Furor por Messi: se agotaron las entradas de Inter Miami y Cruz Azul, su posible partido presentación

Las entradas para el partido entre el Inter Miami, con el probable debut del campeón mundial Lionel Messi, y Cruz Azul de México, por la Leagues Cup, a jugarse el 21 de julio próximo, ya se agotaron. La revolución que provocó la llegada del exjugador de Barcelona y PSG, que aún no es oficial ya que tiene contrato con el club parisino hasta el 30 de junio, hizo que las localidades se agotaran y que las mismas pasen a a tener un exorbitante valor, señalo el diario Marca, de España.

Según el medio, en el "mercado negro" de localidades el precio oscila entre los 1.319 y los 6.000 dólares. El cotejo se jugará en el DRV PNK Stadium de Florida.

"Creo que siempre habrá un antes y un después de Messi cuando hablamos sobre el deporte en los Estados Unidos. Tengo la creencia muy, muy fuerte de que podemos crear en América del Norte y los Estados Unidos, si no la mejor liga, una de las dos mejores ligas del mundo", declaró el estadounidense Jorge Mas, máximo accionista de la franquicia de Miami.

La Leagues Cup se juega entre los mejores equipos de la Liga Mexicana y la Mayor League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Inter Miami, Cruz Azul y Atlanta United comparten el Grupo Sur 3 de la competencia.

Cuánto cuesta viajar a Miami para ver partidos de Messi

Lionel Messi volvió a revolucionar al mundo del fútbol el 7 de junio, cuando confirmó que continuará su carrera en Inter Miami. Desde entonces, el club que preside el inglés David Beckham se transformó en toda una sensación: sus seguidores en las redes sociales se multiplicaron y los precios de las entradas para sus partidos se dispararon.

Es que no sólo los argentinos que viven en Estados Unidos se ilusionan con ver a Messi en la cancha: muchos ya comenzaron a hacer planes para viajar a la Florida y seguir de cerca a la Pulga. Aunque, claro está, no será una tarea sencilla: por el momento no hay entradas disponibles en los canales oficiales y en la reventa ya se piden precios exorbitantes.

A los valores de los boletos para ingresar al estadio, lógicamente, se le deberá sumar el pasaje de avión y el hospedaje, entre otros gastos. En este caso, es posible armar un viaje por cuenta propia o acceder a algunos de los paquetes que las distintas agencias de turismo ya pusieron a la venta.

Después del partido con la Selección argentina frente a Australia en China, Messi comenzó sus vacaciones. Si bien no hay información oficial, se especula que la Pulga pasará por Barcelona previo a su llegada a Rosario, donde el 24 de junio festejará su cumpleaños.

Para ese mismo día fue invitado al partido despedida de Maxi Rodríguez en la cancha de Newell’s, aunque su participación aún no fue confirmada. Según trascendió, Lionel también fue convocado a participar, al día siguiente, en el encuentro homenaje a Juan Román Riquelme en la Bombonera, aunque tampoco hay certeza de su presencia.

Desde que el 7 de junio Messi anunció su nuevo club, se disparó la búsqueda de vuelos a Miami

Lo que sí será un hecho es que el 30 de junio finaliza formalmente el contrato de Messi con París Saint Germain y los primeros días de julio viajaría a Estados Unidos, para firmar el contrato con Inter Miami. Según destacan medios locales y europeos, el crack argentino podría debutar con la camiseta rosa el 21 de julio, como local frente al Cruz Azul de México, por la Leagues Cup. Otra alternativa es que juegue el 25 de julio, por el mismo torneo, frente a Atlanta United, también de local.

Para viajar a ver a Messi, 2 personas gastarían unos $2.120.000

El gran desafío para poder ver a Messi con la camiseta de Inter Miami será conseguir entradas. Tal como reflejaron distintos medios locales, los valores de los tickets se dispararon luego de que se confirmara el arribo del crack a la MLS, tanto para los partidos que su equipo jugará de local como también los de visitante.

Mientras construye un nuevo estadio, Inter Miami juega en el DRV PNK Stadium, ubicado en Fort Lauderdale y con capacidad para unos 19.000 espectadores. Prácticamente la totalidad del aforo está vendido como abono anual y -si es que queda disponibilidad- todavía no salieron a la venta los tickets oficiales para los partidos en los que podría debutar Messi.

Sí, en cambio, ya se ofrecen entradas en distintas páginas de reventa. Por ejemplo, para el choque del 21 de julio frente a Cruz Azul, la entrada más económica parte desde los u$s1.000 (unos $496.000 al dólar blue). En tanto, para el encuentro del 25 de julio frente al Atlanta United, los tickets se ofrecen a unos u$s748 (371.000 pesos).

Son, sin duda, precios exorbitantes debido al fuerte incremento de la demanda que generó la presencia de Messi, que se conjuga con la poca disponibilidad que ofrece el estadio donde juega su flamante equipo.

Para viajar a ver a Messi, dos personas gastarían unos $2.120.000 en vuelos, hospedaje, entradas y auto

Además de las entradas hay que tener en cuenta los siguientes gastos:

Aéreo: un pasaje en avión a Miami, con una escala de algunas horas en Santiago de Chile cuesta $389.135 , mientras que uno directo sale $674.350 .

en avión a Miami, con una de algunas horas en Santiago de Chile cuesta , mientras que uno sale . Hospedaje: las seis noches en un hotel tres estrellas para dos personas, con pileta y desayuno incluido, cerca del estadio, cuesta unos $485.000 .

tres estrellas para dos personas, con pileta y desayuno incluido, cerca del estadio, cuesta unos . Se le puede sumar el alquiler de un auto por siete días, que cuesta unos $114.800.

Es así que dos personas que viajen a Miami para ver alguno de los primeros partidos de Messi en Inter de Miami, gastarían a partir de $2.120.000, si se contempla el vuelo con escalas, entradas para el partido contra Atlanta United y el alquiler de un auto. Esa cifra puede ascender a $2.690.500 si se elige un aéreo directo. A este monto se le tienen que sumar las comidas y cualquier otro gasto extra.

Furor por Messi: se dispara la demanda de vuelos a Miami

Desde el sector turístico señalan que, ni bien Messi confirmó dónde continuará su carrera, la demanda por vuelos a Miami se disparó. Por caso, Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, señaló al respecto: "Miami es una de las ciudades más elegidas por los viajeros, y a esto se suma que, con la emoción de los argentinos por el debut de Messi en su nuevo club, el pasado 7 de junio se dispararon las búsquedas y Miami fue el destino más solicitado en nuestro site".

En la misma línea, Guido Boutet, gerente de Marketing de Travel Services, contó a iProfesional: "Miami es usualmente uno de los tres destinos turísticos más elegidos, pero en los meses de abril y mayo suele crecer más la demanda porque hay argentinos que tienen el hábito de viajar para comprar ofertas de fin de temporada. Ahora, con la expectativa y entusiasmo de los argentinos por presenciar el esperado debut de Messi, identificamos que puede cambiar la demanda".

"Para el mes de junio Miami se volvió aún más competitiva que otros años y logró posicionarse como el destino internacional más solicitado, seguido por Cancún en segundo lugar y Madrid en tercer lugar", agregó Boutet, quien remarcó que "desde la confirmación de que Messi llegará a Miami, se incrementaron las consultas y el interés por vuelos y hoteles para viajar a partir de julio en un 40%".

Más allá del furor y el entusiasmo de parte de muchos argentinos, hay una serie de aspectos a tener en cuenta. Así lo expresó otra fuente del sector a este medio: "Messi va a llevar gente a donde sea. Se van a armar paquetes exclusivos, eso seguro va a pasar. Sin duda se generará movimiento en ese sentido. Aunque los precios van a ser altos: en realidad, todo Miami está con precios altos, se vuelve cada vez más exclusivo".