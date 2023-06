¿Cómo será el restaurante de Netflix en Los Ángeles?

El local estará abierto de manera temporal en la misma ciudad donde el año pasado la empresa abrió su tienda Netflix at The Grove

La empresa de entretenimiento Netflix decidió incursionar en el mundo de la gastronomía y este martes anunció la apertura de Netflix Bites, un restaurante emergente donde los comensales probarán platos y bebidas preparados por los protagonistas de las populares series culinarias de la plataforma de streaming.

El establecimiento abrirá sus puertas al público el 30 junio y estará ubicado, por tiempo limitado, en Los Ángeles, la misma ciudad donde la compañía de Reed Hastings abrió el año pasado su tienda emergente Netflix at The Grove.

Netflix Bites: de la pantalla a la mesa

"Netflix ya es un destino para la programación gastronómica más querida, desde documentales hasta programas de competencia", señaló el vicepresidente de productos de consumo de Netflix, Josh Simon.

Asimismo, mencionó que con la puesta en marcha de su restaurante están "creando una experiencia en persona donde los fanáticos pueden sumergirse en sus programas de comida favoritos". "Estamos entusiasmados de colaborar con estos increíbles chefs que darán vida a esta visión y mostrarán varios de sus deliciosos menús", indicó Simon.

La plataforma de streaming todavía no reveló cuál será el menú, ni los precios

Por otro lado, el chef profesional Curtis Stone, conocido por ser el presentador del programa 'Iron Chef: Quest for an Iron Legend', comentó que "esta experiencia de la pantalla a la mesa que busca darle a los fanáticos una muestra de lo que sucede en cámara es simplemente increíble".

Netflix no reveló qué habrá exactamente en el menú, ni los precios. De acuerdo con Variety, Netflix Bites está basado en las anteriores experiencias en vivo de series de Netflix como 'The Queen's Ball: A Bridgerton Experience', 'Stranger Things: The Experience' y 'Money Heist: The Experience'.