba la gestión y los ingresos económicos de los camioneros y transportistas, y atender a las necesidades de las empresas que se establecen objetivos de medición y reducción de huella", explica el emprendedor.

La idea original de ACARGA evolucionó a medida que se sumergieron en nuevos temas, como el creciente interés en el tema medioambiental y la necesidad de medir la huella de carbono.

Los primeros pasos de este emprendimiento fueron desafiantes. "Nos enfrentamos a la tarea de desarrollar el Producto Mínimo Viable (MVP) siendo muy difícil determinar el nivel de inversión inicial", narra. "La búsqueda de desarrolladores y la transformación de nuestra idea en una aplicación funcional no fue fácil. Sin embargo, perseveramos y a través de una inversión importante logramos tener nuestro producto en funcionamiento dando una solución concreta a la industria".

El siguiente gran desafío fue escalar la comercialización de Acarga. "Ser disruptivos y los primeros en plantear un tema como la medición de huella de carbono, hace que el camino no esté allanado y haya que romper paradigmas", sostiene el ejecutivo. Y agrega: "Aprendimos la importancia de enamorarnos del problema y no aferrarnos a una idea preconcebida. La realidad es que la solución inicial puede requerir ajustes y adaptaciones a medida que se recibe feedback y se escucha a los usuarios. Escuchar e iterar se convirtió en nuestra clave para el éxito en esta etapa inicial".

En ese proceso de iteración, se sumó Cristian Moreno, un miembro invaluable del equipo que proviene de la industria petrolera y aportó inversión y un enfoque estratégico crucial para llevar al proyecto al siguiente nivel: la escalabilidad.

Las claves para el negocio

Para estos emprendedores, "siempre es más fácil opinar con el diario del lunes. El problema es que siempre llega tarde esta noticia". Desde sus miradas, "emprender consiste en iterar rápido y de forma permanente para lograr un producto o servicio que atienda una necesidad real del cliente al que apuntamos, por lo que esa velocidad de análisis y corrección es clave para cualquier negocio, más cuando se trata del sector tecnológico".

"En nuestro caso, creo que podríamos haber lanzado antes la app de lo que lo hicimos, con menos funcionalidades de las que teníamos al momento del lanzamiento, y haber comenzado antes a construir una comunidad que nos permita dar respuesta a la temática medioambiental", asegura.

Pero emprender no es un camino fácil. "Requiere sacrificio y resiliencia", dice Diego. Y asegura: "Es importante estar convencidos de las metas y asociarse a las personas indicadas, sin perder de vista que la mayoría de las startups no sobreviven. El tiempo es nuestro recurso más valioso y no se recupera, por lo que debemos estar dispuestos a enfrentar los desafíos con pasión y perseverancia".

Según un informe publicado por la Universidad de Harvard en 2019, aproximadamente el 75% de los startups respaldados por capital de riesgo no logran retornos positivos para sus inversores.

La app busca neutralizar la huella de carbono en el ámbito logístico

La formación del equipo es otro aspecto fundamental. "Armar un equipo cohesionado, con roles definidos y principios alineados, es más importante que la idea misma. Rodearnos de personas con perfiles complementarios, con trayectoria, experiencia y con la convicción de resolver un problema específico es un requisito indispensable para lanzar una startup con posibilidades de éxito", analiza el joven.

"Como equipo, hemos aprendido lecciones valiosas", reflexiona Diego. "Descubrimos que, trabajando en conjunto con la UTN como organismo público de carácter técnico, logramos construir un ecosistema de trabajo interno colaborativo, que nos permite analizar en profundidad variantes técnicas de solución a cada problema, soportando procesos con IA, análisis de datos y procesos", añade.

Las experiencias previas de cada uno, - Cristian es empresario y especialista petrolero y de minería; Diego viene de cofundar una empresa de tecnología previamente con presencia en 4 países de Latinoamérica y Mauro tiene experiencia en el área de mantenimiento de varias multinacionales- les brindó el conocimiento necesario para enfrentar el camino que están transitando para construir la mejor solución tecnológica que ayude a resolver los desafíos medioambientales en el ámbito de la logística.

"Estamos confiados en que no falta mucho tiempo para que sea la solución más elegida por parte de las empresas del sector", destaca el fundador. "Contamos con un equipo de tecnología conformado por desarrolladores frontend y backend, y especialistas en seguridad informática que respaldan nuestras operaciones y un equipo de atención al cliente entrenados para brindar una excelente experiencia al cliente", afirma.

En términos de inversión, "donde no solo involucramos dinero, sino know how y aplicación de experiencia de clientes en el desarrollo, llevamos invertidos más de 200 mil dólares y con planes de ampliar el capital para acelerar el crecimiento y desarrollo de la app", anticipa Tonietti.

¿Cómo funciona la aplicación ACARGA?

Uno de sus objetivos es resolver los viajes vacíos

ACARGA es la primera aplicación en el país para poder contabilizar de manera real la emisión del transporte automotor de cargas y así calcular en tiempo real su huella de carbono.

Con esta aplicación se comienza a resolver la gestión integral del transporte de cargas porque las empresas van a contar con una herramienta que les permite hacer una medición real de huella y apalancarse para lograr no solo una reducción de la misma, sino para poder ir a un escenario de carbono logístico neutro.

"Contamos con la UTN como aliado que certifica la huella para que las empresas puedan trabajar en proyectos que permitan lograr las metas de reducción que se propongan", explica Diego. "A través de la red de contactos entre dadores y transportistas que habilita nuestra app, los transportistas van a poder tener el camión siempre cargado y a aumentar la productividad medioambiental y económica, reduciendo los viajes vacíos", continúa.

A futuro, expone Diego, "queremos resolver el problema de fondo que son los viajes vacíos, así como también ampliar el acuerdo con la UTN para poder llevar adelante soluciones innovadoras y diferenciales para ayudar a las empresas a lograr neutralizar la huella de carbono en el ámbito logístico".

Eso tiene dos implicancias, la económica y la ambiental. "A partir de la correcta medición de huella de carbono y en el trabajo conjunto con la UTN nos permite ya estar trabajando en soluciones a medida de las empresas del sector que permitirán en el corto plazo poder neutralizar la huella y generar información valiosa para todo el sector (transportistas y empresas que realizan logística terrestre) para planificar políticas sectoriales tendientes a mejorar la eficiencia económica y medioambiental del sector", detalla el emprendedor.

Actualmente, la empresa está trabajando con potenciales inversores en una ronda para poder asegurar el capital necesario y llevar la solución tecnológica al siguiente nivel para llegar a ser líder en el sector en dos años. Hoy también cuenta con aliados tecnológicos con los que van a ir hacia nuevos servicios que serán muy beneficiosos principalmente a las empresas de transporte, en tanto les va a permitir mejorar su ecuación económica, atendiendo también a la eficiencia de las empresas contratantes y les dará una solución llave en mano vinculada a la huella de carbono.

Llevan invertidos más de 200 mil dólares en este emprendimiento y con planes de ampliar el capital

Cómo ser rentable y generar impacto

Para concluir, el ejecutivo plantea: "En el mundo empresarial actual, se ha demostrado que es posible alcanzar la rentabilidad financiera sin sacrificar la generación de un impacto positivo. Una startup tecnológica que se dedica a medir la huella de carbono del transporte automotor de carga es un claro ejemplo de esto. No solo busca obtener ganancias, sino que también tiene la misión de promover prácticas sostenibles y contribuir a la protección del medio ambiente".

Según asegura, ACARGA ha encontrado en la medición de la huella de carbono una oportunidad para brindar servicios de valor a las empresas y organizaciones del sector del transporte de carga. Al proporcionar datos precisos sobre las emisiones generadas por sus operaciones, estas compañías pueden tomar decisiones informadas y adoptar medidas para reducir su impacto ambiental. Esto no solo les permite cumplir con las regulaciones vigentes, sino que también les ayuda a mejorar su imagen pública y a posicionarse como líderes en sostenibilidad.

A través de su plataforma tecnológica innovadora, esta startup no solo genera ingresos por los servicios que ofrece, sino que también crea un impacto real en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al promover prácticas más sostenibles en el transporte de carga, contribuye activamente a la lucha contra el cambio climático y a la preservación de los recursos naturales.

Con esto, queda demostrado que ser rentable y generar un impacto positivo no son objetivos mutuamente excluyentes. De hecho, su éxito financiero está intrínsecamente ligado a su capacidad de brindar soluciones efectivas a los desafíos ambientales actuales. Al enfocarse en la rentabilidad sostenible y en la generación de un impacto social y ambiental positivo, se posiciona como un ejemplo inspirador para otras empresas emergentes que buscan equilibrar el éxito empresarial con la responsabilidad hacia el planeta. Su historia es un testimonio poderoso de cómo las empresas pueden prosperar económicamente al abrazar la sostenibilidad y convertirse en agentes de cambio para un futuro más verde.