Tecnnovation: advierten que la prohibición de las nuevas alternativas libres de humo puede aislar a la Argentina de los avances globales en el sector

En Technovation, jornada que se realiza cada año en Suiza, en la que Philip Morris Internacional presenta sus novedades, productos e innovaciones, se llegaron a conclusiones sobre la prohibición de las nuevas alternativas libres de humo.

El encuentro se realizó a principios de mayo en "El Cubo", centro de desarrollo e investigación (I+D) que la compañía instaló en la ciudad de Neuchâtel para crear nuevas opciones para los fumadores adultos de todo el mundo y dejar atrás los cigarrillos. El lema es: "Si no fumás, no empieces. Si fumás, dejá. Si no queres dejar, cambiá".

Allí se debatió acerca de frenar o demorar la llegada a nuestro país las alternativas libres de humo y explicaron que no sólo puede impedir nuevas inversiones, sino que además es un paso atrás para miles de consumidores que no van a contar con opciones al cigarrillo en el supuesto que deseen continuar consumiendo productos de tabaco, al tiempo que va a contramano de la tendencia del mundo desarrollado.

"En Argentina se saltearon una ley, fueron directamente a prohibir los dispositivos alternativos al cigarrillo. Si prohíben directamente la venta de cigarrillos, entendería que están haciendo algo más lógico. Pero quién será responsable de que los fumadores en la Argentina no se pasen a un producto que es menos nocivo que el cigarrillo. Yo no quiero ser parte de eso, tendrá efectos graves", expresó el CEO global de Philip Morris Internacional, Jacek Olczak, sobre la resolución del Ministerio de Salud de la Argentina que prohíbe la venta de dispositivos como los que calientan tabaco.

Esta decisión puede provocar consecuencias negativas, como la creación de un mercado ilegal, donde los consumidores no conocen qué tipo de productos están consumiendo y además los Estados no percibirían los impuestos del sector.

De acuerdo a investigaciones y estudios que realizó PMI, los productos de tabaco calentado (que son vendidos en 78 mercados) representan una reducción de hasta "un 95% la toxicidad" en comparación con los cigarrillos. Asimismo, en los países donde se venden los dispositivos "sin humo", como Japón (desde hace casi una década) la transición a estas alternativas superó cualquier expectativa y disminuyó dos dígitos la tasa de incidencia de enfermedades relacionadas con el tabaco. Con la reciente definición del Ministerio de Salud, Argentina está quedando atrás en el camino que ya emprendieron otros países, como EE.UU., Nueva Zelanda y hasta Uruguay.

A nivel global más de 25 millones de fumadores en el mundo ya decidieron el cambio: la apuesta es llegar a 40 millones de fumadores adultos para 2025. El objetivo de la compañía es lograr que para ese año el 50% de sus ganancias provengan de los nuevos desarrollos alternativos al cigarrillo tradicional.

¿Cómo funcionan los dispositivos libres de humo?

La principal diferencia entre los cigarrillos electrónicos y los calentadores de tabaco es que los primeros vaporizan un líquido que contiene nicotina agregada y los segundos usan tabaco para calentarlo, que cuenta con la nicotina natural presente en su propia hoja. Esto no produce ni humo ni cenizas.

Desde hace 12 años PMI está trabajando en la creación de alternativas. Su producto más desarrollado es el IQOS, un aparato de un tamaño equivalente al de una lapicera al que se le introduce un filtro, a través del cual se aspira y no se vapea, por lo que permite tener una experiencia sensorial muy similar al del tradicional acto de fumar. La clave es la eliminación de la combustión, justamente el proceso que libera altos niveles de sustancias químicas nocivas y que vuelve más nocivo el uso del cigarrillo tradicional.

