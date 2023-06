Rating: Guido Kaczka aprovecha el "pantanal" de Telefe para conquistar la noche

Los 8 escalones del millón, con Guido Kaczka en eltrece, aprovecha todas las noches la baja de audiencia que sufre Telefe, con la novela brasileña Pantanal, para conquistar el trono del programa más visto del día.

El horario estelar del lunes comenzó con Telefe Noticias en la cima con 12,1 puntos, seguido muy de lejos por Telenoche con 6,4 puntos. Pero pasadas las 22.00, Los 8 escalones del millón creció a 11,5 puntos, casi el doble de lo que recibió del noticiero.

En cambio, Pantanal bajó a 9,8 puntos. Luego, Kaczka llegó a picos de 13,3 puntos para consagrarse como lo más visto del día. Telefe se recuperó con MasterChef Argentina, que recuperó la punta para Telefe con pícos de 13,2 puntos.

Telefe cierra junio con un nuevo programa

Telefe reacomodó la grilla de las noches para fortalecer el encendido y desde esta semana, sumará un nuevo programa. Se trata de Fuera de joda, el "streaming" con los exparticipantes de Gran Hermano Julieta Poggio, Lucila "La Tora" Villar, Daniela Celis y "Nacho" Castañares.

El programa desembarca en las madrugadas del canal y se verá desde este martes a las 2.30. Con ello, quienes disfruten de ver TV en la madrugada tendrán una nueva propuesta con la que el canal cerrará su jornada. Se emitirá en ese horario por cuatro días.

El ciclo, que ya tuvo entre sus invitados a Marcos Ginocchio y Walter "Alfa" Santiago, se caracteriza por un diálogo entre los amigos. Además, abordan las inquietudes de los fans y proponen consignas. Se emite de lunes a jueves a las 19.00 en vivo por los canales de Twitch y YouTube de Telefe.

"Todas las tardes, para compartir un momento juntos e interactuar con sus seguidores, donde el público podrá sentirse parte de ese grupo que vio nacer dentro de Gran Hermano. Saber qué piensan y hablar de todo, con actualidad, música, humor, juegos y grandes invitados. Además, en todas las redes sociales de @telefe (Facebook, Instagram, Twitter y TikTok) podrán verse los mejores momentos del programa", destacó el canal.

Jorge Lanata habló del rating de su programa PPT

En medio de la temporada número 12 de Periodismo para todos (PPT), en eltrece, Jorge Lanata analizó el rating bajo que obtuvo en las primeras cuatro emisiones en una conversación que tuvo con LAM, en América.

"El programa anda bien, afortunadamente. Estamos en el año número 12 y lo que era medir hace cinco años, no es lo mismo hoy", dijo. "Nosotros en algún momento llegamos a hacer 32 puntos con un programa político, un delirio total. Ahora estamos haciendo entre 8 y 10 puntos de promedio", recordó.

"Vos me decís: '¿A mí me gusta?'. No, yo prefiero no bajar de dos dígitos. Cuando bajamos de los dos dígitos, puteo. Pero para ser un programa político, somos lejos el más visto del país", agregó.

Lanata aprovechó para criticar las decisiones que toma el canal con la programación: "Es una lástima que a veces la pantalla del canal no acompañe. Te ponen una película que de golpe te deja cuatro puntos y tenés que levantarlos. Es complicado, pero ahí estamos, dando la pelea".

"A mí nunca me molestó dar la pelea, yo pierdo en buena ley. Si gana MasterChef, que gane MasterChef. Me parece ridículo a veces que nos comparen con esos programas, porque yo no compito por MasterChef. Yo compito con los programas políticos, no con los programas de espectáculos, o con los realities, o con una película", afirmó.

"Cuando te ponen la película medio mortadela y te deja cuatro puntos, ¿levantás el teléfono rojo?", preguntó el conductor de LAM, Ángel de Brito. "Y.… me quiero matar", dijo Lanata entre risas, quien descartó hacer un llamado a las autoridades de eltrece para que lo favorezcan.

"No, olvidate. Yo doy la pelea solo, no llamo a mi papá si pierdo. Yo nunca cambié de horario, nunca, haya enfrente lo que haya. Ahora el 9 de julio me tengo que comer el Martín Fierro enfrente. Obviamente voy a perder, pero no pasa nada. Esto, todo esto, es solo televisión. No es la vida. No es lo importante", dijo.

Llamas del destino ya tiene fecha y horario de estreno en Telefe

Telefe decidió fecha y horario para el estreno de la novela Llamas del destino. Luego del final de Nuestro amor eterno, la nueva ficción se estrenará el lunes a las 18.15. Luego de ella, se emitirá Todo por mi hogar.

Ambas producciones se unirán para enfrentar a Darío Barassi que volvió a la TV con su ciclo de juegos Ahora caigo en eltrece. Además, esto dejó una nueva confirmación. Traicionada llegará a las noches de Telefe tras el final de Pantanal y/o de Masterchef Argentina.